Simplificar o urbanismo não chega para construir e reabilitar cidades

Há uma ideia que atravessa as sucessivas reformas da legislação urbanística: quanto menos tempo a Administração Pública demorar a decidir, mais depressa avançam os projetos. A revisão do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), que entrou em vigor a 1 de outubro, prossegue esse objetivo, reduzindo procedimentos e reforçando a responsabilização dos particulares. Mas será que acelerar os processos significa melhorar as decisões? E terão os municípios condições para exercer as responsabilidades que continuam a caber-lhes?

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Estas questões marcaram a manhã do Public Law Summit 2026, organizado pela Law Academy, no Super Bock Arena, no Porto. Na sala dedicada ao direito do urbanismo, dois painéis analisaram o futuro do RJUE e as dificuldades que os municípios enfrentam na reabilitação urbana. As intervenções revelaram, sobretudo, preocupações comuns com a estabilidade legislativa, os riscos associados ao deferimento tácito, a falta de recursos humanos e a distância entre aprovar instrumentos urbanísticos e conseguir executar as intervenções previstas.

Para Vasco de Moura Ramos, docente da Universidade de Coimbra e advogado, o primeiro problema está precisamente na frequência das alterações legislativas. Recordando que o RJUE, aprovado em 1999, já sofreu mais de duas dezenas de modificações, defendeu que seria preferível dar tempo à aplicação das regras existentes. “Deixem assentar a poeira para ver como é que as coisas resultam”, afirmou, considerando que a sucessão de reformas impede a consolidação dos regimes jurídicos. A dificuldade torna-se particularmente evidente quando os litígios chegam aos tribunais, onde, segundo o advogado, existem processos urbanísticos que só obtêm decisões muitos anos depois de terem sido iniciados.

Para o docente, a transformação mais profunda não resulta propriamente da revisão de 2026, que considera ter moderado algumas soluções anteriores, mas da reforma de 2024. Foi então que se acentuou a passagem de um sistema assente no controlo administrativo prévio para outro que privilegia a fiscalização posterior.

A mudança pode parecer vantajosa para quem pretende construir, mas transfere riscos para os promotores. “O legislador aparece como um grande amigo que tira tudo de frente”, observou Vasco de Moura Ramos, acrescentando que, em contrapartida, coloca sobre os particulares a responsabilidade de garantir a legalidade das operações.

O advogado questionou especialmente a impossibilidade de os interessados optarem pelo licenciamento quando a lei prevê outro procedimento. “Se eu não me quero responsabilizar, e se quero obter o licenciamento, o que é que eu tenho de arriscar tudo?”, perguntou, criticando a manutenção desta solução na revisão de 2026.

Também os municípios ficam sujeitos a novas exigências. Embora intervenham previamente em menos operações, os serviços continuam obrigados a analisar os processos de licenciamento dentro de prazos que Vasco de Moura Ramos considera difíceis de cumprir, sobretudo nas autarquias com menos recursos técnicos.

Quando o silêncio substitui a decisão

A preocupação com as consequências da simplificação foi aprofundada por Raquel Carvalho, docente da Universidade Católica Portuguesa, que centrou a intervenção no deferimento tácito, mecanismo através do qual o silêncio da Administração Pública pode produzir efeitos favoráveis ao requerente.

A jurista contestou a ideia de que a ausência de uma decisão expressa significa necessariamente que não existem obstáculos à operação urbanística. Em muitos casos, argumentou, a Administração pode simplesmente não ter tido tempo ou meios para analisar o pedido. “A tutela do interesse público feita a priori é igual à tutela do interesse público feita a posteriori. Não é”, afirmou, sublinhando que a fiscalização posterior pode encontrar situações já concretizadas, perante as quais se torna mais difícil determinar as medidas adequadas.

Raquel Carvalho distinguiu ainda as decisões administrativas de natureza vinculada, nas quais considera mais compreensível a formação de atos tácitos, daquelas que exigem ponderar diferentes interesses. Nas decisões urbanísticas e ambientais, observou, essa ponderação assume frequentemente particular importância.

As reservas estendem-se aos pareceres de entidades externas. A docente questionou a presunção de parecer favorável quando uma entidade consultada não responde dentro do prazo e criticou a impossibilidade de considerar determinados pareceres emitidos posteriormente.

Para Raquel Carvalho, a existência de entidades com competências técnicas especializadas justifica precisamente que sejam ouvidas durante os procedimentos. Desconsiderar as respetivas posições por incumprimento de prazos pode, por isso, prejudicar a qualidade das decisões.

A docente apontou também um problema que considera anterior às reformas legislativas: a dificuldade de contratar e reter profissionais qualificados na Administração Pública. “O problema não está na lei. O problema está noutro sítio que muitas vezes os governos não querem olhar para esses sítios que é a falta de recursos”, afirmou.

Na sua perspetiva, a redução dos prazos não resolve essa insuficiência e pode mesmo aumentar os riscos de ilegalidade. Recordou que a formação de um deferimento tácito não garante, por si só, a conformidade da operação com a legislação aplicável.

A segurança jurídica foi igualmente o ponto de partida de Hugo Nunes, advogado com experiência em projetos urbanísticos, que introduziu uma perspetiva ligada às necessidades dos investidores. “Se se perguntar a qualquer investidor que coloca 20, 30, 40, 50, 100 milhões de euros num projeto, se quer menos complicação e mais segurança, vai sempre dizer que quer as duas”, afirmou. Quando confrontado com a necessidade de escolher, acrescentou, o investidor tenderá a privilegiar a segurança.

Hugo Nunes justificou esta preferência pelos riscos associados ao investimento imobiliário, lembrando que, mesmo quando um promotor pode avançar com um projeto sem uma decisão administrativa expressa, continua a precisar de financiamento, seguros e garantias quanto à legalidade da operação.

O advogado questionou, por isso, se a simplificação deve significar uma redução do diálogo entre promotores e Administração Pública. “Mas será que simplificar é mesmo eliminar o diálogo?”, perguntou, defendendo que a possibilidade de esclarecer antecipadamente as condições de um projeto pode ser determinante para reduzir a incerteza.

O jurista destacou a importância dos instrumentos que permitem definir previamente os parâmetros das operações urbanísticas, incluindo os pedidos de informação prévia. Considerou que a revisão de 2026 apresenta melhorias neste domínio, ao favorecer uma definição mais clara das condições aplicáveis antes da apresentação dos projetos.

Em contrapartida, mostrou-se crítico do deferimento tácito enquanto instrumento de segurança jurídica. Na sua avaliação, a ausência de uma decisão expressa não elimina as dúvidas que podem surgir posteriormente, designadamente no financiamento e nas transações imobiliárias.

A intervenção terminou com um apelo à valorização dos projetos bem preparados e ao reforço das competências da Administração Pública. “É responsabilizar os promotores por bons projetos”, defendeu, lembrando que também a qualidade dos processos apresentados aos municípios influencia o funcionamento dos procedimentos.

A habitação para além do licenciamento

A relação entre o RJUE e a política de habitação foi analisada por Dulce Lopes, docente da Universidade de Coimbra, que começou por recordar a natureza essencialmente procedimental daquele regime jurídico.

A especialista explicou que muitas das medidas destinadas a promover habitação pública, arrendamento acessível ou habitação a custos controlados resultam de outros instrumentos legislativos e de iniciativas municipais. Ainda assim, identificou disposições do RJUE que podem facilitar a concretização desses objetivos.

Entre elas está a possibilidade de, em determinadas operações urbanísticas, os municípios exigirem áreas de cedência destinadas à habitação, em alternativa às tradicionais áreas para equipamentos.

Dulce Lopes salientou que esta solução permite integrar objetivos habitacionais nas operações urbanísticas, mas exige atenção às condições concretas das parcelas. Uma área destinada a habitação tem necessidades diferentes das de um espaço para equipamentos, nomeadamente em matéria de estacionamento e condições de utilização.

A docente abordou também a possibilidade de os particulares integrarem nos seus próprios projetos áreas destinadas a habitação pública, arrendamento acessível ou habitação a custos controlados, fazendo-as contar para o cumprimento de determinadas obrigações de cedência.

Embora tenha considerado interessante esta solução, reconheceu que ainda não encontrou exemplos da sua aplicação na prática profissional.

Outra dimensão analisada foi a das medidas de tutela da legalidade urbanística e das respetivas consequências habitacionais. Dulce Lopes chamou a atenção para situações em que a cessação da utilização ou outras intervenções sobre imóveis ilegais podem deixar pessoas sem habitação.

Nesses casos, explicou, a aplicação das regras urbanísticas exige ponderar também os efeitos sobre os moradores, incluindo o direito à habitação e o superior interesse das crianças. Trata-se de uma relação que, segundo a docente, tem vindo a ganhar relevância na apreciação judicial de situações concretas.

Reabilitar não é apenas aprovar operações

Se o primeiro painel se concentrou nas consequências das reformas do RJUE, o segundo trouxe a discussão para a capacidade dos municípios de transformar instrumentos jurídicos em intervenções efetivas no território.

Bento Aires, representante da Ordem dos Engenheiros na Região Norte, começou por defender que a resposta às necessidades habitacionais não pode depender exclusivamente da construção nova. A recuperação do património edificado deve, na sua perspetiva, ocupar um lugar central nas políticas urbanas.

O engenheiro destacou a possibilidade de a reabilitação aproveitar edifícios, materiais e infraestruturas existentes, mas chamou a atenção para os custos elevados e para a complexidade regulamentar que acompanha muitas intervenções.

Recordando o anterior Regime Excecional da Reabilitação Urbana, considerou que a atual crise habitacional justifica discutir mecanismos capazes de facilitar a construção e a recuperação de habitações sem comprometer as exigências de qualidade.

Bento Aires associou ainda as dificuldades do setor à falta de planeamento da expansão urbana e à escassez de profissionais qualificados nas autarquias. Na sua avaliação, os baixos salários praticados na Administração Pública dificultam a contratação de engenheiros e arquitetos, reduzindo a capacidade municipal de preparar, acompanhar e fiscalizar projetos.

A questão da execução foi aprofundada por Ana Cláudia Guedes, jurista e docente, que apresentou uma ideia central: “A cidade não se reabilita por despacho”. A especialista argumentou que delimitar áreas de reabilitação urbana, aprovar operações ou criar incentivos são passos necessários, mas insuficientes para garantir resultados.

O verdadeiro desafio está em passar das decisões administrativas às obras, identificando os responsáveis, os recursos financeiros e os prazos de cada intervenção.

Ana Cláudia Guedes questionou também os critérios utilizados para avaliar o sucesso das políticas de reabilitação. Em vez de contabilizar apenas áreas delimitadas, programas aprovados ou incentivos concedidos, defendeu que importa conhecer os edifícios efetivamente recuperados, as habitações disponibilizadas e a capacidade dos residentes para permanecer nos bairros.

A jurista recordou que, segundo os Censos de 2021, existiam 723.215 alojamentos vagos em Portugal, correspondentes a cerca de 12% do parque habitacional. Referiu ainda as dificuldades de aplicação de instrumentos legais destinados a mobilizar imóveis devolutos.

Na sua intervenção, sustentou que os municípios dispõem de poderes que nem sempre conseguem exercer, nomeadamente devido às exigências técnicas, financeiras e administrativas associadas à sua utilização.

Para ultrapassar essas dificuldades, propôs um “pacto de execução por território”, que permita identificar previamente o problema, o instrumento de intervenção, a entidade responsável, os encargos, os prazos e os resultados pretendidos.

A proposta inclui uma gestão mais próxima da escala do quarteirão e a identificação de responsáveis pela execução das operações de reabilitação urbana, com meios financeiros e objetivos definidos.

Planear, programar e executar

A necessidade de ligar o planeamento à concretização das intervenções foi também defendida pela arquiteta Ana Queiroz Do Vale. Na sua perspetiva, um plano urbanístico não deve ser encarado como um documento concluído e imutável, mas como parte de um processo contínuo, que exige programação, execução, acompanhamento e avaliação. “Quando fazemos um plano é para um futuro desejável. Não é para mantermos tudo na mesma”, afirmou, criticando a tendência para considerar que a aprovação de um plano diretor municipal encerra o trabalho de planeamento.

Ana Queiroz Do Vale sublinhou que a monitorização dos resultados permite perceber se as medidas adotadas estão a produzir os efeitos pretendidos e, quando necessário, corrigir o percurso.

A arquiteta resumiu uma das principais dificuldades na distância entre os planos e a sua execução: “Já planeamos muito, pouco programamos, ainda menos executamos de uma forma programada”.

A discussão foi encerrada com a intervenção de Benjamim Pereira, presidente do conselho diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que enquadrou a reabilitação nas políticas públicas de habitação e no papel desempenhado pelas autarquias.

O responsável destacou a importância de recuperar edifícios devolutos e degradados, mobilizar património existente e assegurar que as intervenções contribuem efetivamente para aumentar a oferta habitacional.

Benjamim Pereira recordou a experiência de diferentes programas públicos de apoio à reabilitação e sublinhou que as soluções devem atender às características e necessidades de cada território.

Com o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), identificou como um dos desafios a continuidade do investimento na habitação pública e na reabilitação urbana. Referiu, neste âmbito, a importância do 1.º Direito, do investimento no parque público de habitação a custos acessíveis e de novas soluções de financiamento em articulação com o Banco Europeu de Investimento.

O presidente do IHRU defendeu ainda uma melhor coordenação entre o Estado e os municípios, a mobilização de património público devoluto e a criação de condições para que o investimento privado participe na reabilitação sem comprometer os objetivos de interesse público.

Tal como outros intervenientes, considerou fundamental avaliar os resultados concretos das políticas, incluindo o número de habitações disponibilizadas, as famílias beneficiadas e os efeitos das intervenções nas comunidades. “O verdadeiro sucesso da reabilitação urbana não se mede apenas pelos edifícios que recuperámos, mas também das oportunidades que criámos para que as pessoas possam viver, trabalhar e permanecer nas nossas cidades”, concluiu.