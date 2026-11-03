Secuoya Content Group atinge 156 milhões de euros de volume de negócios e distribui um novo dividendo

O Secuoya Content Group mantém o seu crescimento de dois dígitos, com um volume de negócios de 156 milhões de euros entre julho de 2025 e junho de 2026, um aumento de 16,6 % em relação ao mesmo período do exercício anterior e 9,7 % acima do valor registado no final de dezembro de 2025. O EBITDA ultrapassou os 60 milhões de euros, com um crescimento de 10,6 %. O volume de negócios fora de Espanha mais do que duplicou em relação a junho de 2025 e já ultrapassa os 30 % do total do grupo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo informou a empresa, o crescimento do grupo assenta numa posição financeira sólida, com um nível de endividamento reduzido e um rácio dívida/EBITDA de 1,16 vezes. A empresa dispõe, além disso, de mais de 82 milhões de euros em linhas de financiamento não utilizadas, o que amplia a sua capacidade para empreender projetos e desenvolver as suas áreas de atividade. Este financiamento é independente dos recursos do veículo Aurora Media Inversiones.

O Secuoya Content Group salientou que reafirma o seu compromisso de remuneração aos acionistas ao aprovar a distribuição de 2,9 milhões de euros em dividendos em 2026, repartidos em dois pagamentos: 700 000 euros, pagos a 9 de abril, e 2,2 milhões de euros, cujo pagamento está previsto para 23 de dezembro.

Raúl Berdonés, fundador e presidente executivo da empresa, afirmou que «estes resultados corroboram a nossa aposta em conteúdos próprios e num modelo de negócio com vocação internacional. A nossa situação financeira permite-nos enfrentar uma nova fase de expansão, com capacidade para investir e continuar a criar emprego. Além disso, através da Aurora Media Inversiones, ampliamos a nossa capacidade de identificar oportunidades de investimento e contribuir para o crescimento da indústria de conteúdos espanhola».

Além disso, a Secuoya Studios impulsiona a sua atividade em Espanha e reforça a sua presença na América Latina através do fortalecimento e da independência da Secuoya Studios Latam, com uma produção total de 667 horas de conteúdo no primeiro semestre de 2026. Para o segundo semestre, prevê iniciar as filmagens de 14 novos projetos e estrear 10 novas produções.

No âmbito da sua política de aposta no estúdio e na criação de um catálogo próprio, o grupo investiu 191 milhões de euros nos últimos três anos. Este investimento reforça a sua estratégia de criação e retenção de propriedade intelectual, o que permite explorar os conteúdos em diferentes territórios e janelas de distribuição e gerar valor a longo prazo.

A evolução do negócio tem um impacto direto no emprego. O número médio de colaboradores em junho de 2026 ascendeu a 1 771, o que representa a criação de quase 150 postos de trabalho adicionais em relação a dezembro de 2025. A isto somam-se 11 000 contratações temporárias ligadas à atividade do grupo.

O grupo encara o seu futuro com a perspetiva de impulsionar a sua expansão através de operações de crescimento inorgânico que possam ser impulsionadas pela Aurora Media Inversiones. Com uma capacidade de investimento de até 200 milhões de euros, o fundo combina capital público e privado com conhecimento setorial para fortalecer a indústria audiovisual espanhola e europeia e impulsionar empresas com potencial de crescimento, geração de propriedade intelectual e projeção internacional.