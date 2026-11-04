Conselho de Redação da Lusa dá parecer negativo a Diana Ramos, a nova diretora

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Conselho de Redação da Lusa dá parecer negativo a Diana Ramos, a nova diretorapremium

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A nomeação da até sexta-feira diretora do Jornal de Negócios teve dois votos negativos e três abstenções. O parecer não é vinculativo, pelo que não coloca em causa a sua entrada em funções. 

Diana Ramos, a escolha do conselho de administração da Lusa para a direção de informação, recebeu o parecer negativo do conselho de redação (CR) da agência. A nomeação da até sexta-feira diretora do Jornal de Negócios obteve dois votos negativos e três abstenções. O parecer não é vinculativo, pelo que não coloca em causa a entrada em funções da nova diretora.

"Dois dos membros eleitos do CR votaram de forma negativa por considerarem, em consciência, que o momento que a Lusa atravessa impunha um perfil de uma nova DI que correspondesse a experiência…

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