RTP prevê 10,8 milhões de prejuízo no ano de arranque da nova administração

A administração cessante apresenta o PAO como uma ponte para a sucessora. O orçamento foi estruturado em torno dos dez eixos definidos pelo Conselho Geral Independente (CGI), que classificam 2027 como o ano de "Arranque, diagnóstico e reorganização".

Somados, os resultados de 2026 a 2028 dão um prejuízo acumulado de 8,34 milhões de euros, menos do que os 10,28 milhões que a RTP previa no plano anterior. Com 2029, o…