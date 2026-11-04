Manifestações pelo direito à habitação desgastam Governo e provocam “choque frontal” entre Seguro e Montenegro

Três cargas policiais, declarações contraditórias do ministro da Administração Interna e críticas do Presidente da República colocaram o Governo sob pressão. Politólogos identificam uma divergência entre António José Seguro e Luís Montenegro, que procuram evitar um confronto direto, mas têm seguido caminhos diferentes na gestão da crise. Luís Neves tornou-se um dos principais focos de desgaste do Executivo, enquanto o primeiro-ministro procura preservar a autoridade do Governo sem assumir a linha da frente do conflito.

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A crise em torno das manifestações em Lisboa e no Porto pelo direito à habitação deixou de ser apenas um problema de ordem pública para se transformar num teste político à capacidade do Governo de gerir a contestação social e numa das fases de maior tensão institucional entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Depois de três intervenções policiais, que colocaram a atuação da PSP no centro do debate público, Luís Montenegro enfrenta uma pressão crescente, ao mesmo tempo que procura evitar que um recuo seja interpretado como uma desautorização das forças de segurança e do próprio Executivo.

António José Seguro e o Governo têm procurado evitar um confronto aberto, mas a diferença de posições tornou-se cada vez mais visível. Enquanto o Presidente da República manifestou desagrado com as imagens da atuação policial, pediu esclarecimentos e insistiu na necessidade de diálogo, Montenegro saiu em defesa da PSP e sustentou que as forças de segurança devem intervir quando está em causa o cumprimento da lei. No centro desta divergência está Luís Neves, cuja comunicação e gestão da crise têm sido apontadas pelos politólogos como fatores adicionais de desgaste para o Executivo.

Entretanto, o primeiro-ministro acolheu o repto do Presidente da República, que tem apelado ao diálogo e ao consenso na procura de soluções para a crise na habitação, e decidiu chamar os líderes dos principais partidos da oposição para reuniões em S. Bento, na próxima quinta-feira. Montenegro marcou encontros com o presidente do Chega, André Ventura, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, na esperança de também conseguir uma “muito desejável” aproximação do Chega e do PS relativamente à proposta do Governo de alteração à lei das rendas que está no Parlamento.

“O diálogo politico sobre a habitação não é novo”, disse esta terça-feira à noite o chefe do Executivo, numa declaração ao País, a partir de S. Bento, garantido que o Governo não “acordou agora”.

De lembrar que o diploma do arrendamento urbano só passou graças à abstenção do Chega. PS e toda a restante esquerda votaram contra, na generalidade. A iniciativa encontra-se agora em apreciação em sede de especialidade. Entretanto, Ventura já admitiu rasgar o acordo firmado com o líder parlamentar do PSD: Se o Governo “não corrigir” o diploma, as alterações à lei do arrendamento “não passarão”. Há aqui um impasse que será difícil de solucionar pelo Governo.

Para além disso, Montenegro indicou que mandatou os ministros do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, para encetar diálogo com o restantes partidos com representação parlamentar. “Paralelamente, incumbi os ministros de Estado e das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, para, em conjunto com os ministros da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, estabelecerem igual diálogo com os restantes partidos políticos com representação parlamentar”, afirmou.

O primeiro-ministro afirmou ainda, na mesma declaração ao País, que manteve, desde que iniciou funções, reuniões com diversos atores, estando a envidar esforços para resolver o problema da habitação. “Da parte do Governo incumbe ouvir e decidir. Nos últimos dois anos e meio incluímos inúmeras audições”, disse, acrescentando: “Não despertámos agora ou há três semanas para o problema que existe e que se tem agravado há mais de uma década”.

"Não despertámos agora ou há três semanas para o problema que existe e que se tem agravado há mais de uma década.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

O primeiro-ministro considerou, em jeito de aviso a opositores, que “os portugueses mais do que uma vez demonstraram acreditar no Governo”. “Precisamos de tempo para que as políticas produzam os resultados que são pretendidos”, disse, garantindo que “as decisões estão mesmo a ser tomadas”. Para Montenegro, o diálogo político anunciado com Chega e PS “é também o caminho” para “novas soluções”.

Sobre as manifestações, assegurou que “escuta os que reclamam”, defendendo o direito à manifestação e liberdade de expressão. Mas defende também “o direito à ordem, tranquilidade e segurança”. “Não há razão em Portugal para se importarem modelos de protesto violentos”, defendeu.

A primeira intervenção policial, no Porto, na madrugada de 15 de outubro, abriu um ciclo de confrontos que se estendeu a Lisboa e voltou a repetir-se nas duas cidades. A 25 de outubro, a PSP avançou sobre os manifestantes no Rossio e na Praça D. João I, numa operação que resultou em dezenas de feridos e detidos. Na madrugada de 1 de novembro, voltou a dispersar os acampamentos, com novas detenções, feridos e um episódio particularmente controverso no Porto, onde um agente à paisana exibiu uma arma de fogo perante manifestantes. A repetição das operações acabou por deslocar o centro do protesto: à reivindicação por rendas acessíveis, mais habitação pública e travão aos despejos juntou-se a contestação à atuação das forças de segurança.

É precisamente nesta mudança de natureza da contestação que Hugo Ferrinho Lopes, professor visitante na Universidade de Georgetown, em Washington DC, identifica um dos principais problemas políticos para o Governo. “O ministro enquadrou tudo como uma questão de ordem pública e de autonomia técnica da polícia”, observa, considerando que esta abordagem ignora os efeitos que a escalada da força pode produzir sobre a mobilização social.

“A escalada da força tende a produzir o efeito contrário ao pretendido: em vez de desmobilizar, alimenta a mobilização, porque transforma quem protesta em vítima e atrai quem antes apenas assistia”, explica.

“Cada carga policial tem funcionado como uma campanha de recrutamento para as acampadas”, afirma o politólogo, defendendo que o Executivo acabou por transformar “um protesto sobre rendas num protesto sobre direitos, um terreno muito mais desfavorável para quem governa”. A decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa — que considerou, no domingo, que o limite das 00:30 para manifestações não é “absoluto e automático”, autorizando uma manifestante a permanecer de madrugada no Rossio, em Lisboa, com uma tenda –, acrescenta, veio diminuir substancialmente a força da argumentação governamental.

A escalada da força tende a produzir o efeito contrário ao pretendido: em vez de desmobilizar, alimenta a mobilização, porque transforma quem protesta em vítima e atrai quem antes apenas assistia. Hugo Ferrinho Lopes Professor visitante na Universidade de Georgetown, em Washington DC

A leitura ajuda a explicar por que razão uma crise que começou com a ocupação de praças públicas e a contestação à política de habitação passou a representar um problema mais amplo para o Executivo. A atuação policial tornou-se, ela própria, um foco de contestação, obrigando o Governo a responder repetidamente por operações que pretendia enquadrar como uma questão de reposição da legalidade.

O desgaste é agravado pela forma como Luís Neves tem gerido publicamente o processo. O ministro da Administração Interna começou por anunciar que “as acampadas e os acampamentos terminaram”, depois afirmou ter visto apenas uma bastonada nas intervenções policiais, acabando por corrigir a sua declaração. Mais tarde, quando Luís Montenegro garantiu que não tinha existido qualquer orientação política do Governo para as operações, Neves assumiu no Parlamento a “responsabilidade política” pela atuação policial, ressalvando que a decisão sobre a forma e o momento da intervenção pertence à Direção Nacional da PSP.

“A responsabilidade política do Governo é absolutamente minha nesta temática e fui eu, com a minha equipa, que acompanhámos o trabalho da Polícia”, afirmou o ministro, a 30 de outubro, durante uma audição parlamentar no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027.

A aparente tentativa de separar a responsabilidade política da decisão operacional não dissipou as dúvidas. Pelo contrário, abriu uma nova frente de pressão sobre o Governo, sobretudo porque Neves admitiu ter acompanhado de perto o trabalho da polícia, embora insista que a PSP dispõe de “total autonomia técnica, tática e operacional”.

Para Sílvia Mangerona, politóloga, investigadora e professora universitária, o ministro está em “modo sobrevivência” e tem uma “nota negativa” na gestão da crise, sobretudo ao nível da comunicação, que classifica como “desastrosa, intermitente e contraditória”.

A investigadora considera que o ministro está a agravar o desconforto dentro do Executivo e que a sua permanência no cargo representa um risco político para o primeiro-ministro. “Não [tem condições para continuar no cargo] e creio que será o primeiro da lista dos remodeláveis”, afirma.

Também André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, considera que as declarações públicas do ministro foram “imprudentes”, agravaram a situação e colocaram o Governo numa posição em que pode acabar por ser desautorizado. “A atuação de Luís Neves confirma que não tem perfil para o cargo e já deveria ter sido substituído mesmo antes desta crise”, afirma o politólogo, considerando que a gestão desta contestação veio reforçar fragilidades que, na sua opinião, já existiam.

[Luís Neves] Não [tem condições para continuar no cargo] e creio que será o primeiro da lista dos remodeláveis. Sílvia Mangerona Politóloga, investigadora e professora universitária

A dificuldade em encontrar uma saída tornou-se ainda mais evidente com a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, conhecida a 2 de novembro. A juíza considerou que, quando a tenda assume uma função expressiva ou representativa da mensagem reivindicativa, a sua utilização pode integrar o próprio exercício da liberdade de manifestação.

A decisão não reconhece, contudo, um direito geral à instalação de tendas por todos os manifestantes nem aprecia a legalidade das operações policiais anteriores. O Ministério da Administração Interna sustentou que a sentença se limita à situação individual da requerente e que as autoridades continuam a poder intervir perante situações de perigo ou incumprimento das condições fixadas pelo tribunal.

A interpretação da decisão expôs, porém, uma nova divergência entre o Ministério da Administração Interna e a própria PSP. Enquanto o gabinete de Luís Neves insistiu que a sentença não reconhecia um direito geral à instalação de tendas, o porta-voz da polícia, Sérgio Soares, admitiu a possibilidade de serem toleradas “um número simbólico e razoável de tendas”, desde que os manifestantes respeitassem o silêncio.

Uma leitura que se aproximou da posição defendida pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que considerou que a decisão judicial deveria ser cumprida. Já Luís Montenegro foi evasivo sobre o tema, quando questionado esta terça-feira à noite pelos jornalistas, depois da sua declaração ao País. Autorização de tenda no Rossio? “Interpretem não só a sentença, mas todo o edifício jurídico e constitucional do país”, respondeu.

A margem aberta pelo tribunal pode, entretanto, ficar condicionada. Esta terça-feira, 3 de novembro, o Ministério Público interpôs recurso obrigatório para o Tribunal Constitucional (TC), depois de a juíza ter recusado aplicar a norma do decreto-lei de 1974 com fundamento na sua inconstitucionalidade. O recurso tem, em regra, efeito suspensivo, o que pode deixar temporariamente sem eficácia a autorização para a instalação da tenda durante a madrugada. Porém, embora essa seja a regra geral estabelecida na Lei do TC, a legislação prevê uma exceção que permite ao próprio tribunal atribuir ao recurso efeito meramente devolutivo, mantendo a eficácia da decisão recorrida.

Seguro e Montenegro em “choque frontal”

A crise abriu também uma frente de tensão institucional entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. António José Seguro demorou 12 dias a pronunciar-se publicamente sobre as primeiras intervenções policiais, o que lhe valeu críticas, incluindo de figuras socialistas. Mas, quando decidiu intervir, fê-lo com um discurso que contrastou com a posição assumida pelo Governo.

A 27 de outubro, depois de ter afirmado que não gostou das imagens da intervenção policial em Lisboa, Seguro apelou ao diálogo e defendeu que a liberdade e o respeito pela lei não são incompatíveis. “A cultura portuguesa é uma cultura de diálogo, não é uma cultura de violência, nem de confronto”, afirmou, acrescentando que aquelas imagens “não são normais para uma democracia consolidada”. O Presidente esclareceu, contudo, que aguardaria pelos resultados dos inquéritos para concluir se tinham existido desvios ao Estado de direito.

Luís Montenegro, que até então se tinha mantido afastado dos comentários públicos sobre o assunto, aproveitou a abertura do debate do Orçamento do Estado para 2027, nesse mesmo dia, para defender expressamente a atuação da PSP. O primeiro-ministro considerou que a polícia tinha sido “especialmente cuidadosa e competente” na reposição da normalidade e prestou “público reconhecimento” aos agentes pelo profissionalismo, equilíbrio e razoabilidade das intervenções.

“Em nenhum momento se impediu em Portugal o exercício do direito de reunião e manifestação nos termos da lei”, afirmou, sustentando que as forças de segurança devem intervir quando não existe respeito pelo equilíbrio entre o direito à manifestação e outros direitos, como a livre circulação, a ordem e a segurança públicas.

O chefe do Executivo procurou ainda separar a contestação à habitação das críticas à atuação policial: “As manifestações não são sobre a polícia, são sobre a habitação”. Mas, ao mesmo tempo, acusou PS, PCP e BE de procurarem retirar dividendos políticos da frustração dos cidadãos e de importarem para Portugal “climas de instabilidade e contestação”.

Para André Azevedo Alves, esta divergência representa “a primeira vez que o Presidente da República assume publicamente uma posição em choque frontal com a postura do primeiro-ministro, procurando condicionar e pressionar a atuação do Governo”. O politólogo considera que Seguro acabou por ceder à pressão para intervir em defesa dos manifestantes, enquanto Montenegro procurou resguardar-se, deixando a resposta pública a temas problemáticos para os seus ministros. “Apesar de nenhuma das partes assumir publicamente o choque, neste tema Presidente da República e primeiro-ministro estão claramente em desacordo e a atuar em sentidos contrários”, sublinha.

[É] a primeira vez que o Presidente da República assume publicamente uma posição em choque frontal com a postura do primeiro-ministro, procurando condicionar e pressionar a atuação do Governo. André Azevedo Alves Professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa

Hugo Ferrinho Lopes tem uma leitura diferente quanto à novidade do confronto. “É, quando muito, o momento em que a fricção se tornou um pouco visível”, afirma, lembrando que a relação entre os dois já tinha conhecido tensões anteriores, incluindo em torno do próprio ministro da Administração Interna. Para o investigador, trata-se do “segundo assalto da mesma luta, com o mesmo ministro no centro”.

Apesar de ambos evitarem assumir publicamente a divergência, o politólogo considera que estão “claramente em desacordo e a atuar em sentidos contrários”. E deixa uma explicação para a aparente resistência de Montenegro aos alertas presidenciais: quanto mais visível se torna a pressão de Belém, “mais difícil se torna para Montenegro ceder, porque qualquer recuo passaria a ser lido como uma vitória de Belém”.

Presidente pressiona, mas não quer uma guerra aberta

A atuação de Seguro tem sido marcada por uma tentativa de exercer pressão sobre o Executivo sem transformar a divergência numa guerra institucional. Depois da nova operação policial da madrugada de 1 de novembro, o Presidente pediu ao Governo e à provedora de Justiça informações e esclarecimentos “com todo o detalhe” sobre os acontecimentos, incluindo a situação dos detidos e feridos. Falou também com Montenegro e com representantes dos movimentos das acampadas, além dos presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto.

O movimento de Belém é significativo porque o Presidente não se limitou a emitir declarações públicas: passou a procurar informação junto de diferentes intervenientes e a abrir canais de diálogo com os próprios manifestantes. Uma atuação que Hugo Ferrinho Lopes enquadra na tradicional “magistratura de influência” do Presidente da República, através de avisos, pedidos de esclarecimento e iniciativas de diálogo, sem ultrapassar os limites formais dos seus poderes.

Já Sílvia Mangerona considera que Seguro começou por reagir com um “silêncio ensurdecedor” e, perante as críticas, surgiu num discurso “crispado e em modo de autodefesa”, antes de corrigir a estratégia e passar a insistir no “diálogo e bom senso”. A politóloga entende que o Chefe de Estado procura privilegiar a moderação e a negociação de bastidores, evitando uma exposição pública excessiva.

Essa contenção ficou visível na reunião do Conselho de Estado desta segunda-feira, 2 de novembro, convocada sob o tema da coesão social, num contexto em que a crise da habitação e os protestos dominavam a atualidade política. O encontro, que durou mais de cinco horas e foi precedido de um almoço entre Seguro e Montenegro, terminou sem qualquer referência específica às manifestações ou às cargas policiais no comunicado oficial de Belém. A nota final centrou-se na importância da coesão social para a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e na necessidade de responder a problemas estruturais, incluindo o acesso à habitação.

Segundo a informação recolhida pelo ECO, não houve troca de recados entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, tendo o tom geral das intervenções apontado para a necessidade de um esforço conjunto para esvaziar a tensão. O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva destacou-se, contudo, ao alertar para a “manipulação política” das manifestações por grupos da esquerda radical e para situações de “falta de respeito pelas autoridades”, defendendo que está em causa a própria autoridade do Estado.

O Conselho de Estado acabou, assim, por funcionar também como um exercício de contenção institucional. Seguro não quer uma guerra aberta com Montenegro, apesar da irritação com a forma como o Governo tem gerido a crise.

A preocupação de Belém é evitar que à instabilidade social se some instabilidade política. O Presidente pretende concentrar a pressão institucional na procura de consensos e na aprovação de medidas urgentes para responder à crise da habitação, nomeadamente no âmbito da lei das rendas, que está a ser discutida no Parlamento, e do Orçamento do Estado.

O Governo enfrenta agora uma escolha difícil: insistir numa estratégia de reposição da ordem pública que tem provocado sucessivas imagens de confronto, arriscando alimentar a mobilização e prolongar o desgaste, ou encontrar uma forma de abrandar as operações sem transmitir uma desautorização das forças de segurança. A decisão do tribunal abriu uma margem para essa segunda via, mas o recurso para o Tribunal Constitucional voltou a introduzir incerteza.

E, enquanto a crise da habitação não encontrar respostas políticas capazes de retirar pressão às ruas, o custo desta gestão continuará a ultrapassar a pasta da Administração Interna. A questão deixou de ser apenas a forma como a polícia atua nas manifestações: passou a ser também a capacidade de Montenegro de controlar a resposta do seu Governo e de preservar uma relação de confiança com Belém, num dos momentos mais visíveis de fricção entre os dois Palácios desde a tomada de posse de António José Seguro.