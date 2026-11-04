Fecho da fábrica de calçado Ecco deixa uns “tramados” e outros com desejo de “mudar de vida”

Trabalhadores da fábrica de calçado Ecco e gerentes de negócios próximos dessa unidade de Santa Maria da Feira dividem-se entre a sensação de estarem “tramados” pelo fecho da empresa e de terem nisso uma oportunidade para mudar de vida.

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A produção nessa fábrica do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto já está suspensa desde segunda-feira, mas hoje de manhã havia nas instalações um plenário com o sindicato do setor e, por esse motivo, antes das 10:00 já os cafés da zona estavam lotados, um deles até com o ‘stock’ de leite e bolos esgotado.

Meia hora depois, quando centenas de operários começaram a rumar à fábrica para a tal reunião, esses estabelecimentos quase esvaziaram por completo e foi então que o dono do Café David pôde abrandar o suficiente para admitir que vinha devendo ao pessoal da Ecco 40% da faturação do seu negócio.

“Eles vêm cá sobretudo para cafés e para o almoço, porque não temos prato do dia, mas há sempre sopa e outras coisas”, explica David Coelho, enquanto montava camadas de pão e carnes para as 50 francesinhas que contava servir ao longo do dia.

Na sua perspetiva, o fecho da fábrica vai prejudicar não apenas os vários restaurantes, cafés e a padaria da zona, mas também, por exemplo, os diversos cabeleireiros e esteticistas que, nos quarteirões circundantes, recebiam tantas operárias antes e depois dos respetivos turnos. É por isso que o empresário e cozinheiro confessa: “Quando soube da notícia, pensei logo: ‘Estamos tramados’”.

A surpresa que teve com o anúncio do encerramento não invalida, contudo, que até perceba as razões da Ecco: “O negócio está mau para toda a gente. A guerra e os conflitos mexeram com tudo e, como as consequências são para todos, eles de certeza que não querem andar a perder dinheiro”.

Outra empresária da zona é menos compreensiva: “Qual é o problema deles, afinal?”, questiona essa esteticista, que não quer ser identificada. “Não acredito que estejam a perder dinheiro, porque quem tinha poder de compra para o calçado deles continua a ter. Quem tem muito está sempre bem; quem tem pouco é que fica sempre pior”.

Que outra empresa possa rapidamente ocupar o imóvel da Ecco e empregar idêntico número de trabalhadores é uma solução para que “os negócios mais modestos” não sofram demasiado com o fecho da fábrica. Mas, no caso concreto do seu gabinete, a esteticista conta ainda com o efeito benéfico de psicologia e vaidade. “Espero que o subsídio de desemprego das minhas clientes lhes dê para continuarem a vir cá – até porque desmazelarem-se não é solução”, defende. “Andarem bem arranjadas ajuda a não desanimarem”, garante.

Bem compostas estavam Margarida Santos, Dina Rocha e Maria Santos, mesmo depois do plenário em que decidiram exigir à empresa dois meses de salário de indemnização por cada ano de serviço.

Margarida tem 56 anos, trabalhou 18 na Ecco, despediu-se em 2009 e voltou pouco depois para mais 15, estando agora a tentar não ser negativa. “Vou saborear um bocado enquanto temos salário”, admite, em referência ao facto de a empresa estar a remunerar por inteiro os funcionários dispensados de funções, enquanto aguarda a formalização do processo burocrático de extinção da unidade – o que ainda deverá demorar algumas semanas.

“Nem nos podemos queixar muito”, acrescenta Dina, que tem 59 anos e é da casa há 25. “Acho que vou aproveitar o subsídio de desemprego enquanto der e, depois, se não for penalizada e me deixarem, vou direta para a reforma, que já não me falta muito para ter idade disso”, planeia.

Mais hesitante está Maria, de 51, que já uma vez foi dispensada da Ecco, ao fim de 9,5 anos, e depois voltou para os 15 que agora vê terminados. Como não está perto da reforma, desabafa: “Queria mudar de vida. Se calhar, criar uma coisa minha, tipo uma empresa de limpezas. Mas o meu marido diz-me para assentar ideias e pensar bem antes de decidir. Vou dar tempo ao tempo”.

Mais sereno e tranquilo parece Pedro Marinho, de 35 anos. Saiu do plenário antes de a reunião acabar, para garantir com os colegas as primeiras francesinhas do Café David, e, embora ainda surpreendido pelo anúncio do fecho da casa onde vinha trabalhando há sete anos, diz que vai confiar no destino. “Alguma coisa me há-de aparecer, que ainda sou jovem”, explica. “Eu tenho tempo de arranjar a minha vida – quem tem mais 10 ou 20 anos é que está pior”.

Trabalhadores que ganham até 2.000 euros querem 2 meses por ano de indemnização

No plenário desta manhã, os trabalhadores da fábrica de calçado que ganham até 2.000 euros querem dois meses de salário por cada ano de serviço como indemnização pelo encerramento da unidade de Santa Maria da Feira.

Na mesma reunião foi eleita a comissão de trabalhadores que irá representar os 632 funcionários da casa nas negociações com a direção da Ecco, bem como nas reuniões com a Câmara Municipal da Feira e com o Ministério da Economia, para avaliar, por exemplo, a possibilidade de outra empresa do setor ocupar as atuais instalações da fábrica.

Fernanda Moreira, funcionária da empresa e presidente do Sindicato do Calçado, Malas e Afins, disse à saída do plenário que a exigência dos dois salários de compensação é razoável, tendo em conta que, apesar de muito acima do legal, esse valor não é muito diferente dos propostos pela Ecco nos últimos despedimentos coletivos – quando a indemnização atingiu 1,2 e 1,4 meses de remuneração por cada ano em funções.

A dirigente realçou que, em anteriores reorganizações, a mudança só afetava 30 a 50 pessoas, “mas agora é uma imposição”. Esse aspeto é que mais justifica o valor agora exigido pelos trabalhadores da Ecco, considerando que o encerramento da fábrica constitui uma decisão “repentina” que vai deixar “em dificuldades económicas a maioria dos trabalhadores”, sobretudo os de mais idade e os que tinham dois elementos do mesmo agregado familiar a ocupar postos de trabalho na empresa.

Além disso, e segundo revelaram alguns operários, a Ecco estará neste momento a destruir gáspeas e outro material utilizado no fabrico de calçado em vez de o reencaminhar para outras unidades.

"Se há dinheiro para mandar material para o lixo, também tem que haver dinheiro para nos compensar.”

Como último reparo à situação, a dirigente sindical classificou ainda de “incompreensível” que a reestruturação anunciada pela marca dinamarquesa incida sobretudo sobre as fábricas europeias. “Se a Ecco vende na Europa, devia produzir na Europa”, conclui.

A Ecco Portugal comunicou esta segunda-feira aos seus 632 trabalhadores de 22 departamentos o fecho “total e definitivo” dessa unidade, que, instalada desde 1984 na Feira, foi a primeira que a marca de calçado abriu fora da Dinamarca, o seu país de origem.

A medida foi enquadrada numa “reestruturação mais ampla da estrutura produtiva global da Ecco”, no que o objetivo é adaptar a capacidade produtiva “às necessidades atuais e previstas do negócio”.