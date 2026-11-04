Anafre quer rever competências das freguesias e ‘contribuir’ na habitação pública

Depois de ter desconvocado o protesto que previa o encerramento de todos os serviços, a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) quer rever as competências atribuídas às juntas, reforçar os meios financeiros e atribuir-lhes maior capacidade de investimento, nomeadamente na área da habitação. O presidente Francisco Branco de Brito acredita que podem ter um papel ativo no aumento da oferta do parque público no país.

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Através do acesso a crédito de médio prazo em condições equiparadas às dos municípios, “as freguesias podem ajudar a que exista uma maior oferta no parque público de habitação“, comprometeu-se esta quarta-feira o presidente da Anafre, durante a audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A testar o papel ativo das freguesias na área da habitação está a junta de Benfica, em Lisboa. “A freguesia do Benfica, à qual eu presido, tem vindo a dar um exemplo, conseguindo mobilizar mais de 60 milhões de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a construção de habitações, 398 apartamentos, no espaço de 18 meses”, exemplificou, por sua vez, Ricardo Marques, vice-presidente da Anafre.

Já Francisco Branco de Brito, que preside também à União das Freguesias de Évora, anunciou a criação de um grupo de trabalho para avaliar a transferência de competências e de recursos para as freguesias, que deverá reunir partidos políticos, academia e Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL). Este grupo de trabalho deverá avaliar as competências próprias atribuídas às freguesias pela lei de 2013 e os recursos transferidos para as exercer.

"Estamos em condições de avançar que a Anafre irá fazer isso com um grupo de trabalho que envolverá os partidos políticos, a academia, para fazermos um levantamento sério sobre esta realidade, a Direção-Geral das Autarquias Locais, para que possamos apresentar com valores, com dados, de forma séria e científica, aquele que é o resultado da aplicação da lei.”

“Precisamos de avaliar aquilo que foi inscrito na lei em 2013 como competências próprias; precisamos também de avaliar os autos de transferência de recursos”, explicou, justificando que “só com base nisso é que se pode fazer uma reforma”.

Ainda nessa linha, o responsável defendeu a criação de uma lei permanente de transferência de competências para as freguesias com o respetivo financiamento, de modo a travar a “incerteza” dos autos de transferência através dos municípios.

Estas propostas da associação surgem depois de ter negociado com o Governo e os partidos um reforço de cerca de 50 milhões de euros no Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), aumentando em quase 20% as verbas globais entre 2026 e 2027. O entendimento, alcançado na véspera da audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), levou à suspensão do protesto nacional que estava previsto para esta quarta-feira.

Apesar do acordo alcançado, o presidente da ANAFRE considera que o reforço do financiamento não dispensa haver uma reforma mais ampla do modelo de competências e dos recursos das freguesias. “O nosso objetivo, enquanto Anafre, enquanto Conselho Diretivo, é conseguir que as freguesias portuguesas tenham capacidade de investimento, que não se fiquem apenas pelos trabalhos administrativos ou operacionais”.

É precisamente neste ponto que entra a ambição das juntas assumirem um papel mais ativo na habitação e na ação social. “A verdade é que nós conhecemos a realidade das freguesias”, justificou Francisco Branco de Brito.