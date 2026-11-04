Aumento da longevidade obriga seguradoras a repensar poupança para a reforma e seguros de vida

Na 7.ª edição da Conferência Anual do ECOseguros, o painel dedicado à “Longevidade, Gestão de Poupança e Risco de Subscrição Vida”, composto pela Presidente do Conselho de Administração da Real Vida Seguros, Marta Graça Ferreira, pela CEO do BPI Vida e Pensões, Isabel Castelo Branco, pelo Vice-Presidente da GamaLife, Gonçalo Castro Pereira, e pelo CEO da Prévoir, Luiz Ferraz, reuniu-se para debater os desafios colocados pelo aumento da esperança de vida ao setor segurador.

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Entre os principais obstáculos identificados estiveram a dificuldade em preparar financeiramente a reforma, a falta de incentivos à poupança de longo prazo e a necessidade de adaptar os produtos Vida a uma população que vive durante mais anos. Os intervenientes abordaram ainda os desafios técnicos da avaliação dos riscos de longevidade e a importância de tornar as soluções de poupança e proteção acessíveis.

Para Marta Graça Ferreira, os portugueses “sabem poupar, mas não sabem é para quando”, apontando a necessidade de preparar financeiramente não apenas a entrada na reforma, mas também os anos que se seguem. A responsável identificou ainda três prioridades para o setor: reforçar a proteção financeira ao longo do ciclo de vida, transformar a consciência da necessidade de poupar em ações concretas e apostar na simplicidade e segurança dos produtos. Destacou ainda a importância de automatizar os hábitos de poupança e de reforçar os incentivos fiscais, sobretudo para empresas e famílias com rendimentos mais baixos.

Já Isabel Castelo Branco chamou a atenção para a necessidade de o setor comunicar melhor a rentabilidade dos produtos, criticando a tendência de “reduzir tudo à inflação” na avaliação das soluções de poupança. A CEO do BPI Vida e Pensões recordou que o mercado segurador gere cerca de 13 mil milhões de euros em Planos Poupança Reforma (PPR), considerando que a popularidade deste produto demonstra que os portugueses reconhecem o seu valor. No entanto, lamentou que o setor não tenha trabalhado devidamente a comunicação das rentabilidades junto dos clientes, contribuindo para a ideia de que os PPR “dão cabo da rentabilidade”, apesar de serem soluções “muito versáteis”.

No plano da subscrição, Gonçalo Castro Pereira alertou para a dificuldade em prever a evolução da longevidade, sobretudo quando os cálculos têm de considerar horizontes que podem chegar aos 90 anos. O Vice-Presidente da GamaLife destacou os avanços da medicina, o aumento da morbilidade associado a doenças mentais e incapacitantes e o impacto das taxas de juro na avaliação dos riscos, defendendo que é necessário rever periodicamente as hipóteses utilizadas.

Por sua vez, Luiz Ferraz defendeu a democratização do acesso aos seguros, considerando que as tarifas e os capitais devem ser ajustados aos custos que os clientes podem suportar. O CEO da Prévoir defendeu que as soluções devem permitir abranger o maior número possível de pessoas, sem excluir à partida quem dispõe de menor capacidade financeira, através de seguros de massas que possam ser adaptados às possibilidades de cada cliente.

Veja aqui na íntegra o painel dedicado à “Longevidade, Gestão de Poupança e Risco de Subscrição Vida”.