Governo diz que Portugal terá “o mais avançado sistema europeu de sinalização” na alta velocidade

Governo diz que Portugal terá “o mais avançado sistema europeu de sinalização” na alta velocidadepremium
Depois do acidente em Espanha, Ministério das Infraestruturas assegura que sistemas que serão instalados na rede de alta velocidade portuguesa cumprem os requisitos europeus.
Depois do acidente ferroviário em Espanha que vitimou 69 pessoas no dia 28 de outubro, o Ministério das Infraestruturas e Habitação garante ao ECO que as linhas de alta velocidade em Portugal estarão equipadas com "o mais avançado sistema europeu de sinalização, controlo e proteção da circulação ferroviária".
Um comboio de alta velocidade da Renfe embateu, na quarta-feira passada, na traseira de um comboio da Iryo, que estava parado na mesma via, perto da estação de Urda, na província de…
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