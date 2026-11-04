Edge42 quer investir 30 milhões em startups de marketing digital e comércio digital

A nova sociedade de venture capital Edge42 entra no mercado com uma meta de investimento de 30 milhões de euros e uma aposta em startups ligadas ao marketing digital e ao comércio digital.

O marketing digital, em particular a tecnologia aplicada ao marketing (MarTech), e o Digital Commerce são as principais áreas de interesse da Edge42, sociedade de venture capital que pretende combinar investimento financeiro com acompanhamento operacional e acesso a uma rede de parceiros e advisors executivos. Fundada por dois antigos quadros da Google, Marco Oliveira e Ricardo Silva, a empresa pretende apoiar negócios com ligações a Portugal e ao Brasil e ambição de expansão internacional.

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A sociedade acompanha já cinco startups portuguesas e brasileiras: Bandof, Coalex e Nixar, de Portugal, e Begen e Beworks, do Brasil. O portefólio integra soluções nas áreas da inteligência artificial, marketing digital e governação de sistemas de IA.

A estratégia passa por aproveitar as ligações linguísticas e culturais entre Portugal e o Brasil para apoiar a entrada das empresas noutros mercados, nomeadamente na América Latina. A Edge42 pretende privilegiar equipas com capacidade de execução, conhecimento dos problemas que procuram resolver e modelos de negócio com potencial para crescer além do mercado de origem.

“O investimento é apenas o início da relação com uma startup. Queremos estar próximos dos fundadores, ajudar a desenvolver o negócio, abrir oportunidades comerciais e preparar as empresas para as exigências de novos mercados“, afirma citado em comunicado Ricardo Silva, cofundador e general partner da Edge42.

Os dois fundadores acumulam cerca de 30 anos de experiência em empresas tecnológicas. Marco Oliveira trabalhou durante 15 anos na Google, tendo sido head of AI partnerships da tecnológica em São Paulo. Ricardo Silva foi head of partner operations management para as regiões EMEA e JAPAC na Google Cloud, com experiência nas áreas de operações, gestão de programas e parcerias.

“Portugal e o Brasil têm condições para criar empresas tecnológicas competitivas à escala global. Queremos trabalhar com fundadores que tenham essa ambição e ajudá-los a transformá-la em crescimento”, defende Marco Oliveira.

A Edge42 apresenta-se como uma sociedade de investimento que procura ir além do financiamento, envolvendo-se diretamente no desenvolvimento dos negócios, nas parcerias comerciais e nos processos de internacionalização das startups.