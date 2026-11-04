Banco de Fomento sobe lucro e salienta baixa sinistralidade das empresas

O Banco de Fomento registou um lucro de 8,1 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, uma subida homóloga de 54%. A instituição atingiu um valor recorde de capital garantido e um impacto de 2,1 pontos percentuais do PIB, até outubro, sendo a meta anual de 2,7%. Mantém cerca de mil milhões de euros em imparidades, acumuladas ao longo de 30 anos no Fundo de Contragarantia Mútua (que não estão registados no balanço) mas tem registado níveis de sinistralidade inferiores às expectativas.

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De acordo com os resultados divulgados esta quarta-feira, na Fábrica dos Unicórnios, o BPF apoiou 19.857 empresas, entre 2023 e 2026, que “representam 5,6% da economia, mas representam 12% do PIB, 17% das exportações e 12% do emprego”, uma prova “da capacidade do banco de multiplicar valor”, sublinhou o CEO Gonçalo Regalado. “As empresas tocadas pelo BPF investem mais 9,2 pp, exportam mais 7,4 pp, contratam mais 2 pp e vendem mais 3 pp”, de acordo com a avaliação que a Informa DB fez para o Banco de Fomento, explicou Gonçalo Regalado.

“Estamos a apoiar as empresas que são o motor da economia portuguesa”, garante o responsável. “Temos conseguido de forma ágil fazer chegar às empresas portuguesas mais impacto ao nível do emprego, investimento e resultado líquido no que diz respeito às garantias”, acrescentou.

O BPF tem 4.656 milhões de euros de garantias contratadas até outubro, “o que fará de 2026 o melhor ano de sempre, sem ter em conta o ano da pandemia” (2020) no qual foram contratados 8.94 milhões de euros em garantias, disse o CEO. O objetivo para o conjunto do ano é de seis mil milhões de euros de garantias contratadas, naquele é um ano de grandes desafios “dada a prioridade que foi o lançamento, e sucesso, da linha de reconstrução da construção da região centro com quase dez mil empresas apoiadas”, explicou Regalado.

Risco abaixo do esperado

O Banco tem mais risco no balanço, mas é esse o propósito à medida que aumenta a atividade, reconheceu o CEF, Miguel Alves. “Apesar das imparidades contabilísticas, a sinistralidade está muito aquém das expectativas”, acrescentou.

O banco tem 1.015 milhões em imparidades, acumulados ao longo de 30 anos pelo Fundo de Contragarantia Mútua, mas este montante não está registado no balanço do banco. Só as imparidades da linha InvestEU, da Invest Export PME e da linha Reconstrução o estão.

Estas três linhas ativas, as principais contratadas e executadas, têm um nível de sinistralidade de 0,19%. Com 4.813 milhões de euros contratados em garantias, em cerca de 37 mil operações, foram executadas apenas 98, que ascendem a nove milhões de euros.

“São menos de 100 garantias executadas, a que se segue todo o processo de recuperação e apenas nove milhões de euros de garantias executadas”, sublinhou Gonçalo Regalado. “A taxa de execução é assim de 0,19%, uma das taxas de imparidade mais baixas do mercado”, garantiu o CEO.

“A sinistralidade tem tido uma evolução muito positiva. Temos tido menos sinistralidade do que aquilo que antecipámos no momento em que lançámos as linhas”, reconheceu Miguel Alves. “Isto é um bom sinal de que a economia também está a conseguir acompanhar o impacto que trouxemos e a missão que trouxemos para a nossa agenda”, acrescentou.

Gonçalo Regalado sublinhou que houve “uma aceleração da recuperação com uma série de medidas implementadas”, nomeadamente a criação de uma equipa de recuperação de imparidades interna, mas “é preciso tempo para recuperar imparidades de tantos anos”.

Aumento de capital à espera de luz verde de Bruxelas

O Banco de Fomento vai contar com um aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros mas será feito em várias tranches até 2029. Para este ano há uma tranche de 150 milhões que já está “reservada”, mas que ainda aguarda autorização da Comissão Europeia e aprovação do Banco de Portugal, avançou Gonçalo Regalado.

“Não vemos nenhuma dificuldade no processo”, disse o CEO, acrescentando que em 2027, 2028 e 2029 serão feitos aumentos de 450 milhões por ano.

Este aumento terá depois impacto no RoE que vai baixar do objetivo de 2% fixado para este ano. Para não baixar e atingir a meta de 3,5% que o Banco deseja ter é necessário ter “resultados crescentes”.

Para garantir que o banco continua a ter músculo financeiro serão feitas duas emissões de obrigações: uma de 200 milhões em 2027, que servirá de teste, e outra de 250 milhões em 2028.