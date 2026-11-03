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Uría Menéndez assessora o Estado no processo de reprivatização da TAP

A equipa da Uría Menéndez envolvida na operação de reprivatização da TAP foi liderada pelo sócio Bernardo Diniz de Ayala.

A Uría Menéndez assessorou o Estado Português no processo competitivo de reprivatização de 44,9% a 49,9% do capital social da TAP. A fase competitiva contou com a participação da Lufthansa e da Air France – KLM. A vencedora foi a Lufthansa, que, após a conclusão da operação, passará a acionista minoritária da TAP, mantendo-se o Estado como acionista maioritário.

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“Nesta fase, a operação consiste na alienação de 44,9% do capital social da TAP à Lufthansa, ao que acresce até 5% caso os trabalhadores não exerçam o seu direito de aquisição. O valor total da operação, incluindo os 5% reservados aos trabalhadores, corresponde a 1.201 milhões de euros”, refere a firma em comunicado.

A equipa da Uría Menéndez envolvida na operação foi liderada pelo sócio Bernardo Diniz de Ayala e coordenada pela sócia Tânia Luísa Faria, pelo associado principal Bruno Silva Palhão e pela associada sénior Mariana Viana Pedreira.

Participaram ainda na operação a sócia Rita Xavier de Brito, o counsel Alexandre Pedral Sampaio e o associado sénior Luís Assis Teixeira, o sócio David Sequeira Dinis, o associado sénior Guilherme Neves Lima, o associado júnior Filipe Martinho Ferreira e o associado júnior Ricardo Costa Amaro.

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