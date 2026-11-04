Estado ‘de olho’ em dois a três lugares na administração da REN

O aumento da participação do Estado na REN para 19% poderá permitir a nomeação de dois a três administradores para a gestora da rede elétrica. Mas ainda não é claro quantos membros a Parpública poderá indicar. As mudanças não deverão concretizar-se até à realização da assembleia geral de acionistas, que deverá ter lugar em abril.

De acordo com um parecer da Entidade do Tesouro e Finanças, a participação de 19% “corresponderá, teoricamente, a dois a três membros no conselho de administração da REN”, assumindo uma composição do…