Media

Governo quer criar mecanismo para remunerar media pelos conteúdos usados pela IA

 Lusa,

O Governo concluiu que é necessário avançar para a criação de um mecanismo de arbitragem que permita regular esta relação. A respetiva proposta deverá ser conhecida ainda este ano.

O Governo quer criar até ao final do ano um mecanismo de arbitragem para regular a relação entre as plataformas de Inteligência Artificial (IA) e os órgãos de comunicação social e assegurar uma remuneração justa pela utilização de conteúdos jornalísticos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Há hoje um acesso dos modelos, das plataformas, a estes dados, sem pagar ou pagar muito pouco“, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência “O Futuro dos Media”, que decorreu em Lisboa.

O governante defendeu a necessidade de alterar o atual modelo económico da IA, que permite às grandes empresas tecnológicas utilizar conteúdos produzidos pelos media sem uma compensação adequada.

Depois de vários meses de conversações, o Governo concluiu que é necessário avançar para a criação de um mecanismo de arbitragem que permita regular esta relação. A respetiva proposta deverá ser conhecida ainda este ano, adiantou Leitão Amaro.

O ministro apontou o projeto público de IA Amália como exemplo de um modelo económico que deve garantir uma repartição mais justa do valor gerado pela utilização de conteúdos jornalísticos.

O Amália deve pagar pelo acesso ao conteúdo produzido profissionalmente pelos órgãos de comunicação social”, afirmou.

Leitão Amaro defendeu ainda que os órgãos de comunicação social com arquivos históricos e bases de dados devem ser apoiados na preparação desses recursos para utilização em plataformas e aplicações de IA, nomeadamente através de catalogação com metadados.

O governante considerou que os conteúdos jornalísticos têm um valor específico, por resultarem de um processo profissional de investigação, verificação e tratamento da informação, e defendeu que esse valor deve ser reconhecido na economia da IA.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Governo quer criar mecanismo para remunerar media pelos conteúdos usados pela IA

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação
Para si
Pessoas +M
José Miguel Contreras traça os objetivos para o La Séptimapremium

O canal prevê um investimento próximo dos 25 milhões de euros e tem como objetivo atingir o equilíbrio financeiro em 2029, o terceiro ano do plano de negócio, adianta José Miguel Contreras.

Carla Borges Ferreira,

Televisão
Próximo CA deve fazer “reestruturação profunda” da RTP

O Governo está a fazer o que lhe compete, "que é pôr os recursos financeiros para haver uma mudança nos recursos humanos e haver um investimento em meios tecnológicos", afirma Leitão Amaro.

Lusa,

Media
Receitas da publicidade devem crescer 4% até 2029

Em 2029, a perspetiva é que 64% das receitas previstas tenham origem no digital, um aumento de 19% face a 2020.

Lusa,