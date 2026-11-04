Espanha antecipa indemnizações dos seguros a vítimas do acidente ferroviário de Urda

O Conselho de Ministros de Espanha aprovou um decreto-lei com medidas urgentes de apoio às vítimas do acidente ferroviário de Urda, na província de Toledo, incluindo a antecipação das indemnizações devidas ao abrigo do seguro de responsabilidade civil. Segundo o jornal especializado Carta del Seguro, o pacote de medidas prevê uma dotação global de 30 milhões de euros, destinada a acelerar o pagamento dos apoios às vítimas e aos seus familiares.

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Do montante total, 15 milhões de euros destinam-se aos adiantamentos das indemnizações do seguro. Por cada vítima mortal, está prevista uma ajuda direta superior a 72.121 euros, acrescida de um adiantamento de igual valor por conta do seguro. Nos casos de lesões corporais, os montantes variam consoante a gravidade, desde pouco mais de 2.404 euros nas situações menos graves até mais de 84.141 euros nas lesões de maior gravidade. Os valores dos adiantamentos do seguro seguem a mesma escala.

O Governo espanhol esclarece que estas ajudas são complementares aos mecanismos de proteção, planos e coberturas já previstos na legislação para acidentes ferroviários. Os apoios públicos não substituem, por isso, as indemnizações obrigatórias ao abrigo da responsabilidade civil, sendo compatíveis com estas. O decreto-lei estabelece ainda que as verbas recebidas estão isentas de tributação, permitindo que as vítimas e os familiares beneficiem integralmente dos montantes atribuídos.

A medida procura acelerar o apoio financeiro num contexto em que a tramitação das indemnizações pode prolongar-se enquanto decorrem os processos de avaliação dos danos e de apuramento das responsabilidades. A antecipação de pagamentos permite disponibilizar recursos antes da conclusão de todos os procedimentos indemnizatórios, sem eliminar os direitos das vítimas à compensação prevista no quadro legal aplicável.

CCS mobilizou 237 peritos após sismos em Granada

Na mesma reunião, o Conselho de Ministros espanhol tomou conhecimento da declaração de emergência solicitada pelo Consórcio de Compensação de Seguros (CCS) para responder aos danos provocados pela série de sismos registada na província de Granada em agosto.

Seis dias após o início da atividade sísmica, a 20 de agosto, o CCS tinha recebido 11.014 pedidos de indemnização. A concentração dos abalos no tempo e no território provocou uma afluência de processos superior à capacidade da rede pericial habitual, levando o organismo a ativar um procedimento de emergência para contratar de imediato profissionais e gabinetes de peritagem adicionais.

O dispositivo extraordinário mobilizou 237 peritos, com um custo estimado de 4,1 milhões de euros, suportado por fundos próprios do Consórcio. No total, o CCS recebeu mais de 72.000 pedidos de indemnização relacionados com a série sísmica, dos quais mais de 90% dizem respeito a habitações e condomínios.

Os dois casos evidenciam a importância dos mecanismos de resposta financeira e operacional perante acidentes de grande dimensão e catástrofes naturais, tanto na antecipação de pagamentos às vítimas como no reforço da capacidade de avaliação e regularização de sinistros.