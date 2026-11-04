Governo admite rever redes do Estado para reforçar cibersegurança

Quantas redes de comunicações deve ter o Estado português? Tiago Macieirinha não deu uma resposta, mas deixou claro que a atual organização merece ser repensada. “Devemos ter 12 ou 13 redes de comunicação eletrónica dentro do Estado?”, perguntou o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros na conferência Future of Cyber, organizada pelo ECO em parceria com a Deloitte.

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A preocupação do secretário de Estado não se limita ao número de redes existentes, mas também às diferenças na capacidade de proteção dos serviços públicos, alguns dos quais dispõem de estruturas e recursos especializados que faltam a outros organismos. Para Tiago Macieirinha, essa desigualdade exige uma resposta mais coordenada, que permita partilhar meios e conhecimento em vez de manter cada serviço a trabalhar isoladamente. “O que não pode haver é uma cultura de segregação e de competição entre serviços”, alertou.







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Ainda assim, Tiago Macieirinha rejeita tanto a ideia de ter um “Estado de vigilância digital” como a entrega da segurança à autorregulação das empresas, sendo preciso um meio termo e, sobretudo, cooperação com supervisão pública. Numa altura em que a Europa tem de cumprir a NIS2 e o Cyber Resilience Act, o secretário de Estado considera ser preciso prudência legislativa, até porque, defendeu, “a maior parte dos problemas não se resolve com leis”.

O desafio é dar meios aos serviços. Segundo o responsável, o orçamento do Gabinete Nacional de Segurança, que integra o Centro Nacional de Cibersegurança, cresceu mais de 50% em 2025 e novamente mais de 50% em 2026. O PTRR prevê ainda mais de 260 milhões de euros para proteger sistemas públicos, melhorar a gestão de crises e capacitar organizações, lembrou, acrescentando que é preciso apostar na formação nas escolas e em melhor comunicação sobre incidentes. “A cibersegurança é um ativo das empresas” e não apenas um encargo regulatório, alertou ainda.

Confiança não é sinónimo de preparação

Esta foi a primeira contradição identificada no estudo The Global Future of Cyber, apresentado por Luís Abreu e Gonçalo Capelo Martins, partners da Deloitte, que ouviu mais de mil líderes. Entre a confiança das organizações na sua estratégia e a perceção de capacidade para responder a incidentes há uma diferença de 15 pontos percentuais, destacaram os especialistas.

“Temos de garantir que as áreas de cibersegurança estão muito perto do negócio”, afirmou Gonçalo Capelo Martins. Nos fornecedores, a contradição repete-se: 74% dos inquiridos aumentaram o número de parceiros de cibersegurança no último ano e 85% esperam voltar a aumentá-lo nos próximos cinco, apesar da intenção de simplificar esse universo.

74% dos líderes aumentaram os parceiros de cibersegurança no último ano; 85% esperam aumentá-los nos próximos cinco anos e 88% preveem reforçar o orçamento nos próximos 12 meses

Luís Abreu chamou a atenção para a posição dos responsáveis de segurança nas empresas, citando os dados do estudo que indicam que, embora 76% dos participantes refiram uma boa relação com a liderança, a ligação enfraquece junto das equipas que desenham os sistemas. É preciso garantir ao CISO “este assento na mesa desde a tomada de desenho à fase de implementação e depois da operação”, defendeu. É verdade que os incidentes de cibersegurança continuam, mas o seu impacto tem vindo a diminuir, enquanto os orçamentos pouco mudam, apesar das novas ameaças. Com 88% dos inquiridos a prever mais investimento nos próximos 12 meses, Gonçalo Capelo Martins sugeriu reservar 10% a 20% do orçamento para imprevistos. “A forma como o utilizamos é que é o problema”, observou.

Quando a confiança é posta à prova

No debate “Cyber: From Trust to Action”, moderado por Flávio Nunes, editor executivo do ECO, Ricardo Evangelista recusou a ideia de que a ausência de ataques conhecidos prove que uma empresa está segura. “Só com provas dadas, com factos, é que acho que consigo transmitir essa confiança”, disse o CISO da Ageas Portugal, que defendeu testes aos sistemas e exercícios de crise com fornecedores críticos, cuja falha pode deixar os clientes sem serviço.

Para Paula Leal Monteiro, Head of Cybersecurity da Siemens Portugal, a responsabilidade acompanha o equipamento fornecido desde a contratação até à instalação em infraestruturas de terceiros. A empresa, garantiu, faz questão de divulgar as vulnerabilidades. “Não escondemos”, sublinhou. Ainda assim, nem todas as pequenas empresas portuguesas acompanham as exigências crescentes em matéria de proteção contra ciberataques e vulnerabilidades dos sistemas, um ponto que, acredita, é preciso corrigir. “Há, efetivamente, empresas que não contratamos, porque não conseguem entregar o que pedimos”, revelou.

António Gameiro Marques, antigo diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, recuperou a memória dos grandes ciberataques de 2022 para recordar que encontrou organizações preparadas e outras que nem sequer reconheciam os riscos. Concordou com a necessidade de reorganizar a resposta pública e foi mais longe do que o secretário de Estado. “Em business as usual, que é quando os incidentes acontecem, não há unidade de direção”. Propôs, por isso, reunir informação dos centros de segurança e apoiar organismos sem meios próprios.

O debate abordou ainda a importância dos fornecedores externos e do peso que o custo de soluções de proteção e prevenção tem nas decisões de contratação pública. “Nada no Código de Contratação Pública diz que deve ser o menor preço”, observou Gameiro Marques, que defende a introdução de critérios que valorizem a capacidade técnica e financeira das empresas. Para o antigo responsável do Gabinete Nacional de Segurança, concentrar toda a proteção numa única tecnologia também pode aumentar a vulnerabilidade das organizações, como demonstraram incidentes que afetaram fornecedores utilizados à escala global.

A confiança ganha-se quando somos transparentes. Portanto, nós somos os primeiros a corrigir aquilo que são as nossas fraquezas Paula Leal Monteiro Head of Cybersecurity da Siemens Portugal

A inteligência artificial – que pode ser usada como proteção mas também como ferramenta de ataque – trouxe novas preocupações ao debate. Ricardo Evangelista apontou a utilização de ferramentas não autorizadas pelos trabalhadores, conhecida como shadow AI, como um dos riscos que mais podem crescer nos próximos anos com a evolução da tecnologia e uma adoção mais generalizada. Por outro lado, Paula Leal Monteiro alertou para a exposição crescente da tecnologia operacional, que é responsável pelo funcionamento de infraestruturas como redes de água, eletricidade ou hospitais. “Com a questão da digitalização, coisas que estavam isoladas e que estiveram muito tempo um bocadinho maltratadas (…) estão a ser ligadas e estão a ser expostas a riscos”, explicou. A responsável defende que o investimento em segurança deve acompanhar a adoção de novas tecnologias, de forma a evitar que a corrida à inteligência artificial deixe os sistemas industriais desprotegidos.

Nas recomendações que os participantes deixaram às administrações das empresas, Ricardo Evangelista insistiu na importância de “continuar a fazer perguntas”, que não têm de ser necessariamente técnicas, mas que permitam perceber o nível de exposição das organizações aos riscos que enfrentam. Paula Leal Monteiro acrescentou que “fazer perguntas não pode ser fragilidade”, numa altura em que muitos gestores ainda têm dificuldade em admitir que não dominam o tema. Já António Gameiro Marques deixou outro “trabalho de casa”, sugerindo que os conselhos de administração exijam indicadores mensais sobre o cumprimento da NIS2 e do DORA, embora alertando que a conformidade regulatória não deve ser encarada como um fim em si mesmo.