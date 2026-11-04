CTT tombam 9% para mínimos de 2024 com queda nos lucros e ‘profit warning’

As ações dos CTT afundam esta quarta-feira 8,9% para mínimos de dezembro de 2024, castigadas pela tombo de 40% nos lucros dos primeiros meses do ano, que forçaram a gestão liderada por Guy Pacheco a anunciar um profit warning, ou seja, a cortar novamente as metas do lucro operacional para o exercício de 2026.

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Às 9h42, as ações do grupo liderado por Guy Pacheco caíam para 4,856 euros cada, tendo tocado num mínimo intraday de 4,62 euros. A confirmar-se esta descida no fecho, seria a pior sessão dos CTT em bolsa desde março de 2020, ou seja, do início da pandemia.

CTT 6,68%

Os CTT anunciaram na terça-feira à noite que o lucro líquido caiu 39,8%, em termos homólogos, nos primeiros nove meses do ano para 19,8 milhões de euros, pressionado pelas novas regras alfandegárias de Bruxelas no e-commerce, que obrigou também a um segundo corte no guidance para este ano.

O EBIT (resultado antes de juros e impostos) recorrente caiu 20,5% entre janeiro e setembro, para 58,9 milhões de euros.

Os CTT cortaram novamente o guidance para este item, prevendo agora um EBIT recorrente de entre 80 milhões e 85 milhões de euros este ano, o que a confirmar-se representará uma queda face aos 115 milhões registados em 2025. Em julho, quando apresentou uma queda de 42% no lucro semestral, a empresa tinha indicado estar sob pressão devido ao “contexto regulatório” na União Europeia, pelo que reviu em baixa o guidance para 2026, esperando na altura um resultado operacional recorrente no intervalo de 115 a 125 milhões de euros.

Em comunicado separado, os CTT anunciaram ainda iniciaram o processo de venda de uma posição de controle no Banco CTT, na qual o grupo dos correio detém 91,5%, no quadro de “uma reavaliação estratégica das suas opções” relativamente à instituição financeira.