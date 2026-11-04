“Cada décima de share pode valer um milhão de receitas”. José Miguel Contreras traça os objetivos para o La Séptima

O canal prevê um investimento próximo dos 25 milhões de euros e tem como objetivo atingir o equilíbrio financeiro em 2029, o terceiro ano do plano de negócio, adianta José Miguel Contreras.

⚡ ECO Fast En Espanha vai ser lançado o La Séptima, o primeiro canal privado de informação em sinal aberto, com estreia marcada para 5 de novembro.

O canal, liderado por José Miguel Contreras, pretende competir com os grandes grupos de comunicação espanhóis, oferecendo uma programação centrada na atualidade e no debate.

A La Séptima busca alcançar 2% de share no início e 3% no primeiro ano, visando a sustentabilidade financeira até 2029.

Espanha prepara-se para receber um novo canal de televisão em sinal aberto, que é também o primeiro canal privado de informação do país. O La Séptima, projeto liderado pelo jornalista e produtor José Miguel Contreras, arranca a 5 de novembro, com um investimento previsto próximo dos 25 milhões de euros e a ambição de conquistar um espaço relevante num mercado dominado pelos grupos RTVE, Atresmedia e Mediaset.

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“Pela primeira vez em 20 anos, aparece um novo canal de televisão em sinal aberto”, sublinha José Miguel Contreras, em entrevista ao +M. O responsável, que foi um dos fundadores do La Sexta, apresenta o projeto como o primeiro canal independente que aspira a concorrer com os três grupos que têm televisão em Espanha (que em conjunto detém 18 canais), com um modelo de programação centrado na atualidade em direto, na informação e no debate.

“É um modelo muito conhecido em Portugal. Trata-se de um canal de atualidade em direto, do tipo CNN, embora com um padrão de produção mais elevado. Em Espanha não existe esse tipo de canal”, defende, colocando o novo canal num patamar diferente do 24h, da RTVE.

É um modelo muito conhecido em Portugal. Trata-se de um canal de atualidade em direto, do tipo CNN, embora com um padrão de produção mais elevado. José Miguel Contreras

O novo canal procura ocupar um espaço que José Miguel Contreras considera por preencher no mercado espanhol. O responsável acredita que existe uma oportunidade para uma oferta de informação contínua, com uma identidade editorial assumidamente progressista, mas que pretende ser plural.

“Toda a televisão privada em Espanha tem uma orientação política absolutamente inclinada para a direita e a extrema-direita, sem exceção”, afirma. A La Séptima quer contrariar esse posicionamento, mas assegurando, segundo o responsável, a presença de vozes progressistas e conservadoras em todas as mesas de debate.

A ambição editorial será acompanhada por uma estrutura de negócio dependente da capacidade de captar audiência e investimento publicitário. O projeto prevê um investimento próximo dos 25 milhões de euros e tem como objetivo atingir o ponto de equilíbrio financeiro em 2029, o terceiro ano do plano de negócio, adianta José Miguel Contreras.

“O modelo de negócio é extraordinariamente sensível à audiência que se consiga obter. Cada décima pode implicar um milhão de euros em receitas”, explica. A diferença entre alcançar 2,5% ou 3,5% de share pode, nas suas contas, determinar a passagem de uma operação rentável para outra com “um benefício muito significativo”. O objetivo é chegar aos 2% de share no arranque e ultrapassar os 3% no primeiro ano.

A publicidade será a principal fonte de receitas, num modelo que prevê também diversificação através do digital e de ações especiais. Estas vias alternativas deverão representar entre 20% e 30% do total, diz. A estratégia passa, assim, por não limitar a exploração comercial à publicidade convencional em televisão, procurando oportunidades associadas aos conteúdos e à presença da marca em diferentes plataformas.

Uma marca para lá da televisão

A distribuição multiplataforma é, aliás, um dos pilares do projeto. José Miguel Contrera rejeita a ideia de que os mais jovens estejam necessariamente a consumir menos televisão. “Hoje os jovens consomem mais televisão do que nunca. O que acontece é que o fazem através de vias de distribuição digitais, como o YouTube ou as redes sociais”, argumenta.

A La Séptima pretende construir uma marca de informação com uma comunidade própria de seguidores, distribuindo conteúdos originais e adaptados a cada plataforma. “Queremos estar em todos os ecrãs de distribuição. Aspiramos a ser em Espanha a primeira plataforma de conteúdos de atualidade pensada a partir de uma estratégia multiplaforma”, afirma.

O objetivo é aproveitar a televisão em sinal aberto como ponto de partida para desenvolver uma presença mais abrangente no universo digital, chegando a públicos que já não têm na televisão tradicional o seu principal ponto de contacto com a informação.

Em termos de audiência, a fasquia está colocada entre os 2% e os 3%. Contreras acredita que se o canal conseguir ultrapassar rapidamente os 2,5% e chegar aos 3%, poderá acelerar os planos de expansão para outras plataformas. “Se tivermos sucesso à partida, devemos aproveitar essa onda para impulsionar o projeto”, sustenta.

Com a Media Capital não houve possibilidade de entendimento porque aspiravam, legitimamente, a ter um peso importante na área editorial. Da nossa parte, queremos ter absoluta independência editorial. José Miguel Contreras

A ambição não se esgota, por isso, na criação de uma nova estação televisiva. “Queremos transformar-nos num grupo altamente competitivo no setor da comunicação em Espanha”, afirma, considerando que os meios tradicionais atravessam um período particularmente complicado, “por não terem sido capazes de se adaptar à revolução tecnológica que veio alterar todas as regras do jogo”.

A independência editorial e a hipótese Media Capital

O percurso de lançamento da La Séptima passou também pela possibilidade de uma parceria com a Media Capital, no âmbito da qual chegou a ser equacionada a utilização da marca CNN, que a empresa de Mário Ferreira garantiu para os dois mercados. O entendimento acabou por não avançar, devido a divergências quanto ao controlo editorial do projeto.

“Com a Media Capital não houve possibilidade de entendimento porque aspiravam, legitimamente, a ter um peso importante na área editorial. Da nossa parte, queremos ter absoluta independência editorial”, justifica o jornalista.

O responsável considera compreensível que um grupo com a dimensão e a experiência da Media Capital pretendesse participar no projeto para além da componente financeira. A posição da La Séptima, contudo, é a de que os investidores ou parceiros devem aceitar que o controlo dos conteúdos permaneça nas mãos da equipa responsável pelo projeto.

Apesar de não ter sido alcançado um acordo, a relação não está fechada. “Mantemos uma linha aberta de contacto com eles e agradecemos a comunicação clara que mantivemos. Espero que, no futuro, possamos encontrar vias de colaboração”, afirma.

A SIETE, responsável pelo projeto, tem como principais acionistas o empresário espanhol Andrés Varela Entrecanales, com 65% do capital, o empresário argentino José Luis Manzano, com 25%, e José Miguel Contreras, com os restantes 10%. O projeto arranca com uma redação de cerca de 100 profissionais, aos quais se juntam aproximadamente 60 colaboradores e comentadores.