Lucro da Semapa dispara com ‘cimento extraordinário’ enquanto a operação abranda
Navigator continua a apresentar uma desaceleração da atividade, enquanto os resultados agregados dos nove primeiros trimestres foram suportados pela venda da Secil, que só fechou este ano.
Lucros em alta, mas com desafios operacionais em áreas importantes. Esta é uma das leituras mais diretas dos resultados da Semapa SEM 1,76% , divulgados esta quarta-feira, que mostram os lucros a subirem mais de 270% nos primeiros nove meses do ano, sobretudo devido à venda da Secil, que ficou fechada definitivamente em março.
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Nos três primeiros trimestre, a holding da família Queiroz Pereira lucrou 580 milhões de euros, uma forte subida de 276% face aos 154 milhões reportados no período homólogo. Porém, tal como em trimestre anteriores, o grande contributo vem desse item extraordinário: a venda da Secil à espanhola Cementos Molins.
“O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa nos primeiros nove meses de 2026, incluindo o contributo da Secil, atingiu os 560,4 milhões de euros. Este valor inclui a mais-valia provisória de 486,6 milhões de euros resultante da alienação da Secil, a qual exclui o impacto da alienação da participação remanescente no negócio cimenteiro”, refere a Semapa.
No mesmo comunicado enviado à CMVM, a holding acrescenta que “expurgando o impacto da mais-valia provisória resultante da alienação da Secil, o resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa seria de 73,8 milhões de euros (vs. 120,5 milhões de euros no período homólogo)”.
Aliás, o grupo caracteriza o período com a assunção de que o “volume de negócios e EBITDA [foram] pressionados por fatores operacionais não recorrentes na Navigator, parcialmente compensados pelo contributo dos outros negócios”.
A papeleira, que representa 89% do volume de negócios da Semapa, teve uma quebra de 10,5% no volume e de 29% no EBITDA, foi “condicionada pela menor disponibilidade de pasta e papel, em resultado de condições meteorológicas extremas no primeiro trimestre do ano e paragens programadas de manutenção, apesar do crescimento do packaging, que, em conjunto com o tissue, representam atualmente cerca de 30% do volume de negócios da Navigator”.
“A Navigator aproxima-se da conclusão de um ciclo de investimento estratégico, impulsionado por projetos integrados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A entrada em operação de iniciativas desta dimensão e complexidade técnica implica um natural período de ajustamento operacional e tecnológico. O período de transição associado à modernização industrial e à estabilização dos novos equipamentos teve um reflexo temporal nos volumes de produção e, de forma não recorrente, no consumo de gás natural, num contexto já marcado pela volatilidade dos preços e pelo aumento dos custos de energia e logística“, refere o documento
Ainda assim, o otimismo acerca do “porta-aviões” industrial da Semapa continua forte.
"Estas condicionantes são de natureza transitória, enquanto os investimentos realizados visam assegurar ganhos estruturais de eficiência, menor utilização de recursos e maior resiliência das operações. Em paralelo, o plano de eficiência e otimização contínua continuou a demonstrar uma elevada capacidade de execução, traduzindo-se em benefícios concretos e mensuráveis, permitindo compensar uma parte significativa do aumento dos custos de logística, matérias-primas, energia e manutenção e mitigar o impacto sobre a rentabilidade.”
Em sentido contrário, continua a subir o contributo dos novos negócios, cujo EBITDA aumentou 57%, para 17,1 milhões de euros, em cima de um crescimento de 74% no volume de negócios. Entre as empresas em causa estão a ETSA (transformação de subprodutos animais), a Triangle’s (componentes para bicicletas) e a Imedexa (estruturas para redes elétricas).
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