Kremlin espera que Trump mantenha esforços de paz na Ucrânia
As declarações surgem depois de os democratas terem conquistado o controlo do Congresso nas eleições intercalares de terça-feira.
O Kremlin manifestou hoje esperança de que o Presidente norte-americano, Donald Trump, continue os esforços de mediação para resolver o conflito na Ucrânia, apesar da vitória democrata nas eleições intercalares dos Estados Unidos.
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“O Presidente Trump continua em funções e esperamos sinceramente que prossiga também os seus esforços em favor da paz”, afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, citado por um órgão de comunicação social próximo do Kremlin.
As declarações surgem depois de os democratas terem conquistado o controlo do Congresso nas eleições intercalares de terça-feira, retirando aos republicanos as maiorias parlamentares que sustentaram a agenda legislativa de Trump durante os primeiros dois anos do segundo mandato presidencial.
A nova composição do Congresso, que entrará em funções em janeiro, permitirá aos democratas influenciar a política orçamental e a aprovação de legislação, além de reforçar a fiscalização da administração republicana.
Trump conservará, contudo, importantes competências em matéria de política externa, incluindo a condução dos esforços diplomáticos relacionados com a guerra na Ucrânia.
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