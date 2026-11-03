RTP prevê 10,8 milhões de prejuízo no ano de arranque da nova administração

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RTP prevê 10,8 milhões de prejuízo no ano de arranque da nova administraçãopremium

Com o adiamento do Plano de Saídas Voluntárias para junho de 2027, a RTP voltará ao verde em 2026. A nova administração herdará assim o encargo extraordinário de 12 milhões de euros das saídas.

A administração cessante apresenta o PAO como uma ponte para a sucessora. O orçamento foi estruturado em torno dos dez eixos definidos pelo Conselho Geral Independente (CGI), que classificam 2027 como o ano de "Arranque, diagnóstico e reorganização".

Somados, os resultados de 2026 a 2028 dão um prejuízo acumulado de 8,34 milhões de euros, menos do que os 10,28 milhões que a RTP previa no plano anterior. Com 2029, o…

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