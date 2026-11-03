Utilizadores relatam não conseguir ver posts de media portugueses no Instagram

O problema afeta meios de diferentes áreas, desde jornais como o Público, o Expresso, o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã a publicações digitais, como o Observador.

Vários órgãos de comunicação social (OCS) portugueses deixaram de aparecer para alguns utilizadores da rede social Instagram em Portugal. Os utilizadores relatam não conseguir aceder a notícias e vídeos quando entram nas páginas de vários media portugueses, começou por avançar na última semana o jornal Público.

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O problema terá começado entre 21 de outubro e 25 de outubro, com meios como a CNN Portugal e o Diário de Notícias da Madeira a reportarem a continuidade do problema.

A situação afeta meios de diferentes áreas, desde jornais como o Público, o Expresso, o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã a publicações digitais, como o Observador. Entre os meios afetados estão também canais de televisão (RTP Notícias, SIC Notícias, SIC e CNN Portugal), rádios (Renascença e Antena 1) e jornais desportivos (A Bola, Record e O Jogo). A Comunidade Cultura e Arte afirma estar também entre os afetados e refere relatos de utilizadores que não conseguem ver publicações do Shifter e do Fumaça e de jornais internacionais como o The Guardian, o The New York Times e a Folha de São Paulo.

Segundo o Expresso, o problema parece incidir sobretudo em contas dedicadas a notícias. Há utilizadores que conseguem ver a conta geral da RTP, mas não a da RTP Notícias

De acordo com a Comunidade Cultura e Arte e o Público, o assistente automatizado de apoio da Meta atribuiu as restrições à classificação da conta como “meio de comunicação de notícias”. “Posso confirmar que a classificação da sua conta como ‘meio de comunicação de notícias’ é a razão pela qual está a experienciar estas restrições de visibilidade. Contas com esta classificação estão sujeitas a políticas e limitações específicas, que podem incluir restrições geográficas ou a ocultação de conteúdo em determinadas regiões”, pode ler-se.

O Público relata também que um utilizador partilhou um aviso que recebeu na aplicação: “Recebemos um pedido legal para restringir estes conteúdos. Revimo-los em função das nossas políticas e realizámos uma avaliação jurídica e dos direitos humanos. Após a revisão, restringimos o acesso aos conteúdos na localização em que infringem a lei local”.

O +M questionou no final da semana o assistente de apoio da Meta AI sobre a razão pela qual vários utilizadores deixaram de ter acesso a páginas de Instagram de meios de comunicação social portugueses. Na resposta, o assistente não referiu a classificação das contas e apontou outras causas possíveis.

“O Instagram pode restringir o acesso a conteúdos ou páginas inteiras quando estas violam as leis locais de um determinado país ou território. Essas restrições ocorrem após uma revisão jurídica de pedidos feitos por governos, tribunais, ONGs ou membros da comunidade. Se várias páginas de meios de comunicação social portugueses ficaram indisponíveis, isso pode dever-se a restrições legais específicas ou a problemas técnicos generalizados na plataforma“, pode ler-se.

As respostas do assistente não são sempre as mesmas. A uma utilizadora afetada, segundo o Expresso, o chatbot garantiu a ausência de “restrições ativas relacionadas com meios noticiosos ou bloqueios geográficos” no perfil da utilizadora, e sugeriu um problema técnico — sem o identificar.

O +M questionou a Meta por várias vezes sobre as causas do problema, mas não obteve resposta até à publicação desta notícia.

O que diz a lei europeia

O caso levanta a questão de saber se os meios afetados estavam protegidos pelo artigo 18.º do Regulamento Europeu relativo à Liberdade dos Meios de Comunicação Social (EMFA, na sigla em inglês). O artigo estabelece salvaguardas contra decisões injustificadas de moderação de conteúdos de órgãos de comunicação social por grandes plataformas digitais. Em determinadas circunstâncias, antes de remover conteúdos ou restringir a sua visibilidade com base nos termos e condições da plataforma, esta tem de notificar o meio, explicar os motivos e dar-lhe 24 horas para responder.

Para beneficiarem destas salvaguardas, os prestadores de serviços de comunicação social têm de apresentar uma declaração através da funcionalidade disponibilizada pelas plataformas. Entre os requisitos estão a independência editorial e a a sujeição à supervisão de uma entidade reguladora ou a um mecanismo de autorregulação reconhecido. Em março, a ERC alertou as empresas jornalísticas para a necessidade de preencherem esta declaração junto das grandes plataformas digitais como o Facebook, o Instagram ou o TikTok. No caso da Meta, o registo pode ser feito aqui.

O regulamento prevê exceções à notificação prévia. O aviso prévio não é obrigatório quando a plataforma restringe conteúdos para cumprir determinadas obrigações previstas no direito europeu, como as relacionadas com conteúdos ilegais. Os OCS podem ainda apresentar reclamações, que as plataformas devem assegurar que “são tratadas e decididas com prioridade e sem demora injustificada”.

O Regulamento dos Serviços Digitais (DSA) também se aplica. Sempre que uma plataforma restringe conteúdos por serem ilegais ou incompatíveis com os seus termos e condições, o artigo 17.º obriga-a a explicar a decisão a quem os publicou, neste caso os meios de comunicação, “o mais tardar a partir da data em que a restrição foi imposta”. Essa explicação tem de indicar a medida, os motivos e as formas de contestação. A regra abrange qualquer restrição à visibilidade, seja “a supressão de conteúdos, a desativação do acesso a conteúdos ou a despromoção de conteúdos”. Mesmo quando a restrição resulta de uma ordem de uma autoridade, o artigo 9.º obriga a plataforma a informar quem publicou o conteúdo, o mais tardar quando executar a ordem, salvo se a autoridade indicar outro momento.

Ao Expresso, José Marques Moreira, especialista em Direito Digital, considerou pouco provável que o caso resulte de conteúdos ilegais ou de uma ordem judicial, e apontou como mais plausível uma decisão comercial ou a aplicação dos termos da plataforma. “De todo o modo, sem sabermos qual o motivo que terá estado na origem desta decisão, é difícil afirmar se o procedimento previsto na legislação foi ou não cumprido.”