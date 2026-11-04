Cinco pontos-chave da onda azul que devolveu o Congresso aos democratas

Os democratas conquistaram o controlo das duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos nas eleições intercalares, no que representa uma derrota expressiva para o Partido Republicano e para Donald Trump. De acordo com as projeções divulgadas pelo The New York Times na manhã desta quarta-feira, mesmo com vários resultados por conhecer — como as corridas para o Senado no Alasca e no Mississippi e em vários círculos eleitorais da câmara baixa –, o partido já assegurou pelo menos 228 dos 435 lugares da Câmara dos Representantes (acima dos 218 necessários para garantir a maioria) e 54 senadores entre os 100 possíveis, incluindo dois independentes que integram a bancada democrata.

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Entre as vitórias de maior destaque está a do Michigan, onde Abdul El-Sayed derrotou o republicano Mike Rogers, tornando-se, segundo a projeção da Associated Press, o primeiro muçulmano eleito para o Senado norte-americano. A vitória permite ainda aos democratas conservar o lugar deixado vago pelo senador Gary Peters.

A chamada “onda azul” estendeu-se também às eleições para governador, realizadas em 36 estados. O Partido Democrata conquistou quatro estados até então governados por republicanos — Georgia, Iowa, Ohio e Texas — e alcançou vitórias com significado histórico: Keisha Lance Bottoms tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora nos EUA, enquanto Gina Hinojosa será a primeira mulher latina a liderar o Texas. Deb Haaland, no Novo México, será a primeira mulher indígena a governar um estado. Do lado republicano, Tommy Tuberville venceu a corrida no Alabama e Byron Donalds assegurou a Florida. No balanço nacional, pelo menos 27 estados deverão passar a ser governados por democratas, contra 20 por republicanos, ficando ainda algumas corridas por decidir, segundo a Associated Press e o mapa de resultados do The Guardian.

1. A conquista de territórios tradicionalmente republicanos

Uma das principais marcas da noite eleitoral foi a capacidade dos democratas para vencer em estados onde os republicanos tinham uma posição historicamente confortável. No Senado, o partido conquistou lugares no Kansas, no Iowa, no Texas e na Carolina do Sul, além de vitórias no Ohio, no Maine e na Carolina do Norte. No Kansas, Adam Hamilton tornou-se o primeiro senador democrata eleito pelo estado desde 1932; no Texas, James Talarico pôs fim a quase quatro décadas de domínio do GOP (Grand Old Party) na representação estadual no Senado. Na Carolina do Sul, Annie Andrews conseguiu uma vitória que interrompe uma longa sequência de triunfos republicanos.

A tendência também se fez sentir na Câmara dos Representantes. Os democratas conquistaram mais de duas dezenas de círculos eleitorais, incluindo alguns onde Trump tinha vencido por margens de dois dígitos nas eleições presidenciais de 2024. É o caso do quinto distrito do Indiana, onde J.D. Ford derrotou a republicana Victoria Spartz num território que tinha dado ao atual líder da Casa Branca uma vantagem de quase 17 pontos percentuais. No Iowa, os democratas conseguiram três dos quatro lugares do estado na câmara baixa do Congresso, que antes eram todos ocupados por republicanos.

2. As eleições transformaram-se num referendo à presidência de Donald Trump

Apesar de não estar no boletim de voto, Donald Trump esteve no centro da campanha republicana e pediu repetidamente aos eleitores que encarassem as intercalares como se o seu nome estivesse em disputa. A estratégia acabou por tornar a votação num teste à sua popularidade: segundo a AP Voter Poll, cerca de quatro em cada dez eleitores disseram ter votado para expressar oposição ao Presidente norte-americano, enquanto menos de dois em cada dez procuraram manifestar-lhe apoio. Cerca de 60% desaprovavam a forma como Trump estava a exercer a Presidência.

Os dados da sondagem Reuters/Ipsos apontavam na mesma direção: 48% dos inquiridos que planearam votar ou já tinham votado encararam a escolha como um voto contra Trump, face a 25% que a consideraram um voto de apoio ao Chefe de Estado dos EUA. Nesse sentido, a dimensão da derrota republicana sugere que a insatisfação com a Casa Branca se tornou um fator mobilizador para muitos eleitores democratas e independentes.

3. O custo de vida sobrepôs-se às guerras culturais

A economia voltou a ser determinante na ida às urnas, com o custo de vida a surgir como uma das principais preocupações dos norte-americanos. Na sondagem Reuters/Ipsos, 48% dos eleitores identificaram o custo de vida como a questão mais importante para decidir em quem votar, bastante acima dos 26% que apontaram as normas democráticas e dos 13% que referiram a imigração. A AP Voter Poll concluiu igualmente que cerca de quatro em cada dez eleitores consideravam a economia o principal problema do país e que aproximadamente metade classificava o custo de vida como crucial para a escolha dos candidatos ao Congresso.

A inflação elevada, a subida dos preços dos alimentos e dos combustíveis e o impacto das tarifas comerciais também terão pesado na avaliação da Administração Trump. A aposta dos candidatos republicanos em temas culturais e na imigração não desapareceu da campanha, mas não conseguiu retirar o foco das preocupações económicas. Para os democratas, a mensagem centrada na capacidade das famílias para suportar as despesas do dia-a-dia acabou por ter maior correspondência nas prioridades manifestadas pelos votantes.

4. A “coligação” eleitoral que elegeu Trump em 2024 deu sinais de desgaste

Os resultados das midterms revelam também uma perda de apoio republicano em segmentos do eleitorado que tinham sido preponderantes para a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de há dois anos, nomeadamente os eleitores mais jovens e os hispânicos. De acordo com a AP Voter Poll, cerca de sete em cada dez eleitores com menos de 30 anos votaram em candidatos democratas para a Câmara dos Representantes, contra três em cada dez que escolheram republicanos. Em 2024, este grupo tinha estado praticamente dividido entre Trump e Kamala Harris.

Entre os eleitores hispânicos, cerca de seis em cada dez apoiaram candidatos “azuis” à Câmara, enquanto apenas um terço votou no GOP, abaixo dos cerca de 40% que tinham apoiado Trump em 2024. A mudança não significa que estes grupos tenham abandonado definitivamente os republicanos, mas evidencia o desgaste de segmentos da população norte-americana que tinham sido decisivos para a vitória presidencial. É preciso notar, porém, que os eleitores com menos de 30 anos representaram apenas cerca de um décimo do eleitorado nestas intercalares.

5. As preocupações com a democracia e a corrupção também favoreceram os democratas

Para além da economia e da avaliação da Presidência, o estado da democracia norte-americana e a corrupção governamental estiveram entre as principais preocupações dos eleitores. Segundo a AP Voter Poll, cerca de três em cada dez inquiridos identificaram a situação da democracia como o principal problema do país, enquanto aproximadamente metade considerou a corrupção no Governo um fator crucial para decidir o voto. Entre os eleitores que apontaram o estado da democracia como a questão mais importante, cerca de oito em cada dez votaram em candidatos democratas para a Câmara dos Representantes.

A mesma sondagem concluiu que a maioria dos eleitores que consideraram a corrupção crucial para a escolha também apoiou candidatos democratas. Estes dados ajudam a explicar como a mensagem de responsabilização política e de fiscalização do poder encontrou terreno favorável, num contexto de crescente insatisfação com a Administração Trump. A preocupação com as instituições e com a transparência governamental “aliou-se”, assim, ao descontentamento económico na construção da vitória democrata.