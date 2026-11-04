EDP Renováveis multiplica por quatro lucros até setembro com ‘vento a favor’ dos EUA e rotação de ativos

A EDP Renováveis (EDPR) totalizou quase 440 milhões de euros de lucro até setembro, o que compara com os 107 milhões de euros reportados em igual período de 2025, foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.

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“O resultado líquido aumentou quatro vezes face ao período homólogo para 440 milhões de euros, refletindo um sólido desempenho operacional e maiores ganhos com rotação de ativos, parcialmente mitigados por aumento de amortizações, aumentos não controláveis e efeitos cambiais“, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações a amortizações (EBITDA) recorrente da empresa cresceu 23% relativamente ao mesmo período de 2025, para 1.728 milhões de euros, excluindo o efeito cambial.

Por sua vez, as receitas cresceram 1% para 2.034 milhões de euros, ao passo que os resultados financeiros foram negativos em 367 milhões de euros (vs. -361 milhões de euros no período homólogo).

No período em análise, as vendas de eletricidade progrediram 2%, excluindo o efeito cambial, para 1.638 milhões de euros. O preço médio de venda cedeu 2% face aos primeiros nove meses de 2025, para 52,9 megawatts-hora. Já geração de energia renovável subiu 2%, para 30,9 terawatts-hora.

Em setembro, a dívida líquida da EDPR foi de 8.300 milhões de euros, um aumento de 3% relativamente a dezembro de 2025.

Esta tarde, como o ECO noticiou em primeira mão, o grupo comunicou ao mercado que o presidente executivo Miguel Stilwell de Andrade vai deixar o cargo no final do mandato, que termina com a assembleia geral de 2027. O gestor acompanha a EDPR desde a sua constituição, em 2007.

Liderar a EDPR é um verdadeiro privilégio e tenho um imenso orgulho naquilo que alcançámos em conjunto. Tornámos a EDPR numa empresa de energias renováveis mais forte e verdadeiramente global, com um portfolio resiliente e focado, uma estratégia de crescimento que privilegia a criação de valor, com destaque para o desempenho excecional nos EUA, e uma sólida trajetória de crescimento dos resultados. Miguel Stilwell d'Andrade CEO da EDP

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDPR subiram 3,22% para 13,47 euros.