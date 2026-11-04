Metro chegará a Espinho, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Feira

O ministro das Infraestruturas avançou esta quarta-feira ter mandatado a Metro do Porto a expandir o metro aos municípios do sul da Área Metropolitana do Porto, como “Espinho, São João da Madeira, Santa Marida da Feira, Oliveira de Azeméis”.

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Numa cerimónia na Câmara Municipal do Porto, o ministro Miguel Pinto Luz explicou que este alargamento da linha de metro poderá ser concretizado através da utilização do espaço do canal da Linha do Vouga, fazendo a “a ligação de Santo Ovídeo [Gaia] a Espinho, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis”.

“Muitas vezes, esquecemo-nos que existe uma Área Metropolitana do Porto (AMP) a sul, que chega a Vale de Cambra”, afirmou o ministro, que considerou que será “absolutamente transformador” trazer 400 mil habitantes para a rede do Metro do Porto.

Muitas vezes, esquecemo-nos que existe uma Área Metropolitana do Porto (AMP) a sul, que chega a Vale de Cambra. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas e Habitação

Numa nota publicada no ‘site’ da AMP após a cerimónia, a entidade metropolitana fala em “estudos” para avaliar o alargamento da rede do metro “aos municípios de São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra”.

O município do Porto e as Infraestruturas de Portugal (IP) assinaram esta quarta-feira protocolos de cooperação para a gestão da Via de Cintura Interna (VCI), para estudos de avaliação da Via Circular Externa Nascente (VCEN) e da Via Circular Externa Poente (VCEP), para a evolução funcional e requalificação da EN 12 – Estrada da Circunvalação e ainda um protocolo de cooperação para subconcessão de uso privativo da plataforma da via do Ramal da Alfândega.