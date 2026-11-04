Habitação em Foco: o que procuram os compradores?

A forma como os portugueses procuram casa mudou, assim como os critérios que pesam na decisão. No terceiro episódio do Habitação em Foco, uma parceria da Zome com o ECO, Júlio Quintela, Chief Operations Officer da Zome, e Rita Rodrigues, especialista em defesa do consumidor, analisam o que mudou e quais são as prioridades dos compradores num mercado marcado pela escassez de oferta e pelas limitações financeiras.

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Para Júlio Quintela, o consumidor está cada vez mais informado e exigente, mas nem sempre consegue encontrar um imóvel que corresponda às suas expectativas e capacidade financeira. A eficiência energética faz parte dos critérios de escolha, embora ainda não seja determinante num mercado com pouca oferta. “O que o consumidor quer hoje é um espaço mais versátil”, explicou, ao mesmo tempo que destacou a importância de casas funcionais, que permitam conciliar o trabalho e a vida familiar sem exigir necessariamente mais área.

A localização também ganhou novos significados, passando a incluir a proximidade da família, das escolas e do trabalho, bem como o acesso a boas infraestruturas digitais. Rita Rodrigues referiu, por sua vez, a importância da eficiência energética na gestão das despesas, uma vez que “uma casa mais eficiente pode permitir poupanças a longo prazo”. Ainda assim, o preço continua a ter um peso significativo: “A sustentabilidade, de forma genérica, é uma preocupação de todos, mas a decisão depende da capacidade financeira de cada família”.







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A forma de procurar casa também evoluiu com o acesso à informação digital. Segundo Rita Rodrigues, “os compradores chegam hoje à visita presencial com mais informação sobre os imóveis”, o que lhes permite conhecer previamente algumas das suas características. A especialista alertou, ainda, para a importância de “definir os critérios de procura, tendo em conta as necessidades e as possibilidades de cada comprador”.

Neste contexto, o acompanhamento profissional assume um papel importante. Júlio Quintela defendeu, por isso, que “os consultores imobiliários devem ajudar os compradores a interpretar a informação disponível e a compreender os custos de manutenção do imóvel”. “É importante haver uma relação de confiança, que permita esclarecer dúvidas e identificar aspetos que possam passar despercebidos”, acrescentou Rita Rodrigues, salientando que este apoio pode contribuir para uma decisão mais informada e consciente.

O episódio abordou ainda as mudanças no perfil dos compradores, a funcionalidade dos espaços, a eficiência energética e o equilíbrio entre as características desejadas e o orçamento disponível. Veja, abaixo, a conversa completa: