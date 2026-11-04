Apritel recusa atribuição de espetro à Digi: “Se a Anacom o tem, coloque-o no mercado de novo”

A Apritel insistiu esta quarta-feira na renovação do espetro da Meo, Nos e Vodafone por um período mais longo do que o proposto pela Anacom, de pelo menos 40 anos, recusando a realização de um novo leilão de frequências. Em simultâneo, não concorda com a atribuição à Digi de espetro que não foi vendido no leilão de 2021 — uma hipótese suscitada por esta operadora, que também contesta as condições apresentadas pelo regulador –, pedindo à Anacom que coloque esse espetro de novo no mercado.

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“A Apritel sempre defendeu que era um erro ter espetro na gaveta. Claro que se deve colocar no mercado, com um processo competitivo, com regras, e deve ser colocado no mercado o mais cedo possível”, disse António Coimbra, presidente da associação que representa Meo, Nos e Vodafone. “Se a Anacom o tem, coloque-o no mercado de novo”, ressalvou.

Este posicionamento contrasta com o que a associação defende para o espetro das três maiores operadoras que caduca no final do primeiro trimestre de 2027: “Não estamos a falar de novo espetro, ninguém está a falar de renovações sem obrigações. É espetro que está em uso pelos operadores, que o compraram num determinado momento. O número de clientes não baixou e o que se espera, naturalmente, e o que a Apritel defende junto da Anacom, é que ele seja renovado com obrigações”, disse o antigo líder da Vodafone, advertindo que essas obrigações têm de ser “pró-investimento”.

A Anacom está a propor renovar o espetro da Meo, Nos e Vodafone por períodos que vão até 2033 e 2042, consoante as faixas do espetro, enquanto a associação exige renovações por períodos mínimos de 40 anos ou indefinidamente. A Autoridade da Concorrência reagiu à proposta e veio defender a atribuição do espetro através de “procedimentos competitivos”.

Já a Digi, que não pertence à Apritel e que entrou no mercado no final de 2024, também exige a realização de um leilão. Em alternativa, a empresa propõe que a Anacom lhe atribua um bloco de 10 MHz na faixa dos 700 MHz, que não teve licitações no leilão do 5G em 2021.

Para o líder da Apritel, defender uma renovação para o espetro dos seus associados e pedir um leilão para o espetro que não foi vendido em 2021 não é incoerente, na medida em que “uma coisa é espetro novo que está disponível” e outra coisa é espetro já licenciado às operadoras.

Exclusões a fornecedores de risco devem alinhar “com o ciclo de vida dos equipamentos”

A Apritel instou também o Governo a que as decisões sobre exclusões a fornecedores de risco devem respeitar o ciclo de vida dos equipamentos. “Qualquer Governo que obrigue a fazer transições” de fornecedores não deve submeter as operadoras a “swaps improdutivos”. “Que pelo menos alinhem com o ciclo de vida dos equipamentos”, pediu o secretário-geral da Associação, Pedro Mota Soares.

Esta quarta-feira, dia em que apresentou um estudo sobre a sustentabilidade económica do setor das telecomunicações, a Apritel reagiu também às recentes declarações do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Tiago Macieirinha afirmou na semana passada que as decisões sobre fornecedores de risco nas redes de comunicações observam critérios “técnicos”, mas também “políticos”.

Em 2023, o Estado adotou uma deliberação que proibiu as operadoras de usarem tecnologia de fornecedores como a chinesa Huawei nas suas redes. A substituição dos equipamentos está em curso desde então, onerando as operadoras.