IRS e pensões dão fôlego à economia na reta final do ano. Meta do Governo “não está garantida”

Depois de um arranque de ano fraco e um segundo trimestre que surpreendeu pela positiva, o crescimento da economia portuguesa abrandou. O terceiro trimestre já mostrou uma menor expansão do Produto Interno Bruto (PIB), mas os economistas ouvidos pelo ECO antecipam que o menor dinamismo na reta final do ano não vai impedir a meta do Governo de ser alcançada.

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Com o Executivo a inscrever na proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) uma aceleração do crescimento da economia de 2,3% em 2026, a expectativa é de recuperação face aos 1,9% registados em 2025, superando mesmo os 2,2% de 2024, mas sem chegar aos 3,1% de 2023. Para que esta meta se concretize, explica Pedro Braz Teixeira, economista e diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, é necessária uma expansão do PIB de 0,3%, em cadeia, entre outubro e dezembro, bastante abaixo dos 1% registados no mesmo período do ano passado.

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Só que, quando comparado com 2025, “as circunstâncias são bastante diferentes“. Desde logo, detalha, “os PMI da Zona Euro mostram um enfraquecimento e, em Portugal, o clima económico caiu bastante em outubro e passou a negativo”. “Os primeiros dados do quarto trimestre não são nada favoráveis”, ou seja, a meta de 2,3% “não está garantida”, argumenta.

Há, ainda assim, dois fatores que poderão amortecer, na variação em cadeia, o abrandamento que tem vindo a ser sentido. Por um lado, explicam os economistas do BPI numa nota de reação aos números do PIB do terceiro trimestre, à semelhança do que tem ocorrido nos últimos dois anos, “o Governo anunciou um bónus extraordinário aos pensionistas e uma redução da taxa de IRS com efeitos retroativos, a serem distribuídos em novembro” — medidas que se irão refletir num aumento do rendimento das famílias em 800 milhões de euros — e, por outro, a “provável aceleração na execução do PRR, com impacto positivo no investimento”.

Além disso, “no quarto trimestre, o consumo privado, pelo aproximar do Natal, pode ter um desempenho melhor do que teve no terceiro trimestre“, acredita Óscar Afonso, economista e diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Alinha ainda na ideia de que a descida do IRS e o bónus das pensões podem colocar mais dinheiro do lado das famílias, impulsionando o consumo, que, apesar de um contributo ainda positivo, abrandou entre julho e setembro.

Também João Borges de Assunção, economista e coordenador do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP) da Católica, acredita no impacto dos “efeitos de curto prazo, associados à descida do IRS e ao bónus das pensões“. Mas, depois de um terceiro trimestre em que o PIB nacional avançou 0,2% em cadeia e 2,4% em termos homólogos, que “não chega para mudar a agulha do ano”, o economista continua a esperar um crescimento ligeiramente inferior aos 2,3% do Governo.

“É um ano normal em termos da atividade económica, que não justifica estímulos económicos orçamentais, em que até seria de esperar um abrandamento maior tendo em conta o aumento do custo de vida“, avalia o economista da Católica.

Pedro Braz Teixeira alinha pela mesma lógica e acredita que este aumento do rendimento disponível poderá ajudar a economia nacional a chegar aos 2,3% no ano, apesar de “o enquadramento ser de enfraquecimento da economia e os portugueses estarem a poupar mais”.

Do lado das entidades, na atualização das projeções para a economia portuguesa, em outubro, o Banco de Portugal (BdP) alinhou o crescimento esperado para este ano com a meta inscrita pelo Governo na proposta de OE2027, nos 2,3%. “Após a forte recuperação da atividade económica no segundo trimestre, projeta-se um crescimento mais moderado no terceiro trimestre e uma nova aceleração no final do ano“, antecipava o supervisor da banca nacional.

Entre as restantes instituições económicas nacionais e internacionais, o Conselho das Finanças Públicas aponta para uma taxa de 2,2% e o Fundo Monetário Internacional de 2,1%, enquanto a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico espera uma expansão do PIB de 1,8% e a Comissão Europeia de 1,7%.

Custo de vida pode estar a pressionar consumo

O PIB nacional cresceu menos do que o esperado no terceiro trimestre. O Instituto Nacional de Estatística (INE) destacou um contributo da procura externa líquida ligeiramente negativo, com as exportações de bens e serviços a registarem uma redução mais significativa que as importações de bens e serviços. O contributo da procura interna manteve-se positivo, verificando-se um crescimento menos intenso do consumo privado, enquanto o investimento aumentou, ainda impulsionado pelo PRR, após a redução observada no trimestre anterior.

Parte da explicação de um menor contributo do consumo poderá residir no aumento do custo de vida, “com os preços da energia a subir muito e as taxas de juro numa trajetória ascendente”, explica o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. “O aumento do custo de vida, via agravamento da taxa de inflação e a necessidade de alocação de uma maior fatia do rendimento ao cumprimento de obrigações relacionadas com empréstimos contratados, resultante do aumento das taxas de juro de mercado, são fatores que poderão justificar o abrandamento do consumo privado”, atestam os economistas do BPI.

Já na primeira metade do ano, a economia portuguesa cresceu mais do que o esperado, com uma forte recuperação no segundo trimestre do ano. Nesse período, o PIB cresceu 0,9% em cadeia e 2,6% em termos homólogos, depois de uma expansão de 0,2% e 2,4% no primeiro trimestre penalizado pelas tempestades que afetaram principalmente a região Centro e pelo choque energético provocado pela guerra no Médio Oriente.