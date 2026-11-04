11 anos depois, Super Bock troca de líder. Rui Lopes Ferreira dá lugar a administrador financeiro

Rui Lopes Ferreira vai abandonar a liderança do Super Bock Group no próximo ano e será substituído pelo atual administrador financeiro, Cláudio Mateus, anunciou esta quarta-feira a empresa.

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Três mandatos e 11 anos depois, Rui Lopes Ferreira decidiu colocar um ponto final na sua carreira executiva e assim concluir o seu ciclo na liderança num dos maiores grupos de cervejas do país. A mudança terá lugar na assembleia geral de 2027.

“Os acionistas aceitaram a decisão de Rui Lopes Ferreira de terminar a sua carreira executiva e assim concluir o seu ciclo no Super Bock Group, após três mandatos e onze anos à frente da empresa, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais“, adianta a empresa em comunicado.

“Realçam que, no exercício das suas funções, liderou com visão e grande sentido de responsabilidade, tendo o Grupo reforçado a sua posição de referência no setor e consolidado as suas marcas em Portugal e no estrangeiro”, acrescenta.

A empresa considera que a promoção de Cláudio Mateus, “conhecedor da empresa, do setor e dos desafios que temos pela frente”, à liderança assegura “uma transição tranquila e a continuidade do percurso definido para a organização”.