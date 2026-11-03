Um quarto das seguradoras já utiliza agentes de IA, revela EY

A utilização de agentes de inteligência artificial está a avançar no setor segurador, com 25% das companhias inquiridas pela EY a já terem adotado esta tecnologia num espaço de seis meses. Apesar da rápida expansão, a sua aplicação continua sobretudo associada à melhoria da produtividade, tendo ainda pouca expressão nos processos de tomada de decisão, explicou Nuno Esteves, responsável pela área de seguros da EY Portugal, na 7.ª edição da Conferência Anual do ECOseguros perantes centenas de espectadores do setor segurador.

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A adoção destas ferramentas representa uma das oportunidades de criação de valor identificadas pela consultora para o setor. No entanto, a integração da inteligência artificial não garante, por si só, resultados para as empresas. Nuno Esteves alertou que o retorno dos investimentos nesta tecnologia nem sempre corresponde às expectativas, o que obriga as seguradoras a avaliar onde podem obter benefícios concretos.

Num negócio assente na confiança, o desafio passa também por utilizar a tecnologia para melhorar a oferta e desenvolver novas soluções. O responsável defendeu que as companhias devem avaliar se estão a direcionar os seus recursos para as áreas com maior potencial de criação de valor.

Veja aqui na íntegra a intervenção de Nuno Esteves.