IEFP admite prolongar apoio aos estágios obrigatórios para aceder a ordens profissionais

As regras dos programas de estágios profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) deverão mudar em breve. Em entrevista ao ECO, o presidente desse organismo, Domingos Lopes, avança que está a ser avaliada a possibilidade de, no caso dos estágios obrigatórios para acesso à profissão (por exemplo, os exigidos pela Ordem dos Advogados), o apoio ser de 12 meses, em vez dos atuais seis meses, ainda que, nessa situações, a comparticipação possa vir a ser mais baixa.

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“Está a ser avaliada a possibilidade e creio que o Governo publicará brevemente uma alteração ao programa de estágios no sentido de alargar os estágios às chamadas profissões regulamentadas. Em causa está um conjunto de profissões cujo exercício exige a realização de um estágio. Os casos mais comuns são os advogados e os psicólogos“, indica o responsável.

Neste momento, nada impede que os jovens que queiram aceder a estas profissões sejam abrangidos pelos programas do IEFP. No entanto, há uma discrepância relevante entre a duração desses estágios (12 meses, no caso das duas ordens já referidas) e a duração do apoio (seis meses).

“Face à duração destes estágios, o apoio do IEFP poderá ser muito escasso“, reconhece Domingos Lopes, que adianta que está a ser aferida, por isso, a abertura de uma exceção, em termos de duração, para estas situações.

Em contrapartida, a comparticipação paga pelo IEFP poderá, porém, baixar. “Neste momento, temos estágios de seis meses com comparticipações muito fortes por parte do IEFP. Está a ser avaliada a comparticipação [no caso das profissões regulamentadas], para perceber qual a percentagem mais ajustada e justa“, explica o presidente do instituto em causa.

Neste momento, temos estágios de seis meses com comparticipações muito fortes por parte do IEFP. Está a ser avaliada a comparticipação [no caso das profissões regulamentadas], para perceber qual a percentagem mais ajustada e justa. Domingos Lopes Presidente do IEFP

Ou seja, no caso dos estágios obrigatórios para aceder a determinadas profissões, o IEFP poderá subsidiar durante mais tempo (um ano, por exemplo), mas com uma comparticipação menor à fatia de 65% da bolsa devida ao estagiário que hoje cobre. “Pode ser um incentivo para que as empresas acolham estagiários nestas situações”, entende Domingos Lopes.

Como pano de fundo desta mudança que está a ser estudada aos programas de estágios — “a intenção, creio, é alterar a portaria a muito breve trecho“, prevê o mencionado responsável –, está a alteração que foi feita em 2023, que determinou que todos os estágios profissionais têm de ser remunerados.

No caso da Ordem dos Advogados, ficou fixado um mínimo de 950 euros, o que não tardou a gerar contestação. A Ordem alertou que tal tornaria muito difícil o acesso dos jovens à profissão, argumentando que a maioria dos advogados exerce em práticas individual, pelo que não tem capacidade para suportar estes valores. Tanto que, no verão de 2024, a mesma Ordem viria a anunciar que, dos quase 28 mil pedidos enviados pela bastonária aos advogados para que aceitassem estagiários no seu escritório, apenas 42 responderam afirmativamente.

“Nalguns casos, pelo facto de os estágios terem de ser remunerados, há dificuldade de alguns jovens que acabam a formação em encontrar empregadores abertos a estágios“, reconhece agora o presidente do IEFP, confiante de que a alteração agora ponderada poderá ajudar a mitigar este cenário.

Candidaturas continuamente abertas

Historicamente, os apoios aos estágios promovidos pelo IEFP têm tido dois períodos de candidaturas por ano (um na primavera, outro por altura do regresso às aulas), mas esse modelo poderá vir a mudar já no próximo ano, segundo adianta ao ECO o presidente desse organismo.

“Há a intenção de manter as candidaturas abertas em contínuo, o que exige algum esforço de ajustamento dos serviços”, revela Domingos Lopes.

De acordo com o responsável, essa vontade já existe há algum tempo, mas ainda não foi possível concretizar esse objetivo, uma vez que os serviços precisam do interregno entre períodos de candidaturas para “casar” os estágios aprovados com os jovens candidatos.

Ora, o presidente do IEFP adianta que quer, por isso, automatizar o processo de análise de candidaturas, com ajuda da Inteligência Artificial, libertando os recursos humanos para fazerem esse match sem que seja preciso pausar o período de inscrições.

“Vamos ver se conseguimos fazer isso no próximo ano”, afirma o responsável, que salienta também que, neste momento, há “muita dificuldade em encontrar jovens” para as vagas de estágios abertas nas empresas.

70% dos estágios apoiados pelo IEFP convertem-se em empregos

Em entrevista ao ECO, o presidente do IEFP realça também o impacto positivo e transformacional que os programas de estágios profissionais têm tido na empregabilidade. Em média, cerca de 70% dos participantes conseguem emprego (imediatamente ou até seis meses), o que é uma “taxa elevada”.

Mais, a participação nestes programas tem-se mostrado “determinante para a qualidade do emprego”, isto é, há um melhor ajustamento entre as funções e as competências (evitando-se o fenómeno da sobrequalificação) e uma remuneração mais ajustada às funções exercidas, de acordo com Domingos Lopes.

Já questionado quanto a abusos por parte das entidades empregadoras, o responsável admite que, “há dois ou três anos”, havia, sim, empresas com um “peso muito significativo” nestes programas (acolhiam centenas de estagiários por ano), pelo que foi definido o limite de 20 estagiários por ano.

Valorizamos e majoramos aquelas entidades que, em programas anteriores de estágios, acabaram por integrar os beneficiários. Domingos Lopes Presidente do IEFP

“A legislação permite que haja períodos experimentais de seis meses, o que significa que as empresas podem avançar para a contratação e nesse período fazem a ponte entre o mundo académico e o mundo laboral”, atira ainda Domingos Lopes.

Além disso, o presidente do IEFP conta que há algumas grandes empresas que estão em contencioso, porque o apoio a estágios foi revogado, uma vez que foi considerado estarem em causa “postos de trabalho dissimulados de estágios”.

Domingos Lopes adianta também que, na seleção das entidades empregadoras, quando estas propõem estágios, o IEFP já afere o grau de empregabilidade que registaram em programas anteriores. “Valorizamos e majoramos aquelas entidades que, em programas anteriores de estágios, acabaram por integrar os beneficiários”, aponta o presidente.

Fundos europeus permitem “escalar” apoio

Em pouco mais de uma década, os fundos europeus ajudaram a financiar estágios profissionais para 198 mil pessoas, de acordo com o balanço feito recentemente pelo programa Pessoas 2030. No total, os estágios profissionais implicaram um investimento de 1,1 milhões de euros, dos quais 999 milhões provenientes de fundos europeus.

“Os fundos europeus têm sido determinantes“, sublinha, em reação a estes dados, o presidente do IEFP. “O apoio do Fundo Social Europeu é impactante e importante pela dimensão. Se não fossem os apoios do Fundo Social Europeu, poderia continuar a medida de política, mas com uma dimensão naturalmente mais reduzida, em função do financiamento, que teria de ser em exclusivo do orçamento do IEFP, que não teria capacidade para ter uma abrangência como a que tem”, sublinha o mesmo.

Neste momento, todo o território de Portugal continental é coberto pelos programas de estágios do IEFP. As regiões menos desenvolvidas (Norte, Centro e Alentejo) beneficiam de financiamento através do Fundo Social Europeu Mais, enquanto o apoio dado aos estagiários das demais regiões vem do orçamento do IEFP.