Venda ao BPCE penaliza resultado do Novobanco. Lucro cai 4,1% até setembro
Banco agora detido pelos franceses registou um lucro de 585,6 milhões nos primeiros nove meses do ano. Transação finalizada em abril terá custado cerca de 15 milhões, impactando resultado líquido.
O Novobanco lucrou 585,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 4,1% em termos homólogos, com o resultado a ser penalizado com o custo adicional relacionado com a venda ao grupo francês BPCE, no final de abril.
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O banco liderado por Mark Bourke até registou um crescimento da margem financeira e (mais ligeiro) das comissões neste período, com o produto bancário a subir 2,5% para 1,12 mil milhões de euros — dos quais 856 milhões são ganhos relativos a juros, mais 3,3% em termos homólogos.
Ainda assim, os custos operativos subiram a um ritmo superior: mais 11,1% para 426,9 milhões de euros, motivado pela subida dos gastos com pessoal (+8%) e também pelos os custos extraordinários associados à venda do banco ao BPCE, concretizada há cerca de sete meses por 6,7 mil milhões de euros. Sem este impacto, cujos valores o banco não detalha mas terão ficado à volta dos 15 milhões, os custos operativos teriam subido ‘apenas’ 7,4%.
Relativamente ao processo de integração no BPCE, Mark Bourke adiantou que “está a decorrer de forma consistente” e “em total alinhamento”. “O conhecimento acumulado pelo Groupe BPCE abre novas oportunidades para alargar progressivamente a gama de produtos e soluções disponibilizadas aos nossos clientes”, refere o gestor irlandês. O banco francês anunciou também esta terça-feira a aquisição da seguradora Gamalife.
Compra do Unibanco acelera crédito
O banco fala ainda num “forte crescimento” do crédito como fator que impulsionou a operação. Os empréstimos subiram 7,9% para 33,3 mil milhões de euros em termos brutos. Foram mais 2,4 mil milhões em relação ao final do ano passado. E para esta evolução contribuíram cerca de 300 milhões da aquisição da unidade de negócio do Unibanco (cartões de crédito), que reforçaram o segmento do retalho. Na habitação, a carteira cresceu 4,7% para 11,5 mil milhões.
Quanto aos depósitos, subiram 2,7% desde o final do ano passado, atingindo os 32,89 mil milhões em setembro.
O banco ainda não fala em dividendos a distribuir pelo novo acionista. Apenas refere que a não distribuição relativa aos resultados do ano passado traduziu-se num aumento de 498 milhões de euros do capital CET1, mais do que compensando o crescimento dos ativos ponderados pelo risco.
De resto, o rácio CET1 atingiu os 21% no final de setembro se incluirmos os resultados deste período, bem acima do que os reguladores exigem, com margem para começar a devolver o dinheiro investido pelo grupo francês.
(notícia atualizada às 17h49)
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