Zühlke cria mais 15 postos de trabalho no Porto até ao final do ano

A tecnológica Zühlke prevê contratar mais 15 profissionais até ao final do ano, aumentando, assim, a equipa no Porto. As novas posições destinam-se a profissionais “com experiência nas áreas de Ciências Informáticas, Engenharia de Software ou áreas equivalentes”. A empresa procura talento com dois e três anos de experiência, sendo valorizados conhecimentos de ferramentas de desenvolvimento web e de soluções de desenvolvimento assistido por Inteligência Artificial.

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Segundo a nota enviada às redações, as funções incluem o desenvolvimento de aplicações para clientes internacionais, incluindo entidades do setor público, com envolvimento nas diferentes fases dos projetos e colaboração direta com clientes e equipas de engenharia experientes”.

Os profissionais selecionados vão integrar projetos para clientes internacionais, incluindo entidades do setor público, participando nas diferentes fases de desenvolvimento e colaborando diretamente com clientes e equipas de engenharia.

Para atrair e reter talento, a Zühlke aposta num “pacote de benefícios, que inclui horários flexíveis, possibilidade de trabalho remoto, participação nos lucros e oportunidades de formação e desenvolvimento profissional”.

A política de compensação da empresa foi distinguida este ano nos Prémios da Compensação, promovidos pela Coverflex. “A expansão da Zühlke em Portugal representa, acima de tudo, um investimento nas pessoas e no talento”, afirma Predrag Poposki, head of talent acquisiton and employer branding, acrescentando que continuarão a “atrair e a reter profissionais altamente qualificados, proporcionando-lhes projetos desafiantes, oportunidades de desenvolvimento e benefícios ajustados às suas necessidades”.

Também Ana Correia, talent acquisition lead do Zühlke Group considera que os “benefícios são parte de uma proposta mais ampla, que vai além da remuneração salarial e procura responder às expectativas e necessidades das pessoas” e sublinha que a “atração de talento exige propostas coerentes, transparentes e centradas nos profissionais, que criem condições para o seu desenvolvimento e valorizem a diversidade das equipas”.