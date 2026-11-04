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Inês Oliveira é a nova diretora de marketing da Via Verde

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Na nova função, terá como prioridades a compreensão das necessidades dos clientes, o desenvolvimento da marca e a criação de soluções que contribuam para o crescimento do negócio.

Inês Oliveira é a nova diretora de marketing da Via Verde, assumindo a responsabilidade pela estratégia de marketing e desenvolvimento da marca. A profissional transita do Grupo Brisa, onde entrou em outubro de 2025 como diretora de marketing estratégico, com responsabilidades sobre as marcas Grupo Brisa, Brisa Autoestradas, Colibri e Controlauto.

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Na nova função, que era desde o verão de 2025 desempenhada por Hugo Moura, terá como prioridades a compreensão das necessidades dos clientes, o desenvolvimento da marca e a criação de soluções que contribuam para o crescimento do negócio.

Com mais de 15 anos de experiência em marketing e gestão de marca, Inês Oliveira construiu um percurso profissional em setores como o grande consumo e as telecomunicações. Iniciou a carreira na GlaxoSmithKline, tendo passado posteriormente pela L’Oréal, Mars e Reckitt Benckiser, onde desempenhou funções ligadas à gestão de marcas.

Em 2016, ingressou na Vodafone, onde assumiu diferentes responsabilidades nas áreas de marketing, crescimento digital e gestão de valor do cliente, nos segmentos fixo e móvel. Permaneceu na operadora até setembro de 2025, antes de integrar o Grupo Brisa.

É licenciada em Gestão pelo ISEG – Lisbon School of Economics & Management e concluiu o CEMS Master in International Management, na ESADE Business School e na Stockholm School of Economics, com especialização em Marketing Management.

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