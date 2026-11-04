AIDA Portugal promove Congresso para discutir atual Direito dos Seguros

O Congresso de Direito dos Seguros AIDA Portugal 2026 vai realizar-se no Altis Grand Hotel, em Lisboa, nos próximos dias 12 e 13 de novembro, para discutir os desafios jurídicos e regulatórios da atividade seguradora. O programa inclui temas como a revisão de Solvência II, as catástrofes naturais, os riscos de guerra nos seguros marítimos e o impacto da inteligência artificial, além de uma homenagem ao professor Pedro Pais de Vasconcelos. O ECOseguros é mediapartner do Congresso.

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A inteligência artificial, a evolução do resseguro e a resposta do setor segurador a novos riscos estão entre os principais temas do Congresso de Direito dos Seguros AIDA Portugal 2026, que reúne especialistas da academia, da supervisão, da advocacia e do mercado segurador.

Com o objetivo de promover o debate sobre as mudanças jurídicas e regulatórias que estão a transformar a atividade seguradora, o congresso da AIDA Portugal aborda questões que vão da adaptação de princípios jurídicos tradicionais a novos problemas do setor até à evolução das regras prudenciais e à cobertura de riscos emergentes. A organização pretende cruzar perspectivas académicas, regulatórias e empresariais sobre matérias que afetam seguradoras, supervisores, magistrados, advogados e outros profissionais, num contexto de crescente complexidade tecnológica e regulatória.

A AIDA Portugal é a secção portuguesa da Associação Internacional de Direito dos Seguros, uma organização dedicada ao estudo e ao desenvolvimento do direito dos seguros, à investigação e à formação jurídica. Reúne profissionais de diferentes áreas, incluindo juristas de seguradoras, advogados, magistrados, professores universitários e outros especialistas. Não é uma seguradora nem uma entidade de supervisão, mas um fórum de reflexão e discussão técnica sobre os enquadramentos jurídicos da atividade. A presidência da AIDA Portugal é assegurada por Margarida Lima Rego, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Entre os temas previstos no programa estão igualmente o direito ao esquecimento nos seguros de vida, a responsabilidade civil profissional e o seguro automóvel. A agenda inclui também a recuperação e resolução de seguradoras, a simplificação regulatória e a revisão da Diretiva Solvência II, além da criação de um fundo sísmico e da proteção contra catástrofes naturais. Os riscos de guerra nos seguros marítimos, o princípio da exclusividade e as cativas de resseguro completam parte do leque de matérias em debate.

A inteligência artificial terá igualmente lugar de destaque, com a análise dos seus efeitos na subscrição de riscos e na gestão de sinistros, bem como dos desafios regulatórios e das coberturas associadas aos riscos da própria IA. O programa inclui ainda uma sessão dedicada aos Principles of Reinsurance Contract Law, centrada nos princípios jurídicos aplicáveis aos contratos de resseguro.

O congresso contempla uma homenagem ao professor Pedro Pais de Vasconcelos, figura de referência do Direito Comercial português, cujo contributo foi determinante para o desenvolvimento da AIDA Portugal e para a sua afirmação no seio da organização mundial.

O encerramento está previsto com a participação de Jorge Magalhães Correia, presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, e de Margarida Lima Rego, presidente do Conselho Diretivo da AIDA Portugal.

A organização do congresso envolve Margarida Lima Rego, Luís Poças, Maria Elisabete Ramos, Ana Cristina Borges, Filipe Albuquerque Matos, Francisco Luís Alves, Francisco Rodrigues Rocha e Maria Inês Oliveira Martins.

Pode inscrever-se aqui .