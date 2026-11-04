Governo diz que Portugal terá “o mais avançado sistema europeu de sinalização” na alta velocidade

Depois do acidente ferroviário em Espanha que vitimou 69 pessoas no dia 28 de outubro, o Ministério das Infraestruturas e Habitação garante ao ECO que as linhas de alta velocidade em Portugal estarão equipadas com "o mais avançado sistema europeu de sinalização, controlo e proteção da circulação ferroviária".

Um comboio de alta velocidade da Renfe embateu, na quarta-feira passada, na traseira de um comboio da Iryo, que estava parado na mesma via, perto da estação de Urda, na província de…