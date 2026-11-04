Exército mobiliza 250 militares para Coimbra para testar resposta a cheias

Depois do comboio de tempestades que atingiu o país no início do ano, o Exército Português está a mobilizar para Coimbra mais de 250 militares e quinze entidades e observadores internacionais para testar durante cinco dias a capacidade de resposta em situações de catástrofe. A Rede Móvel Tática 4G/5G do Exército e alguns dos equipamentos das futuras Companhias de Apoio Avançadas – projeto no qual estão a ser investidos 54 milhões de euros até 2034 – são algumas das capacidades a serem testadas durante o Fénix26, de 9 a 13 de novembro.

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Testar a capacidade de resposta do Sistema de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num cenário de sismo de grande magnitude na sub-região de Lisboa foi o tema que envolveu mais de 300 operacionais e mais de 100 viaturas na edição do ano passado do Fénix. Este ano, a capacidade de reação do ramo das Forças Armadas será testada na zona Centro e noutro cenário de emergência: cheias.

“As tempestades que assolaram Portugal no início de 2026, com particular destaque para a tempestade Kristin, voltaram a evidenciar a importância da capacidade de resposta do Exército perante situações de emergência e catástrofe”, começa por referir porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar.

No terreno, foram mobilizado “militares e meios especializados para apoiar as populações afetadas, através de operações de engenharia, desobstrução de vias, remoção de escombros, recuperação de infraestruturas, fornecimento de energia, reforço das comunicações e apoio logístico”, recorda.

“Esta experiência operacional demonstrou a importância da prontidão, da rápida projeção de meios e da articulação entre as Forças Armadas, a Proteção Civil e as autarquias”, aponta.

É neste contexto que surge este exercício do Exército, para “testar e aperfeiçoar as suas capacidades de Apoio Militar de Emergência, perante cenários de elevada complexidade”.

250 militares no terreno

Conduzido pelo Comando das Forças Terrestres, o exercício mobiliza mais de 250 militares e cerca de 20 módulos e capacidades de intervenção, “permitindo avaliar a capacidade de projeção, coordenação e sustentação dos meios militares no apoio às autoridades civis”.

A este contingente do Exército juntam-se 15 entidades militares e civis — entre as quais a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Marinha Portuguesa, Força Aérea Portuguesa, GNR, PSP, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa, Município de Coimbra e Bombeiros —, bem como observadores internacionais do Brasil e dos Estados Unidos, que irão “acompanhar o exercício e conhecer as capacidades e os procedimentos utilizados pelo Exército Português no apoio a operações de emergência”.

O que vão enfrentar e testar resposta

Durante cinco dias, os militares e os restantes agentes envolvidos irão operar num cenário fictício de chuva intensa e prolongada na bacia hidrográfica do Mondego. Serão confrontados com a subida dos caudais do rio e dos seus afluentes que irão provocar, no âmbito da simulação, “inundações, deslizamentos de terras, danos em infraestruturas, interrupção de acessos, isolamento de populações e situações com múltiplas vítimas, exigindo uma resposta integrada e coordenada”, descreve o porta-voz do Exército Português.

“A tecnologia e a capacidade de operar em ambientes de emergência assumem particular relevância no Fénix 26. O exercício permitirá testar sistemas de comando, controlo e comunicações, capacidades de apoio geoespacial e mecanismos de partilha de informação operacional, essenciais para assegurar o acompanhamento da situação e a coordenação dos diferentes meios no terreno”, refere ainda.

Nesse contexto, está prevista a utilização da Rede Móvel Tática 4G/5G do Exército. Desenvolvida pelo Meo, com conectividade por satélite assegurada pela Eutelsat Oneweb, a bolha táctica — que já tinha sido testada durante o Artex, exercício operacional do Exército que decorre anualmente no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância — cria uma rede privada e autónoma para disponibilizar serviços de voz, vídeo, dados e geolocalização em tempo real, ligando as equipas no terreno a outras estruturas e centros de comando.

A infraestrutura integra módulos transportáveis e uma mochila, tendo sido concebida para cenários de emergência, catástrofe, falha de energia ou indisponibilidade das redes de telecomunicações.

Mas esta, ressalva o porta-voz do Exército, será usada enquanto “capacidade complementar às já existentes, reforçando as soluções de comunicações disponíveis para este tipo de operações”. Como é o caso do SIRESP.

“Serão exercitadas capacidades de engenharia militar, mobilidade aquática, busca e salvamento, apoio aeroterrestre, bombagem e purificação de água, assistência sanitária, recuperação de viaturas e fornecimento de energia, bem como soluções de alimentação, alojamento e apoio logístico às populações afetadas”, descreve ainda.

Equipamentos das futuras Companhias de Apoio Avançadas serão testados

Alguns dos equipamentos que irão reforçar a capacidade futura de Apoio Militar de Emergência, através do projeto das Companhias de Apoio Avançadas — concebidas para garantir uma resposta logística mais rápida, móvel e sustentada em situações de emergência, catástrofe ou apoio às populações —, no qual está previsto investir até 2034, por via da Lei de Programação Militar, cerca de 54 milhões de euros, serão igualmente testados.

A decorrer desde 2019, até ao final do ano passado foram executados cerca de seis milhões de euros, tendo sido entregues 14 viaturas táticas médias 6×6 e três viaturas com grua. Prevista está ainda a entrega de 16 cozinhas contentorizadas, 25 viaturas Hook Lift, depósitos modulares de água e combustível e outros equipamentos de apoio logístico.

Ao todo serão quatro Companhias de Apoio Avançadas, sediadas em Vila Real, Viseu, Santa Margarida e Vendas Novas, permitindo uma cobertura territorial mais próxima e uma redução dos tempos de resposta.

“Esta capacidade de duplo uso reforça simultaneamente a sustentação das operações militares e a capacidade do Estado para apoiar populações e agentes de proteção civil em cenários como incêndios rurais, inundações ou outras emergências complexas”, explica o porta-voz do ramo das Forças Armadas.

Mas mais do que testar equipamentos e meios, o Fénix pretende, sobretudo, agilizar e avaliar a forma como as várias capacidades no terreno “podem ser integradas numa resposta conjunta, assegurando a coordenação entre as diferentes entidades, a utilização eficiente dos recursos disponíveis e a capacidade de atuar em condições operacionais exigentes”, destaca o porta-voz do Exército.