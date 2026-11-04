Acordo na Lusa para aumento salarial de 87,50 euros

"Este aumento, pontual e excecional, é um sinal claro da compreensão do Conselho de Administração pelo agravamento do custo de vida, que afeta os trabalhadores e as suas famílias", justifica o CA.

Minutos depois de ser tornado público que o conselho de redação da Lusa chumbou o nome da nova diretora de informação, o conselho de administração anunciou ter chegado a acordo com os sindicatos quanto ao valor do aumento salarial.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Após três reuniões de negociação, o Conselho de Administração e os sindicatos acordaram num aumento salarial, este ano, de 87,50 euros mensais, ou seja, mais 30,92 euros do que os 56,58 euros anteriormente concedidos, com retroativos a janeiro”. “É um valor histórico que suplanta o recorde de 2023, quando se registou uma subida salarial de 83 euros”, aponta em comunicado o conselho de administração.

O CA justifica o aumento, “pontual e excecional”, como “um sinal claro da compreensão do Conselho de Administração pelo agravamento do custo de vida, que afeta os trabalhadores e as suas famílias” e diz esperar que o acordo seja legitimado amanhã, quinta-feira, em plenário de trabalhadores.