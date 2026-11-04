Exclusivo Estado ‘de olho’ em dois a três lugares na administração da RENpremium
Parpública tem direito a nomear um administrador. Fatia de 19% não assegura automaticamente lugares adicionais no board, mas abre a possibilidade. Fidelidade não queria vender, mas aceitou desconto.
O aumento da participação do Estado na REN para 19% poderá permitir a nomeação de dois a três administradores para a gestora da rede elétrica. Mas ainda não é claro quantos membros a Parpública poderá indicar. As mudanças não deverão concretizar-se até à realização da assembleia geral de acionistas, que deverá ter lugar em abril.
De acordo com um parecer da Entidade do Tesouro e Finanças, a participação de 19% “corresponderá, teoricamente, a dois a três membros no conselho de administração da REN”, assumindo uma composição do…
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Estado ‘de olho’ em dois a três lugares na administração da REN
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