Táxis já conhecem tarifas para 2027 e terão de afinar taxímetros até 21 de janeiro

Os novos valores da tarifa de táxi para 2027 já estão definidos, começando numa bandeirada de 2,05 euros. A redução face aos 3,25 euros insere-se na nova metodologia para determinar o preço das viagens para o próximo ano, em que são considerados tempo e distância e se eliminam os suplementos de bagagem e transporte de animais, ambos com valor de 1,60 euros.

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Em comunicado, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) indica que considerou a taxa de inflação de 2,66% (sem habitação) registada em setembro e o aumento do salário mínimo nacional para 970 euros. Na nova tabela permanecem distintos valores para período diurno e noturno e dias de semana ou fim-de-semana.

Os novos valores para o período das 7 horas às 22 horas implicam uma bandeirada (valor inicial presente no taxímetro logo que o cliente começa a viagem) de 2,05 euros, a que se somam 60 cêntimos por quilómetro e 37 cêntimos por minuto. Quando a viagem se faça no período noturno, cada minuto de viagem é cobrado a 46 cêntimos durante a semana, ou a 65 cêntimos aos fins-de-semana e feriados. No período diurno de feriados, sábado e domingo, cada minuto custa 56 cêntimos.

A pensar nos “territórios com menor intensidade e maior dispersão geográfica da procura”, genericamente os pontos do país fora das maiores cidades, as viagens em vazio, da antiga tarifa 3, passam a fazer-se com o quilómetro a 1,19 euros. A atualização é transitória até que as autoridades de transportes dos territórios determinem as suas próprias tarifas.

Outra das alterações está na cobrança em veículos com lotação superior a quatro passageiros (mais o condutor). Com as novas regras, o sobrecusto só poderá ser aplicado pelo taxista se o seu veículo transportar, efetivamente, mais de quatro clientes.

Quando se verifique a entrada de mais de quatro passageiros, o motorista poderá aplicar a bandeirada de 4,11 euros, um preço por quilómetro de 75 cêntimos e os mesmos 37 cêntimos por minuto.

“O quadro de informação tarifária deve ser impresso em papel autocolante, afixado no vidro traseiro lateral esquerdo, contendo os valores aplicáveis, as diferentes modalidades tarifárias e as demais informações relevantes para a compreensão do preço do serviço”, determina o IMT.

Os empresários do setor têm até 21 de janeiro para alterar os seus taxímetros. A partir dessa data, ou logo que façam a parametrização dos taxímetros, aplica-se a nova regra das tarifas.