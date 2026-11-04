Atresmedia, Prisa e Mediaset lideram o top 10 da indústria dos meios de comunicação social em Espanha, de acordo com o Instituto Coordenadas

A Atresmedia, a Prisa e a Mediaset España são os únicos três grupos de comunicação espanhóis que ultrapassam os 750 milhões de euros de volume de negócios, de acordo com o relatório «O top 10 da indústria dos meios de comunicação em Espanha 2026: liderança, situação e transformação», elaborado pela Equipa de Análise e Prospectiva do Instituto Coordenadas de Governação e Economia Aplicada.

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De acordo com o estudo, a Atresmedia, presidida por José Creuheras, lidera o setor com 1 002 milhões de euros de receitas em 2025. Seguem-se a Prisa, presidida por Joseph Oughourlian, com 904 milhões, e a Mediaset España, com 770 milhões. À frente da Mediaset está, desde março, Mario Rodríguez Valderas, cuja chegada marcou, segundo o relatório, um ponto de estabilização após um ano de queda nas receitas.

Abaixo dos 500 milhões situa-se um segundo grupo de seis empresas privadas, que constitui o segmento mais dinâmico do setor. A Henneo, presidida por Fernando de Yarza, é o grupo que mais cresce, com 15,5%, impulsionado pela sua divisão tecnológica. Seguem-se a Vocento (Ignacio Eyriès), a Prensa Ibérica (Javier Moll), a Unidad Editorial (Marco Pompignoli), o Grupo Godó (Carlos Godó) e a Ábside Media (José Luis Restán). A RTVE, presidida por José Pablo López, completa o top 10 como operador público, depois de encerrar 2025 com um excedente de 55,7 milhões de euros.

O relatório destaca que o setor encerra o exercício, na sua maioria, com resultados positivos. A Vocento volta a registar lucros, a RTVE alcança um excedente e a Atresmedia e a Godó mantêm os lucros. A PRISA e a Prensa Ibérica são os dois grupos que encerram com prejuízos.

«Liderar hoje um grupo de comunicação social é um desafio titânico: a publicidade está a mudar, a audiência está a fragmentar-se e a inteligência artificial está a redefinir a profissão. Os grandes líderes do setor em Espanha estão a responder com uma capacidade de adaptação superior à de muitos dos nossos países de referência, e isso é uma boa notícia para a economia e para a democracia», afirmou Jesús Sánchez Lámbas, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas.

O estudo identifica como principais oportunidades a diversificação das receitas, o crescimento das assinaturas digitais, a integração da inteligência artificial e a confiança nas marcas jornalísticas como vantagem competitiva face às plataformas. A rádio mantém-se como um dos formatos mais sólidos do setor. O relatório enquadra esta análise num mercado espanhol de entretenimento e meios de comunicação que registou um volume de negócios de 43 012 milhões de euros em 2025, um aumento de 4%, e que crescerá 2,3% ao ano até 2030, de acordo com dados da PwC.