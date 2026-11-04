“Exclusividade é uma sensação de pertença”. Novos modelos de negócios no luxo

Nova SBE acolheu debate sobre novos modelos de negócio na área do luxo, com a ISTO, JNcQUOI e Loewe Portugal.

A exclusividade está a mudar de significado, como resumiu Michael Pinkhasov, professor do mestrado de luxo da Nova SBE, fechando esta terça-feira uma tarde de apresentações e um debate sobre novos modelos do luxo com os fundadores da app Soko e da marca ISTO, a country manager da Loewe Portugal e o administrador do grupo Amorim Luxury Ricardo D’Assunção, que gere a marca JNcQUOI e defende que luxo não se resume ao estatuto. “Passa pelas relações, pelas experiências e pelo sentimento de pertença”.

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Pertencer (belong, em inglês) é, aliás, parte do claim da marca, no momento em completa uma década de trabalho e se prepara para inaugurar o primeiro hotel, a JNcQUOI House, na Avenida da Liberdade, juntando-se aos restaurantes, lojas, clube e, finalmente, “um estilo de vida”, entre Lisboa e a Comporta.

“A exclusividade é uma sensação de pertença”, defendeu Ricardo D’Assunção, notando que o grupo Amorim, e o JNcQUOI, em particular, procuram construir uma relação próxima com uma comunidade de clientes, os membros, através de experiências personalizadas e de uma agenda que se estende para lá dos espaços do grupo e que vai mesmo para lá da pertença ao clube. “A experiência é a mesma, seja por 40 euros ou por quatro mil”.

Essa relação privilegiada com o cliente esteve também no centro da intervenção de Rita Ricciardi, country manager da Loewe Portugal. Para a responsável, proporcionar uma experiência excecional faz parte da obrigação de uma marca de luxo.

E será o luxo uma questão de preço? Pedro Palha, cofundador da ISTO, diz que tanto ele, como o sócio, também Pedro, querem deixar a empresa aos filhos e o preço alto nunca foi condição. “Não seremos uma marca de luxo pelo preço, porque, para mim, o luxo não é preço, ainda que também o seja”. A marca portuguesa pretende concorrer no mercado do segmento alto pela qualidade, aproximando os clientes do processo de produção e mantendo a transparência.

Michael Pinkhasov, autor do livro Real Luxury, com Rachna Joshi Nair, lembra que a humanidade pode bem estar substituir a sustentabilidade como tema central do luxo, uma área com uma capacidade singular para “moldar aspirações”.

E qual o papel de Portugal num novo modelo de luxo? Francisco Carvalheira, secretário-geral da Laurel, a associação das marcas de excelência em Portugal e membro da europeia ECCIA (European Cultural and Creative Industries Alliance), levou a discussão para a capacidade de Portugal criar valor e, com isso, criar marcas. “Os governos têm privilegiado a exportação e uma mentalidade industrial”, notou, lembrando os casos francês e italiano, mais virados para a , enquanto países como França e Itália apostam na construção de marcas.

O debate acontece à boleia da apresentação em Lisboa, do EY Luxury Index 2026, que tinha sido dado a conhecer na Porto Business School, e que aborda a evolução do comportamento dos clientes aspiracionais do segmento de luxo. Recorde-se que o relatório mostra que a qualidade dos materiais é um argumento importante para avançar para a compra e o mercado de segunda mão surge também como opção. Hermano Rodrigues destacou a importância da certificação das marcas neste mercado, apontando França como o país que mais aposta no setor.