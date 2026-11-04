Madrid lidera a livre escolha de cuidados de saúde em Espanha e reforça a autonomia do doente

O direito de escolher um médico, especialista ou hospital no âmbito do sistema público de saúde consolida-se como um dos aspetos mais valorizados pelos cidadãos em Espanha, tal como revela um estudo elaborado pela Ipsos. Os resultados voltam a colocar Madrid como a região com a pontuação mais elevada em matéria de livre escolha de cuidados de saúde, num contexto de resultados desiguais entre as comunidades autónomas e consoante o nível de assistência.

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A avaliação média nacional da possibilidade de exercer a livre escolha situa-se em 7,0 em 10, com 27% dos cidadãos a classificá-la como «excelente».

«Em Madrid, obtém um oito em dez, a pontuação mais elevada de Espanha. Além disso, cerca de metade dos madrilenos classifica-a como “excelente”», salientou a diretora de Opinião da Ipsos, Silvia Bravo.

A capital é seguida pela Cantábria (7,3), Navarra (7,2) e pelo País Basco e pelas Astúrias (ambas com 7,1), enquanto as Ilhas Baleares e as Canárias (ambas com 6,4) apresentam as avaliações mais baixas.

É o que se depreende da segunda fase de um estudo elaborado pela Ipsos em 2026 sobre a perceção dos cidadãos relativamente ao sistema de saúde público em Espanha. Por níveis de assistência, a média nacional mantém-se em valores elevados: 7,8 na escolha do médico de família, 7,7 no médico especialista e 7,8 no hospital.

As pontuações mais elevadas registam-se no País Basco e na Cantábria (8,1) e nas Astúrias (8,0) nos cuidados de saúde primários; na Cantábria (8,2) e no País Basco (8,0) na medicina especializada, onde Madrid ocupa o terceiro lugar com 7,9; e em Madrid, Aragão, País Basco, Catalunha, Comunidade Valenciana, Astúrias e La Rioja (todas com 7,9) no âmbito hospitalar.

A avaliação do serviço recebido após o exercício da livre escolha também é positiva nos três níveis: em toda a Espanha, 26% das pessoas que mudaram de hospital, 25% das que o fizeram na Atenção Primária e 21% na especialidade classificam a experiência com um 9 ou um 10, sendo que apenas três comunidades — Cantábria, País Basco e Madrid — superam a média nacional nos três níveis de assistência.

No âmbito hospitalar, ultrapassam os 30% e lideram a avaliação Cantábria (37%), Aragão (36%), País Basco e Castela e Leão (ambas com 35%), além de Madrid (32%); Astúrias e Navarra (ambas com 31%) e La Rioja e Andaluzia (ambas com 28%) fazem-no na Cuidados de Saúde Primários, e o País Basco (38%), as Ilhas Baleares (28%) e a Galiza e Madrid (ambas com 27%) nos cuidados especializados.

CONHECIMENTO DA LIVRE ESCOLHA

O conhecimento sobre a livre escolha varia entre as comunidades autónomas e consoante o tipo de cuidados de saúde, embora Madrid lidere nos três níveis. Na Comunidade de Madrid, 74,5% dos cidadãos sabem que podem escolher o médico de família no âmbito do sistema público, mais 11 pontos do que a média nacional (63,4%), seguida de perto pela Andaluzia (71,4%), pelas Astúrias (69,3%) e pela Galiza (68,4%).

A diferença aumenta nos restantes níveis: Madrid atinge 51,5% no que diz respeito aos médicos especialistas e 57,1% nos cuidados hospitalares, praticamente o dobro da média nacional (28,6% e 28,2%, respetivamente). Seguem-se, a grande distância, as Ilhas Baleares (31,1 %) e a Cantábria (31 %) no âmbito da medicina especializada, e a Andaluzia (30,4 %) e as Ilhas Baleares (28,6 %) no âmbito hospitalar. As regiões com menor grau de conhecimento são as Ilhas Baleares (52,2%), Navarra (53,8%) e a Comunidade Valenciana (55,2%) nos cuidados de saúde primários, e Aragão, Extremadura e Ilhas Canárias nos domínios da medicina especializada e hospitalar.

UTILIZAÇÃO EFETIVA DO DIREITO

A utilização efetiva do direito é inferior ao seu conhecimento, mas com grandes diferenças territoriais. A média nacional situa-se em 43,8% nos cuidados de saúde primários, 17,4% na medicina especializada e 15,7% no âmbito hospitalar.

No que diz respeito aos médicos de família, La Rioja (49,7 %), Andaluzia (48,8 %) e Madrid (47,5 %) são as comunidades com maior número de médicos em exercício, todas acima da média nacional, enquanto as percentagens mais baixas correspondem à Extremadura (34 %) e a Castela e Leão (35,6 %). Na área da cuidados especializados, Madrid lidera com 27,9%, seguida das Ilhas Baleares (24,6%), La Rioja (22,9%) e Galiza (20,8%), enquanto a Catalunha (9,7%) e a Extremadura (10,2%) ocupam os últimos lugares do ranking.

É na assistência hospitalar que a diferença se revela mais acentuada: Madrid atinge 31%, catorze pontos à frente da comunidade seguinte, a Cantábria (17%), seguida pela Catalunha (16,7%) e pelas Astúrias (15,3%), e muito longe do País Basco (7,1%) e de Aragão (7,8%). Além disso, é o nível em que se regista o maior crescimento em relação à primeira edição do estudo, realizada em junho de 2025, com um aumento estatisticamente significativo de 27% para 31%.

MOTIVOS DA MUDANÇA

No conjunto de Espanha, o principal motivo para solicitar uma mudança de profissional ou de centro de saúde é a procura de um tratamento mais humano e personalizado, o que explica 40% das mudanças efetuadas, seguido da proximidade e facilidade de deslocação (28%), da continuidade e confiança no profissional (21%) e da rapidez no atendimento (20%). Esta preferência pela empatia em detrimento da agilidade destaca-se especialmente em La Rioja (51%), Múrcia (50%) e Astúrias (49%).

Madrid é a comunidade onde a procura de um atendimento humano e personalizado tem menos peso como motivo de mudança (33 %), enquanto se destaca por atribuir maior importância à rapidez no atendimento (30 %), dez pontos acima da média nacional.

Numa perspetiva hipotética, os cidadãos exerceriam a livre escolha principalmente com base na rapidez do atendimento (49%) e no tratamento humano (48%), seguidos pela continuidade e confiança no profissional (36%) e pela reputação e qualidade dos cuidados (34%). A procura por agilidade destaca-se em La Rioja (58 %) e na Galiza (57 %), enquanto a prioridade dada à personalização atinge o seu máximo na Cantábria (60 %).

Este padrão mantém-se ao analisar a principal prioridade na hora de escolher um profissional ou um centro de saúde, onde o tratamento humano (22%) e a rapidez (20%) se situam como os fatores mais determinantes a nível nacional, à frente da reputação e da qualidade dos cuidados (17%). Múrcia (32%) e a Galiza (28%) lideram a procura por um tratamento humano, enquanto a Estremadura (30%) e Madrid (25%) dão prioridade à agilidade e à redução das listas de espera.

No conjunto, os resultados refletem que a decisão de mudar de profissional ou de centro de saúde combina fatores relacionais e operacionais, nos quais a qualidade do atendimento e a capacidade de resposta do sistema constituem os principais eixos da livre escolha de cuidados de saúde.

MADRID COMO REFERÊNCIA

A Comunidade de Madrid destaca-se como a região onde a livre escolha de cuidados de saúde apresenta o maior grau de consolidação, com elevados níveis de conhecimento e utilização nos diferentes níveis de cuidados de saúde e as taxas de exercício mais elevadas de Espanha nos cuidados especializados (27,9 %) e hospitalares (31 %). Os dados confirmam que a livre escolha faz parte da experiência habitual do doente madrileno e que o seu exercício está ligado tanto à procura de cuidados mais personalizados como à capacidade de resposta do sistema face aos atrasos na prestação de cuidados.

Entre aqueles que exercem este direito, os principais motivos para a mudança são a procura de cuidados mais personalizados (32,8%) e uma maior rapidez na prestação de cuidados e listas de espera mais curtas (29,5%), seguidos pela proximidade (26,8%), pela continuidade e confiança no profissional (22,6%), bem como pela reputação e qualidade dos cuidados (21,3%). Madrid destaca-se especialmente pela importância atribuída à rapidez: 25% dos cidadãos consideram-na a primeira prioridade ao escolherem um novo profissional ou centro, cinco pontos acima da média nacional.

As preferências dos doentes permitem, além disso, identificar os hospitais mais procurados do sistema de saúde de Madrid. Entre aqueles que exerceram o seu direito à livre escolha, a Fundação Jiménez Díaz mantém-se como o centro mais procurado, com 14% das mudanças de hospital, seguida do Hospital Universitário Rey Juan Carlos e do Hospital Geral Universitário Gregorio Marañón (ambos com 9,3%), além do Hospital Universitário 12 de Outubro (7,2%). Num cenário de mudanças futuras, a Fundação Jiménez Díaz volta a ocupar a primeira posição (11%), seguida do Gregorio Marañón (9,3%), do 12 de Outubro (8,3%) e do La Paz (7,2%).

Este estudo baseia-se em 6 001 entrevistas online a cidadãos com mais de 18 anos, utilizadores dos serviços de saúde pública, realizadas entre 18 de junho e 9 de julho de 2026 em todas as comunidades e cidades autónomas.

A amostra inclui 1 000 entrevistas na Comunidade de Madrid, com ponderação demográfica e territorial. Com a ponderação aplicada, a base analítica de Madrid ascende a 1 693 entrevistas. A margem de erro é de ±1,39% para o total da amostra e de ±2,38% para a amostra específica de Madrid, partindo do pressuposto de máxima incerteza (p=q=0,5) e de um nível de confiança de 95,5%.