Seguradoras apontam obstáculos quando procuram “ativos investíveis” em Portugal

Em Portugal “nunca se falou tanto de investimentos” destacou José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), na conferência anual da associação que procurou responder a “quem financia o futuro?”, focando o encontro no papel do setor segurador no financiamento de longo prazo da economia portuguesa.

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Salientou ainda o conjunto de oportunidades de investimento para as seguradoras identificadas, bem como “as dificuldades que teremos de ultrapassar”, disse.

No conjunto de oradores presentes estiveram do lado dos seguros Gabriel Bernardino, presidente da ASF, supervisor do setor, e os dirigentes Rogério Campos Henriques, da Fidelidade, Pedro Carvalho, da Generali Tranquilidade, Teresa Brântuas, da Allianz, e Ana Paulo, responsável pelo negócio Vida da Zurich em Portugal.

Do lado de quem procura investidores estiveram representantes do Banco Português de Fomento, do AICEP, da consultora Shiftify, da Infraestruturas de Portugal, e da Portugal DC. Catarina Caria, analista de assuntos internacionais, foi a moderadora do evento.

ASF: “A regulação pode remover obstáculos. Não pode, por si só, criar ativos investíveis nem gerar poupança de longo prazo”

Gabriel Bernardino, presidente da ASF, começou a conferência defendendo um maior envolvimento das seguradoras no financiamento de longo prazo da economia portuguesa. “Os grandes projetos de transformação económica exigem também capital paciente”, afirmou, referindo-se aos investimentos em infraestruturas, transição energética, inovação tecnológica e digitalização. Para o responsável, “é precisamente aqui que o setor segurador pode desempenhar um papel particularmente relevante”, graças à capacidade de mobilização da poupança e ao horizonte de investimento associado à sua atividade.

O presidente da ASF identificou, contudo, limitações estruturais ao aproveitamento desse potencial. A redução do investimento das seguradoras em dívida pública não foi acompanhada por um reforço equivalente das aplicações em empresas nacionais, infraestruturas ou capital de risco. Uma das razões está na reduzida expressão da poupança de longo prazo, nomeadamente para a reforma, mas também na escassez de oportunidades de investimento adequadas. “Existe frequentemente a tendência para discutir o financiamento das pensões e o financiamento da economia como temas separados. Na realidade, são duas faces da mesma moeda”, sublinhou, defendendo o desenvolvimento da poupança complementar e de mecanismos de coinvestimento e partilha de risco.

A resposta passa, segundo o presidente da ASF, por reforçar simultaneamente a poupança de longo prazo e a oferta de projetos capazes de captar investimento institucional. As alterações europeias ao regime de Solvência II podem facilitar a aplicação de capital em ações, infraestruturas e ativos alternativos, mas não resolvem, por si só, a falta de oportunidades de investimento. “A regulação pode remover obstáculos. Não pode, por si só, criar ativos investíveis nem gerar poupança de longo prazo”, alertou. O objetivo é transformar os recursos financeiros disponíveis em investimento produtivo, apoiando o crescimento das empresas, a inovação e a competitividade, enquanto se criam melhores perspetivas de rendibilidade para os aforradores e complementos de reforma mais robustos, concluiu o presidente da ASF.

Uma novidade da conferência deste ano foi a apresentação de entidades destacadas na captação e gestão de investimentos e a apresentação de áreas estratégicas com potencial para captar investimento institucional de longo prazo e contribuir para o desenvolvimento da economia portuguesa.

BPF: “Portugal reúne condições para viver uma das melhores décadas da história do país”

Luís Guimarães, Chief Commercial Officer do Banco Português de Fomento (BPF), identificou entre 30 e 40 mil milhões de euros de oportunidades de investimento em Portugal, somando projetos públicos e privados. Na sua intervenção, destacou as condições do país para atrair capital, incluindo a segurança, a estabilidade financeira, a energia verde a preços competitivos, a abertura económica e a qualificação dos recursos humanos. “Portugal já tem um painel muito grande de oportunidades de investimento”, afirmou, apontando setores como as energias renováveis, as baterias, os centros de dados e as infraestruturas.

O responsável referiu ainda cerca de 30 mil milhões de euros de investimento público planeado, sobretudo em projetos de infraestruturas e parcerias público-privadas, que poderão abrir oportunidades a novas soluções de financiamento e à participação das seguradoras.

O BPF pretende funcionar como uma ponte entre os projetos e as fontes de capital, através de garantias ao financiamento bancário, investimento direto e coinvestimento em projetos de maior dimensão ou duração. “Se houver um bom projeto, que tem financiamento, mas não tem todo o financiamento que precisa”, o banco pode ajudar a mobilizar recursos adicionais e a facilitar a entrada de outros investidores, explicou Luís Guimarães. O responsável destacou também a integração da COSEC no BPF e o desenvolvimento de instrumentos de apoio ao financiamento das exportações e à internacionalização das empresas portuguesas. Na internacionalização aconselhou: “O nosso principal objetivo é impacto”. Na sua perspectiva, Portugal reúne condições para viver “uma das melhores décadas da história do país”.

AICEP: “O talento precisa de camas”. Um alerta para a habitação como condição para atrair investimento

Philomène Dias, Administradora Executiva da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, considera que o país passou a estar no radar dos investidores internacionais, deixando de ser avaliado apenas pelos custos salariais. A estabilidade financeira, a credibilidade, a disponibilidade de energia renovável, o domínio do inglês e a qualificação dos recursos humanos contribuíram para esta mudança. Portugal está entre os dez países europeus com maior número de projetos de investimento produtivo, incluindo unidades industriais e centros de competência. Apesar de representarem pouco mais de 2% das empresas, as empresas de capital estrangeiro asseguram 18% do emprego, 28% do valor acrescentado e 37% das exportações. “Portugal, de facto, está no mapa, a decisão está no radar dos investidores”, afirmou.

Mas a capacidade de atrair investimento depende cada vez mais das condições existentes para instalar e reter trabalhadores. A responsável destacou a habitação, a educação e a mobilidade como fatores determinantes nas decisões empresariais, relatando casos em que os investidores questionaram os planos de construção de habitação e a oferta educativa antes de avançarem com projetos. “O talento precisa de camas”, sintetizou, numa frase que resume a necessidade de criar condições para acolher os profissionais.

Entre as oportunidades de investimento de longo prazo, apontou os centros de dados, a inteligência artificial, os centros de competência, a logística e a indústria avançada e sustentável. “Nunca vimos tanta necessidade, efetivamente, de haver novos fundos de financiamento e de novos operadores para administrar infraestruturas de longo prazo para poder servir o investimento industrial também em Portugal”, concluiu.

Duarte Cordeiro: Mobilizar da poupança privada para financiar habitação e transição energética

Portugal enfrenta necessidades de investimento de longo prazo em áreas como energia, florestas, adaptação climática e habitação. O Plano Nacional de Energia e Clima prevê cerca de 75 mil milhões de euros de investimento, público e privado, enquanto o défice habitacional foi estimado pelo governador do Banco de Portugal em 300 mil casas. Para Duarte Cordeiro, antigo ministro do Ambiente e da Ação Climática, estes desafios exigem mobilizar capital privado e poupança das famílias, num contexto em que a Europa tem também de responder a novas prioridades de defesa, segurança e proteção das famílias e empresas. Defendeu que é necessário passar de projetos pontuais para respostas de escala nacional, com previsibilidade jurídica e fiscal, capacidade de licenciamento e compromissos claros do setor público. Considerou ainda importante que as regras prudenciais europeias reconheçam adequadamente as condições de investimento do setor segurador, clarificando a dimensão dos projetos, a duração dos contratos, os riscos assumidos e as rentabilidades necessárias.

Na habitação, Duarte Cordeiro propôs estudar modelos de arrendamento com opção de compra, que permitam a jovens com salários mais baixos e pouca poupança acumulada aceder a uma casa através de uma renda inicialmente mais acessível, mantendo a possibilidade de aquisição futura. O responsável apontou também o potencial dos seguros de renda para dar maior confiança aos proprietários e proteger as relações de arrendamento em situações de incumprimento ou perda involuntária de rendimentos. Admitiu que o apoio público, nomeadamente através de mecanismos de resseguro, poderá ter um papel quando esteja em causa garantir a acessibilidade. Para Duarte Cordeiro, a eventual obrigatoriedade destes mecanismos só fará sentido “se for útil e se vier acompanhada de uma oferta efetivamente acessível”, defendendo que o setor segurador deve apresentar propostas concretas para contribuir para a resposta ao problema da habitação.

Infraestruturas de Portugal: 45 mil milhões de investimento em oito anos será oportunidade para as seguradoras

Portugal tem pela frente um programa de investimento em infraestruturas de aproximadamente 45 mil milhões de euros nos próximos oito anos, que Paulo Carmona, presidente da Infraestruturas de Portugal, considera uma oportunidade para investidores nacionais e estrangeiros. O plano inclui 22 mil milhões de euros para a ferrovia, incluindo a alta velocidade, 6 mil milhões para a rodovia, 7 mil milhões para os portos e 5 mil milhões para a mobilidade. A empresa, criada em 2015 pela fusão da REFER com a Estradas de Portugal, gere uma rede ferroviária e rodoviária de grande dimensão e está também a investir na eletrificação, digitalização e resiliência dos ativos. Carmona sublinhou que as infraestruturas são determinantes para a competitividade, a conectividade e a capacidade de atrair empresas, defendendo que “reduzem os contextos, aumentam a competitividade do país, a sua atratividade e sobretudo a sua conectividade”.

O responsável destacou o papel que o setor segurador poderá desempenhar no financiamento das novas concessões, muitas das quais terão risco de receita, e não apenas pagamentos por disponibilidade. Além da participação no financiamento das sociedades concessionárias, através de dívida ou capital, as seguradoras podem contribuir com a sua capacidade de avaliação e gestão de riscos. “Essa parte do financiamento dos SPV, financiamento da dívida, de entrar no capital legal vai ser uma parte muito importante”, afirmou, acrescentando que o conhecimento do setor segurador será essencial para estruturar os projetos. Para isso, defendeu a criação de condições estáveis e claras para atrair investimento e mobilizar poupança nacional e internacional. “Precisamos de vós, precisamos de todo o vosso conhecimento, da vossa experiência”, apelou, sublinhando que o objetivo é transformar o país através de infraestruturas que reforcem a conectividade e a atividade económica.

Portugal DC: Centros de dados podem gerar mais de 13 mil milhões de euros de investimento em Portugal até 2031

Portugal poderá ultrapassar os 2,5 gigawatts de capacidade de tecnologia de informação instalada em centros de dados até 2030/2031, o que representa um investimento superior a 13 mil milhões de euros apenas em infraestruturas, sem contar com o equipamento informático instalado nos centros. Os números foram apresentados por Luís Duarte, da Associação Portuguesa de Centros de Dados (Portugal DC), organização criada em agosto de 2023 e que conta já com mais de 180 associados, dos quais cerca de 73% são empresas portuguesas. O responsável destacou a posição geográfica de Portugal e a conectividade internacional como vantagens competitivas, lembrando que cerca de 95% do tráfego mundial de Internet circula através de cabos submarinos. Até ao final de 2026, Portugal deverá ter cerca de 20 ligações a estes cabos, com ligação direta a todos os continentes, à exceção da Antártida.

O principal obstáculo à concretização dos projetos é o licenciamento, com prazos de implementação que podem variar entre dois e cinco anos. Luís Duarte defendeu maior previsibilidade e simplificação dos procedimentos, sobretudo para investimentos fora dos principais municípios, onde também existe falta de conhecimento sobre este tipo de infraestrutura. A associação contribuiu com propostas para um regime de licenciamento dedicado aos centros de dados, cuja publicação foi anunciada pelo Governo para o final do ano. “Para este tipo de investidor o que interessa é a previsibilidade”, afirmou, alertando também para a instabilidade causada por alterações nas condições de acesso à rede elétrica. O responsável considera que Portugal tem uma janela de oportunidade única para captar investimento internacional, mas terá de garantir condições regulatórias e energéticas estáveis para concretizar os projetos.

BRT: Carga fiscal sobre o trabalho e a saída de jovens qualificados condicionam o desenvolvimento económico.

Pedro Ginjeira do Nascimento, Secretário-Geral da Associação Business Roundtable Portugal, alertou para o défice de investimento e os obstáculos estruturais que estão a limitar a produtividade e o crescimento da economia portuguesa, apesar da convergência registada com a União Europeia. Portugal investe menos do que a média europeia em capital físico, com consequências na modernização das empresas e das infraestruturas. Analisando perspectivas para a economia portuguesa, o responsável considera que o problema não é apenas a falta de financiamento, mas sobretudo a dificuldade em concretizar projetos devido à morosidade dos licenciamentos e aos entraves administrativos. “Não é por falta de dinheiro, que não se está a investir”, afirmou, apontando também a carga fiscal sobre o trabalho e a saída de jovens qualificados como fatores que condicionam o desenvolvimento económico.

O responsável defendeu que Portugal precisa de aumentar a escala das empresas, reforçar o investimento produtivo e orientar a criação de emprego para atividades de maior valor acrescentado. Embora tenha destacado o crescimento das tecnologias de informação, alertou para o peso de setores com menor produtividade e para a concentração do emprego em microempresas, que limita a capacidade de pagar melhores salários. Entre as prioridades, apontou a necessidade de tornar os licenciamentos mais previsíveis, reduzir os desincentivos fiscais à progressão salarial e criar condições para as empresas crescerem. “Temos de transformar este crescimento em produtividade e melhores salários”, afirmou, defendendo uma estratégia que converta o crescimento económico em maior criação de riqueza.

Já a realidade, obstáculos e soluções para investir em Portugal, deram conversa com quatro líderes de grandes seguradoras em Portugal, sobre as condições necessárias para reforçar o investimento institucional de longo prazo no país, a partir da perspetiva do setor segurador.

Fidelidade identifica três grandes obstáculos: Imprevisibilidade dos licenciamentos, instabilidade fiscal e morosidade da justiça.

Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, defendeu que as seguradoras têm condições naturais para financiar investimentos de longo prazo, nomeadamente em infraestruturas, projetos empresariais e inovação, devido à natureza das suas responsabilidades e à capacidade de investimento. Contudo, considera que Portugal está longe de aproveitar esse potencial, devido à reduzida dimensão dos instrumentos de poupança de longo prazo, em particular os destinados à reforma, e à falta de oportunidades de investimento com escala e profundidade. “Estamos muito aquém do que poderíamos estar”, afirmou, alertando para a excessiva concentração das carteiras das seguradoras em dívida pública e obrigações empresariais. Para o responsável, é necessário criar veículos de investimento e mecanismos de agregação de projetos que permitam às seguradoras financiar iniciativas de maior dimensão sem terem de assumir diretamente o risco de pequenos investimentos.

O CEO da Fidelidade identificou três obstáculos fundamentais ao investimento em Portugal: a imprevisibilidade dos licenciamentos, a instabilidade fiscal e a morosidade da justiça. “Não há nada tão importante em Portugal como o tema da previsibilidade”, sublinhou, considerando que a incerteza afasta investidores ou obriga a exigir retornos mais elevados. Na área da longevidade, defendeu uma abordagem assente em três pilares — saúde, assistência e poupança — e a criação de produtos que incentivem uma verdadeira cultura de investimento a longo prazo. “Nós precisamos de uma espécie de PPR melhorado”, afirmou, defendendo soluções que desincentivem o resgate do capital ao fim de dois ou três anos. Como argumento para a mobilização da poupança nacional, referiu que os portugueses têm cerca de 200 mil milhões de euros guardados em bancos e que a sua aplicação em investimentos de longo prazo poderia contribuir significativamente para a criação de riqueza.

Generali: “Não estamos a conseguir agregar, estandardizar, compartilhar o risco”

Pedro Carvalho, CEO da Generali, alertou para a necessidade de Portugal conseguir reter e canalizar a poupança nacional para o investimento na economia, considerando “dramático e lamentável” que uma parte significativa desses recursos seja aplicada no estrangeiro. Defendeu que as seguradoras, enquanto investidores de longo prazo, podem desempenhar um papel mais relevante no financiamento das empresas, mas têm de respeitar critérios rigorosos na seleção dos ativos, dada a responsabilidade de gerir poupanças destinadas a responder a compromissos futuros com os clientes. “As seguradoras não podem falhar”, sublinhou, salientando que o investimento em obrigações exige qualidade de crédito, previsibilidade dos fluxos financeiros, dimensão das emissões, liquidez no mercado secundário e informação financeira estruturada. Acrescentou que a instabilidade fiscal, a morosidade dos licenciamentos e a imprevisibilidade da justiça são obstáculos à captação de investimento.

Para ultrapassar as limitações de escala das empresas portuguesas, o responsável defendeu a criação de mecanismos de agregação de dívida, fundos de crédito e instrumentos de titularização que permitam juntar emissões de várias PME, diversificar riscos e facilitar o acesso das seguradoras ao financiamento empresarial. “Não estamos a conseguir agregar, estandardizar, compartilhar o risco”, apontou, considerando que esta dificuldade contribui para um ciclo de subinvestimento na economia. Referiu ainda que as seguradoras europeias canalizam cerca de 11 biliões de euros por ano em investimentos, dos quais uma parte poderia ser direcionada para Portugal e para a Europa. Na vertente da poupança para a reforma, pediu uma mudança no debate público e alertou para os riscos de penalizar fiscalmente a poupança de longo prazo ou de desvalorizar propostas de reforço dos pilares complementares de reforma. Defendeu que estas soluções devem ser discutidas sem serem automaticamente classificadas como “especulação” ou “privatização da Segurança Social”.

Allianz: “Portugal precisa de assegurar projetos concretos, capacidade de execução, regras transparentes e estabilidade regulatória”

Teresa Brântuas, CEO da Allianz Portugal, considerou que Portugal tem potencial para atrair investimento internacional das seguradoras em energia e infraestruturas, mas precisa de assegurar projetos concretos, capacidade de execução, regras transparentes e estabilidade regulatória. Através da Allianz Global Investors e da Allianz Capital Partners, o grupo já investe em energias renováveis, nomeadamente parques fotovoltaicos e energia eólica, e em obrigações de empresas e dívida pública portuguesa. A responsável destacou também o investimento direto do grupo no país, que passou de cerca de 700 trabalhadores para quase 1.700 em dois anos, com o reforço de estruturas como a Allianz Technology, a Allianz Services e a Allianz Partners. “O retorno tem de ser competitivo com os outros países”, sublinhou, lembrando que Portugal concorre com outros mercados pela captação de capital internacional.

Sobre a revisão da Solvência II, que deverá produzir efeitos a partir de 2027, defendeu que a redução de algumas exigências de capital poderá dar às seguradoras maior capacidade para investir e assumir riscos mais difíceis de cobrir, sem comprometer a sua resiliência financeira. Considerou essencial equilibrar os riscos dos investimentos com as responsabilidades perante os clientes, garantindo liquidez, adequação dos prazos e diversificação das carteiras. Na área da longevidade e da prevenção de riscos, salientou ainda que as seguradoras não conseguirão desenvolver soluções eficazes isoladamente: “O tema das parcerias e de trabalharmos com organismos públicos e outras empresas é super importante”. Defendeu também um maior investimento na prevenção e na sensibilização para riscos emergentes, incluindo os associados às alterações climáticas e à saúde.

Zurich: Longevidade já é risco presente e exige uma resposta conjunta do Estado, das empresas e dos cidadãos, afastando posições políticas e ideológicas

Ana Paulo, representante da Zurich, defendeu que as seguradoras têm capacidade para contribuir para o investimento de longo prazo em Portugal, nomeadamente nas áreas das infraestruturas, energias renováveis e habitação. Considerou, contudo, que a atração de capital depende sobretudo de “previsibilidade e confiança”, tanto no enquadramento jurídico, fiscal e regulamentar como nas políticas públicas. Para isso, Portugal deve apresentar um programa de investimentos bem definido, acompanhado de regras estáveis que permitam aos investidores institucionais avaliar oportunidades e assumir compromissos de longo prazo. A responsável destacou também a importância de dinamizar a poupança nacional e de criar mecanismos que permitam às seguradoras investir na economia, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento das empresas e para a criação de produtos de poupança destinados aos seus clientes.

Na área da poupança para a reforma, Ana Paulo alertou para a excessiva concentração das poupanças das famílias em depósitos bancários, referindo que cerca de 70% da poupança das famílias europeias está aplicada nesses instrumentos, geralmente de curto prazo e com rentabilidades mais baixas. Defendeu uma maior diversificação das aplicações e uma aposta na constituição do segundo e terceiro pilares de reforma, com incentivos fiscais para empresas e particulares. “É fundamental haver aqui um incentivo”, afirmou, atribuindo às seguradoras uma responsabilidade acrescida na comunicação das vantagens da poupança regular e de longo prazo, em particular junto das gerações mais jovens. Considerou ainda que a longevidade já constitui um risco presente e exige uma resposta conjunta do Estado, das empresas e dos cidadãos, afastando o debate de posições políticas e ideológicas: “Só neste conceito de olhar para este risco podemos encontrar soluções”, concluiu.

O Congresso da APS teve lugar no Centro Cultural de Belém.