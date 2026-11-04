Das críticas à Fox News à ameaça de veto. Como Trump reagiu à derrota republicana nas intercalares

Enquanto a “onda azul” tomava o controlo do Congresso, Donald Trump procurava conter os estragos da pesada derrota republicana. Entre ataques aos media, críticas aos candidatos do próprio partido e tentativas de afastar responsabilidades pelo resultado das eleições intercalares, o Presidente norte-americano acabou por abrir a porta a um entendimento com os democratas, sem deixar cair a ameaça de veto.

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Segundo o arquivo SuperTrumpTracker, o líder da Casa Branca fez 117 publicações na Truth Social — cinco das quais continham apenas imagens ou vídeos — ao longo desta terça-feira, embora nem todas estivessem relacionadas com as midterms. Mas a reação de Trump aos resultados não se ficou pelas redes sociais: durante a noite, conversou por telefone com jornalistas de vários órgãos de comunicação social, comentando as projeções eleitorais, as expectativas relativamente ao desempenho dos republicanos e o possível impacto da guerra com o Irão.

Eis os principais momentos protagonizados por Donald Trump ao longo da noite eleitoral, por ordem cronológica:

1. Ataques contra candidatos democratas na Truth Social

Ainda durante a madrugada de terça-feira, antes da abertura das urnas, o Presidente dos Estados Unidos partilhou na Truth Social uma mensagem contra Abdul El-Sayed, candidato democrata ao Senado pelo Michigan, acusando-o de odiar judeus, negros e brancos e apelando ao voto no republicano Mike Rogers. A publicação, originalmente partilhada a partir de outra conta, acabou por ser a sua mensagem escrita que mais vezes foi republicada nesse dia.

Cerca de 20 minutos depois, às 1h12 (hora de Washington D.C.), voltou a recorrer à plataforma para atacar um candidato no Alasca, Danial J. Sullivan Jr., que classificou como “falso candidato”. Sem apresentar provas, Trump alegou que Sullivan estava desaparecido e insinuou que poderia ter sido raptado por advogados democratas, acrescentando que estes estariam a tentar evitar acusações de fraude eleitoral. Estas publicações antecederam uma sucessão de apelos ao voto em candidatos republicanos de vários estados, que dominaram a atividade do Chefe de Estado norte-americano na Truth Social ao longo de terça-feira.

2. Fox News, o primeiro grande alvo da noite eleitoral

A partir do final da tarde, Trump começou a dirigir as críticas à Fox News, durante anos o seu canal televisivo preterido, precisamente quando acompanhava a cobertura das eleições na estação. Às 17h25 (hora de Washington D.C.), fez uma publicação na Truth Social a atacar Jessica Tarlov, comentadora do programa “The Five”, em que dizia que não suportava ouvir a sua voz e que mudaria de canal até esta sair do ar.

As críticas rapidamente passaram das redes sociais para a própria emissão televisiva. Pouco depois, o apresentador Greg Gutfeld leu em direto uma mensagem que tinha recebido do Presidente norte-americano, na qual este contestava os comentários de Tarlov sobre os preços dos combustíveis e defendia que a gasolina estava mais barata do que durante as administrações de Joe Biden e Barack Obama. A comentadora respondeu, também em direto, sugerindo a Trump que carregasse no botão “stop”.

Posteriormente, às 18h36 locais, Trump recorreu novamente à Truth Social para criticar uma sondagem da Fox News, considerando as perguntas tendenciosas e as respostas dos inquiridos “disparates”. Pelas 19h00, acusou o canal de estar a perder audiências por dedicar demasiado tempo aos democratas e questionou os donativos políticos feitos pela empresa-mãe da estação, a Fox Corporation, a dirigentes e organizações do partido.

3. Ameaça de veto ainda antes dos resultados

Ainda antes do encerramento das urnas, Trump tinha antecipado a possibilidade de os democratas conquistarem o controlo do Congresso. Numa entrevista telefónica à CBS News, divulgada às 18h45 (hora de Washington D.C.), afirmou estar preparado para bloquear propostas legislativas da oposição. “Tenho o poder máximo — chama-se veto”, declarou, acrescentando que não se importava de ser conhecido como o “Sr. Veto”. Na mesma conversa, defendeu que a digressão eleitoral que realizou durante a campanha para as intercalares tinha ajudado os republicanos a recuperar terreno e a contrariar as projeções de uma “onda azul”.

Noutra entrevista por telefone, desta vez com o Financial Times, Trump abordou a guerra com o Irão, que viria a ser um dos temas centrais da sua reação à derrota. O líder da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos não tinham planos imediatos para voltar a atacar o país e que Washington estava a conseguir aquilo que pretendia no atual impasse com Teerão: “Parece que estamos a conseguir tudo o que queremos”, disse.

4. Republicanos teriam vencido por margem esmagadora “se eu estivesse no boletim de voto”

Com a divulgação dos resultados de vários estados e as primeiras projeções a apontarem para uma vitória expressiva dos democratas, Donald Trump procurou afastar a responsabilidade pessoal pelo desfecho. Pouco antes das 22h30 locais, numa conversa telefónica com jornalistas do The New York Times, garantiu estar “absolutamente disposto a aceitar” os resultados eleitorais e manifestou disponibilidade para trabalhar com a oposição. “Vamos trabalhar com os democratas e esperamos poder colaborar com eles. Provavelmente encontraremos uma solução“, disse.

Apenas alguns minutos depois, às 22h37, publicou uma mensagem na Truth Social que apontava noutra direção quanto à leitura da derrota republicana. “Não estava no boletim de voto e, se estivesse, teríamos vencido por uma margem esmagadora!“, escreveu. Durante a campanha, Donald Trump tinha pedido repetidamente aos eleitores que votassem como se o seu nome estivesse em disputa.

5. Promete cooperação, mas mantém o veto em cima da mesa

Já perto da meia-noite, Trump voltou a falar com jornalistas, desta vez numa chamada em direto a um programa do POLITICO. Questionado sobre a relação que pretende manter com o Congresso de maioria democrata, o Presidente republicano mostrou-se disponível para procurar entendimentos, sublinhando que não quer passar os últimos dois anos do mandato a bloquear iniciativas legislativas. “Não quero estar simplesmente sentado durante dois anos a vetar tudo“, afirmou, embora tenha lembrado que dispõe desse poder caso não seja possível chegar a acordo.

A disponibilidade para o diálogo, porém, não se traduziu num abrandamento das críticas no seio do próprio partido. Às 23h35, novamente na Truth Social, Trump responsabilizou o governador republicano do Texas, Greg Abbott, pela derrota frente à democrata Gina Hinojosa, acusando-o de se ter tornado um “RINO” (republican in name only) — sigla usada para designar republicanos considerados insuficientemente alinhados com o partido. Três minutos depois, anunciou que passaria a desempenhar o papel de “comentador político”, analisando as razões das vitórias e derrotas dos candidatos. Às 23h40, publicou uma imagem de um boné vermelho com a palavra “VETO”.

A última mensagem escrita da noite chegou às 23h52 e voltou a visar a Fox News: Trump questionou a presença de Bill de Blasio, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, na emissão eleitoral do canal norte-americano e responsabilizou a estação pelas derrotas republicanas, acusando-a de dar sistematicamente espaço aos adversários democratas.

6. De madrugada, reconhece o impacto dos preços dos combustíveis e da guerra com o Irão

Já depois da meia-noite em Washington D.C., Trump voltou a telefonar para a Fox News. Aos jornalistas Bret Baier e Martha MacCallum, admitiu estar “um pouco surpreendido” com os resultados e reconheceu que esperava um desempenho melhor do GOP (Grand Old Party). Questionado sobre a possibilidade de a guerra com o Irão ter contribuído para a derrota, procurou distinguir a operação militar dos seus efeitos económicos, dizendo acreditar que os eleitores concordavam com a sua atuação contra Teerão, mas que não estavam dispostos a suportar as consequências de pagar mais pela gasolina. “Penso que uma parte foi o Irão”, reconheceu, defendendo, ainda assim, a decisão de lançar a ofensiva.

Na mesma entrevista, Trump afastou a possibilidade de fazer alterações na sua Administração, descrevendo o resultado eleitoral como “apenas um momento no tempo”. Após felicitar os democratas, voltou a lembrar que mantém o poder de veto sobre propostas legislativas com as quais discorde. Ao mesmo tempo, revelou já ter falado com dois senadores e três congressistas democratas, acrescentando que outros três aguardavam para entrar em contacto com ele.

Ainda numa conversa telefónica com o The Wall Street Journal, reconheceu que a guerra com o Irão também pesou no resultado eleitoral — “o Irão foi uma parte disso” –, mas rejeitou qualquer arrependimento pela decisão de avançar com a ofensiva militar: “Fiz a coisa certa. Voltaria a fazê-lo”.