Faturas das empresas com apoios do IFIC começam a ser validadas para a semana

As empresas que estão à espera do reembolso de faturas no âmbito do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC) vão começar a ver essas despesas validadas na próxima semana, revelou Tiago Mateus, diretor de tecnologia do Banco de Fomento na conferência de imprensa de apresentação de resultados da instituição.

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No Parlamento, na Comissão de Economia, têm sido repetidos os alertas de atrasos na disponibilização da plataforma da Recuperar Portugal que vai permitir às empresas que viram os seus projetos aprovados no âmbito do IFIC apresentaram as faturas das despesas incorridas na execução dos projetos para receber o reembolso das mesmas.

Pedro Dominguinhos, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR confirmou, numa audição a 21 de outubro, que também tem recebido queixas de beneficiários dos concursos da inteligência artificial (IA), que não têm resposta aos pedidos de reembolso das despesas. Uma situação justificada pela demora de oito meses na definição das regras para a submissão das despesas e pelo facto de a plataforma para submeter essas faturas ainda não estar operacional.

Os apoios aos projetos de IA foram os primeiros a serem lançados no âmbito do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC) – a receção de candidaturas encerrou a 21 de novembro de 2025 – mas a orientação técnica da estrutura de missão Recuperar Portugal e do Banco de Fomento com as regras operacionais aplicáveis à execução e acompanhamento dos projetos aprovados no âmbito do IFIC só foi publicada a 30 de setembro.

Mas não são apenas as empresas com projetos de IA. Ao ECO chegou a queixa de que na linha de defesa se passa o mesmo. Não só os adiantamentos “adiantamentos só começaram a ser pagos no final de maio”, apesar da aprovação ter sido anunciada em fevereiro, como a resposta escrita que tiveram do Banco de Fomento foi: “o módulo da plataforma para submeter e analisar despesas continua em desenvolvimento e que não consegue indicar um prazo”.

O CEO do Banco de Fomento garante que são muito poucas as empresas que se encontram nesta situação – cerca de 40 — e que os montantes que pedem para ser reembolsados rondam os 20 milhões de euros. Gonçalo Regalado prefere sublinhar os 350 milhões que já foram pagos em adiantamentos.

“Há 3.447 empresas com projetos aprovados no IFIC que já receberam os 30% de adiantamento No âmbitos do qual já foram pagos 350 milhões de euros”, sublinhou Regalado, recordando que o “último projeto do IFIC foi aprovado há três meses”. São pouco mais de 40 empresas que nos pediram esse pagamento”, revelou. “Estamos a falar de um espectro muito pequeno que não chega a 20 milhões de euros”, acrescentou.

“As equipas de tecnologia da Recuperar Portugal e do BPF estão a trabalhar para que os pagamentos a título intercalar possam ser disponibilizados”, disse. “A informação que temos da Recuperar Portugal é que ainda durante o mês de novembro esses pagamento serão concluídos e finalizados”, acrescentou, deixando subentendido que os atrasos são da responsabilidade da Recuperar Portugal.

As empresas queixam-se de ter de suportar sozinhas custos de pessoal e tecnologia já assumidos, com maior peso nas PME de IA, mais pequenas e com custos tecnológicos elevados. Há empresas sem capacidade para suportar estes custos e outras recorreram à banca para pagar salários, por causa destes atrasos.