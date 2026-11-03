Venda ao BPCE penaliza resultado do Novobanco. Lucro cai 4,1% até setembro

O Novobanco lucrou 585,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 4,1% em termos homólogos, com o resultado a ser penalizado com o custo adicional relacionado com a venda ao grupo francês BPCE, no final de abril.

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O banco liderado por Mark Bourke até registou um crescimento da margem financeira e (mais ligeiro) das comissões neste período, com o produto bancário a subir 2,5% para 1,12 mil milhões de euros — dos quais 856 milhões são ganhos relativos a juros, mais 3,3% em termos homólogos.

Ainda assim, os custos operativos subiram a um ritmo superior: mais 11,1% para 426,9 milhões de euros, motivado pela subida dos gastos com pessoal (+8%) e também pelos os custos extraordinários associados à venda do banco ao BPCE, concretizada há cerca de sete meses por 6,7 mil milhões de euros. Sem este impacto, cujos valores o banco não detalha mas terão ficado à volta dos 15 milhões, os custos operativos teriam subido ‘apenas’ 7,4%.

Relativamente ao processo de integração no BPCE, Mark Bourke adiantou que “está a decorrer de forma consistente” e “em total alinhamento”. “O conhecimento acumulado pelo Groupe BPCE abre novas oportunidades para alargar progressivamente a gama de produtos e soluções disponibilizadas aos nossos clientes”, refere o gestor irlandês. O banco francês anunciou também esta terça-feira a aquisição da seguradora Gamalife.

Compra do Unibanco acelera crédito

O banco fala ainda num “forte crescimento” do crédito como fator que impulsionou a operação. Os empréstimos subiram 7,9% para 33,3 mil milhões de euros em termos brutos. Foram mais 2,4 mil milhões em relação ao final do ano passado. E para esta evolução contribuíram cerca de 300 milhões da aquisição da unidade de negócio do Unibanco (cartões de crédito), que reforçaram o segmento do retalho. Na habitação, a carteira cresceu 4,7% para 11,5 mil milhões.

Quanto aos depósitos, subiram 2,7% desde o final do ano passado, atingindo os 32,89 mil milhões em setembro.

O banco ainda não fala em dividendos a distribuir pelo novo acionista. Apenas refere que a não distribuição relativa aos resultados do ano passado traduziu-se num aumento de 498 milhões de euros do capital CET1, mais do que compensando o crescimento dos ativos ponderados pelo risco.

De resto, o rácio CET1 atingiu os 21% no final de setembro se incluirmos os resultados deste período, bem acima do que os reguladores exigem, com margem para começar a devolver o dinheiro investido pelo grupo francês.

(notícia atualizada às 17h49)