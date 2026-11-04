Desemprego sobe para 5,5% no terceiro trimestre

A taxa de desemprego fixou-se 5,5% no terceiro trimestre de 2026. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em causa está um aumento em cadeia de 0,2 p.p, mas um recuo de 0,3 p.p. em termos homólogos. Já o emprego encolheu face ao trimestre anterior, mas aumentou face há um ano.

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Num destaque publicado esta manhã, o gabinete de estatísticas aponta que “a população desempregada, estimada em 316,8 mil pessoas, aumentou 5,3% (16,0 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 3,0% (9,8 mil) relativamente ao trimestre homólogo“.

No terceiro trimestre, 35,9% da população desempregada encontrava-se nessa situação há 12 ou mais meses, ou seja, em desemprego de longa duração. A proporção diminuiu 1,4 p.p. face ao trimestre anterior, mas manteve-se inalterada em termos homólogos.

Já o desemprego de muita longa duração, que abrange quem procura trabalho há 24 meses ou mais, representou 52,2% do desemprego de longa duração, menos 4,8 p.p. do que no trimestre anterior.

Por sua vez, a população empregada totalizou 5.391 milhões de pessoas, menos 8,8 mil do que no último trimestre. Contudo, relativamente ao mesmo período em 2025, o emprego cresceu 1,1%, o que corresponde a mais 58,9 mil pessoas empregadas.

O destaque publicado esta manhã aponta para uma situação mais desfavorável entre os jovens, contrariando a evolução homóloga favorável da taxa de desemprego total. A taxa de desemprego da população entre os 16 e 24 anos aumentou para 19,9% no terceiro trimestre, mais 1,6 p.p. face aos três meses anteriores e mais 1,1 p.p. em comparação com o mesmo período de 2025.

O INE assinala que ainda uma evolução na população inativa com 16 ou mais anos: foi estimada em 3.734,5 mil pessoas, com mais 22,4 mil (0,6%) do que no trimestre anterior e mais 30,9 mil (0,8%) em termos homólogos.

A subutilização do trabalho, indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial e os inativos que procuram ou estão disponíveis para trabalhar, mas não cumprem todos os critérios para serem considerados desempregados, subiu 4,4% face ao trimestre anterior, abrangendo 549,1 mil pessoas, situando-se nos 9,4%. Em comparação com o mesmo período no ano passado, verifica-se uma diminuição de 4,3%.

Os dados do INE revelam ainda que o teletrabalho no terceiro trimestre abrangeu 20,3% da população empregada. Trata-se de uma diminuição em cadeia de de 1 p.p. Porém, constata-se um aumento de 0,9 p.p. face ao mesmo período em 2025. Entre julho e setembro, 1.093,7 mil pessoas trabalharam a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação.

(Notícia atualizada às 12h25)