Euribor desce a três e 12 meses e sobe a seis meses

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a três e a 12 meses e subiu a seis meses em relação a terça-feira.

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje ao ser fixada em 3,008%, mais 0,002 pontos percentuais do que na terça-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou para 3,302%, menos 0,017 pontos que na véspera.

A Euribor a três meses também cedeu, ao ser fixada em 2,759%, menos 0,006 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 40,3% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,03% e 24,27%, respetivamente.

A Euribor terminou outubro com a média mensal inalterada no prazo mais curto, a avançar no intermédio e a descer no mais longo. A média mensal da Euribor em outubro manteve-se em 2,635% a três meses e subiu 0,053 pontos para 2,975% a seis meses. Já a média da Euribor a 12 meses desceu 0,008 pontos para 3,239% em outubro.

Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras na passada na quinta-feira e, segundo o mercado, adiou a subida das mesmas para a última reunião de política monetária deste ano, que se realiza em Frankfurt em 16 e 17 de dezembro.