Javier Flecha vai substituir Luis Anula como CEO da Mapfre Portugal

Javier Flecha, atual diretor de Operações da Mapfre Espanha, será o novo CEO da Mapfre Seguros em Portugal a partir de 1 de janeiro de 2027, substituindo Luis Anula, que sairá no final de dezembro, após quase 40 anos de ligação ao grupo segurador espanhol. A nomeação está sujeita às autorizações aplicáveis.

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Licenciado em Direito pela Universidade de León, Javier Flecha entrou na Mapfre em 1993 e construiu uma carreira internacional dentro do grupo. Entre 2004 e 2008, foi diretor de Sinistros Automóvel no Brasil e, entre 2014 e 2018, desempenhou funções de diretor de Operações na Argentina. Regressou depois a Espanha, onde é diretor de Operações desde 2022 e diretor do Hub de Gestão da Mudança desde 2025.

Luis Anula tem uma ligação de longa data ao mercado português. Em 2003, assumiu a direção-geral da Mapfre Vida Portugal, função que exerceu até 2008. Regressou em 2017 para liderar a operação nacional como CEO, conduzindo a estratégia de crescimento e consolidação da companhia em Portugal. A Mapfre agradeceu ao gestor a dedicação ao grupo ao longo de quase quatro décadas.

Em 2025, a Mapfre Portugal registou um volume de prémios superior a 652 milhões de euros, alcançando a sétima posição no ranking nacional. A dimensão atual da operação constitui o ponto de partida para a ambição de reforçar a presença da seguradora no mercado português.

António Huertas, presidente mundial da Mapfre, estabeleceu uma meta ambiciosa para a operação nacional: Colocar a companhia entre as três maiores seguradoras em Portugal “o mais rápido possível”, deixando clara a importância estratégica do mercado português para o grupo e o desafio que aguarda a nova liderança. . Em Portugal desde 1986, a Mapfre Seguros possui uma rede de mais e 100 lojas em todo o País.