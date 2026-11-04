BCE prevê crescimento salarial ligeiramente superior em 2027

O indicador salarial do Banco Central Europeu (BCE) aponta para um crescimento salarial ligeiramente maior nos três primeiros trimestres de 2027 em comparação com 2026.

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O indicador de salários do BCE aponta para um crescimento salarial de 2,7% no segundo semestre de 2026 e de 2,8% no primeiro semestre de 2027, informou hoje o BCE. Posteriormente, o crescimento salarial descerá para 2,4% no terceiro trimestre de 2027.

O indicador tinha apontado anteriormente (em setembro) para um crescimento dos salários negociados de 2,7% no primeiro semestre de 2027, que indica novamente um modesto aumento.

O BCE atualizou o sistema de acompanhamento salarial com os acordos salariais assinados até meados de outubro de 2026.

O indicador de salários do BCE situa-se num nível relativamente baixo no primeiro semestre de 2026 devido ao efeito da descida que os pagamentos únicos realizados no segundo semestre de 2024 tiveram, que não se repetiram no ano seguinte. Esses efeitos dissipam-se completamente no segundo semestre de 2026.

O BCE tem em conta a evolução dos salários para prever a inflação na Zona Euro.

Na semana passada, o BCE manteve as taxas de juro dos depósitos dos bancos em 2,5%, mas deixou entrever que as voltará a aumentar em dezembro.

O BCE considera que aumentaram os riscos de que o encarecimento da energia leve as empresas a passar os respetivos aumentos de custos para os preços dos seus produtos, que são os preços de consumo, e que os trabalhadores peçam aumentos salariais para não perder poder aquisitivo.

Dessa forma, cria-se uma espiral de preços e salários porque, ao aumentarem os salários, aumentam os custos laborais das empresas e a procura, que volta a impulsionar os preços para cima em um ciclo difícil de romper.

Ao aumentar as taxas de juro, o BCE encarece o crédito e trava a procura para parar a escalada da inflação homóloga na Zona Euro, que subiu duas décimas em outubro em relação a setembro, para 4%, depois de a energia ter ficado 20,8% mais cara.