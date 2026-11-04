Economia

Inflação na Zona Euro acelera para 4% em outubro e atinge máximos de três anos

Pressionada pelos preços da energia, a inflação nos países da moeda única europeia aumentou 4% em outubro, uma subida face aos 3,8% registados em setembro. Portugal está ligeiramente abaixo da média.

A inflação na Zona Euro acelerou para 4% em outubro, registando uma nova subida face aos 3,8% registados em setembro, e afastando-se ainda mais da meta definida pelo Banco Central Europeu, de 2%, pelo oitavo mês consecutivo. A estimativa rápida do Eurostat foi divulgada esta quarta-feira e fica em linha com o esperado pelos economistas ouvidos pela Reuters.

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Este é o valor mais elevado desde setembro de 2023, ou seja, mais de três anos, em que a subida dos preços na Zona Euro foi de 4,3%.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

O gabinete de estatísticas europeu detalha que a energia explica grande parte desta subida com um crescimento de 20,8%, mantendo-se em máximos de janeiro de 2023 e que compara com 18,9% no mês passado. Já os serviços registaram um incremento de 3,3%, o que compara com 3,2% em setembro, e os alimentos, álcool e tabaco cresceram 1,6% face a 1,3% no mês anterior. Os preços dos bens industriais não-energéticos voltaram a crescer, de 1,1% para 1,2%.

Já a inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis da energia e dos produtos alimentares,  ficou inalterada em 2,5%.

Portugal fica ligeiramente abaixo da média, com uma subida dos preços de 3,9% em outubro. A inflação está assim há oito meses consecutivos acima da meta de 2% do BCE, o que tem levado os decisores em Frankfurt a subir juros por duas vezes este ano, elevando a taxa diretora para 2,5%.

Notícia atualizada às 10:30h

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