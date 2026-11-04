Ativo do dia. “Tsunami azul” nos EUA pressiona dólar para mínimos de um mês

O ativo:

Índice do dólar. É um indicador que mede o desempenho da moeda norte-americana em relação a um cabaz composto pelas seis principais divisas: euro, iene, libra esterlina, dólar canadiano, coroa sueca e franco suíço. Habitualmente o dólar é considerado um ativo de refúgio e tende a ser valorizado em períodos de grande instabilidade global.

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A derrota dos republicanos nas midterms esteve a pressionar a “nota verde”, que perdeu valor contra a generalidade das moedas, devido aos receios que esta mudança no Congresso trave a política de Donald Trump e force uma regulação mais apertada às empresas de inteligência artificial (IA), com potencial impacto negativo no crescimento do país.

O marco:

O índice do dólar baixou, esta quarta-feira, para o valor mínimos de um mês. Em relação ao euro, a nota verde seguia a descer mais de 0,5%, com a moeda europeia a negociar nos 1,1251 dólares.

Ao contrário da divisa, os juros das obrigações a 10 anos estiveram a recuar, com a “yield” das Tresuries a baixar três pontos para 4,92%, enquanto as ações globais reagiram em alta, com os investidores otimistas que este resultado resulte numa maior previsibilidade em termos de política económica nos EUA.

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A causa:

A determinar a evolução negativa do dólar estão os resultados das intercalares nos EUA, que deram uma vitória expressiva aos democratas. “O dólar registou uma ligeira queda após uma noite difícil para o presidente Trump, que transformou o Congresso num órgão claramente azul”, comenta Matthew Ryan, analista da Ebury, num comentário aos resultados das eleições. “Consideramos que o resultado é ligeiramente negativo para o dólar. É provável que um Congresso democrata venha a travar a agenda fiscalmente expansionista de Trump, atenuando as preocupações com o défice e acalmando um pouco a onda de vendas de títulos do Tesouro”, refere o mesmo especialista. “Yields mais baixas poderão reduzir a vantagem das taxas de juro que tem sustentado o dólar, enquanto mercados obrigacionistas mais calmos poderão minar os fluxos de capital que têm procurado refúgio seguro e que o têm apoiado nos últimos meses”, justica o analista.

“Um Congresso controlado pelos democratas teria um impacto ligeiramente negativo para o dólar, tanto pelas implicações para o investimento em IA como pela possibilidade de uma prolongada paralisação da administração federal norte-americana, potencialmente a partir do próximo verão”, reforça o ING

O que esperar a seguir:

“A chamada ‘onda azul’ (vitória democrata) travou o avanço do dólar. Se esse movimento evoluirá para um período mais prolongado de fraqueza da moeda americana dependerá, provavelmente, menos da política e mais de fatores como a queda nos yields das obrigações, o arrefecimento do entusiasmo com o setor de inteligência artificial e a divulgação de novos dados económicos — elementos que podem começar a questionar a narrativa de um ‘excecionalismo’ contínuo dos EUA”, afirmou George Vessey, estrategista-chefe de câmbio e macroeconomia da Convera.

O global head of markets do ING considera que “é provável que a moeda norte-americana continue a ser negociada em função dos indicadores macroeconómicos e da política monetária, fatores que continuam a jogar a seu favor”. “O mínimo de 101,25 pontos atingido durante a noite pelo índice DXY parece constituir um importante nível de suporte, que poderá manter-se até à divulgação, amanhã, dos dados do emprego de outubro”, acrescenta Chris Turner.

A frase: