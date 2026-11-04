Lucro da Semapa dispara com ‘cimento extraordinário’ enquanto a operação abranda

Lucros em alta, mas com desafios operacionais em áreas importantes. Esta é uma das leituras mais diretas dos resultados da Semapa SEM 1,76% , divulgados esta quarta-feira, que mostram os lucros a subirem mais de 270% nos primeiros nove meses do ano, sobretudo devido à venda da Secil, que ficou fechada definitivamente em março.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Nos três primeiros trimestre, a holding da família Queiroz Pereira lucrou 580 milhões de euros, uma forte subida de 276% face aos 154 milhões reportados no período homólogo. Porém, tal como em trimestre anteriores, o grande contributo vem desse item extraordinário: a venda da Secil à espanhola Cementos Molins.

“O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa nos primeiros nove meses de 2026, incluindo o contributo da Secil, atingiu os 560,4 milhões de euros. Este valor inclui a mais-valia provisória de 486,6 milhões de euros resultante da alienação da Secil, a qual exclui o impacto da alienação da participação remanescente no negócio cimenteiro”, refere a Semapa.

No mesmo comunicado enviado à CMVM, a holding acrescenta que “expurgando o impacto da mais-valia provisória resultante da alienação da Secil, o resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa seria de 73,8 milhões de euros (vs. 120,5 milhões de euros no período homólogo)”.

Aliás, o grupo caracteriza o período com a assunção de que o “volume de negócios e EBITDA [foram] pressionados por fatores operacionais não recorrentes na Navigator, parcialmente compensados pelo contributo dos outros negócios”.

A papeleira, que representa 89% do volume de negócios da Semapa, teve uma quebra de 10,5% no volume e de 29% no EBITDA, foi “condicionada pela menor disponibilidade de pasta e papel, em resultado de condições meteorológicas extremas no primeiro trimestre do ano e paragens programadas de manutenção, apesar do crescimento do packaging, que, em conjunto com o tissue, representam atualmente cerca de 30% do volume de negócios da Navigator”.

“A Navigator aproxima-se da conclusão de um ciclo de investimento estratégico, impulsionado por projetos integrados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A entrada em operação de iniciativas desta dimensão e complexidade técnica implica um natural período de ajustamento operacional e tecnológico. O período de transição associado à modernização industrial e à estabilização dos novos equipamentos teve um reflexo temporal nos volumes de produção e, de forma não recorrente, no consumo de gás natural, num contexto já marcado pela volatilidade dos preços e pelo aumento dos custos de energia e logística“, refere o documento

Ainda assim, o otimismo acerca do “porta-aviões” industrial da Semapa continua forte.

"Estas condicionantes são de natureza transitória, enquanto os investimentos realizados visam assegurar ganhos estruturais de eficiência, menor utilização de recursos e maior resiliência das operações. Em paralelo, o plano de eficiência e otimização contínua continuou a demonstrar uma elevada capacidade de execução, traduzindo-se em benefícios concretos e mensuráveis, permitindo compensar uma parte significativa do aumento dos custos de logística, matérias-primas, energia e manutenção e mitigar o impacto sobre a rentabilidade.”

Em sentido contrário, continua a subir o contributo dos novos negócios, cujo EBITDA aumentou 57%, para 17,1 milhões de euros, em cima de um crescimento de 74% no volume de negócios. Entre as empresas em causa estão a ETSA (transformação de subprodutos animais), a Triangle’s (componentes para bicicletas) e a Imedexa (estruturas para redes elétricas).