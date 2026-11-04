Mudanças no IRS permite a mais jovens acesso à garantia pública. Limite de rendimento anual aumenta para quase 90 mil euros

A atualização dos escalões de IRS prevista para 2027 vai elevar de 86.634 para 89.995 euros o limite de rendimento anual dos jovens que pretendam aceder à garantia pública no crédito à habitação. A alteração acompanha a atualização de 3,88% dos escalões de IRS, prevista pelo Governo para garantir a neutralidade fiscal dos aumentos salariais no próximo ano, e permite que jovens com salários mais elevados mantenham o acesso à medida. O limite máximo do valor dos imóveis abrangidos permanece nos 450 mil euros.

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Segundo o Jornal de Negócios, que cita uma análise do think tank IPP, a atualização do 8.º escalão de IRS aumenta automaticamente o rendimento de referência para a elegibilidade na garantia pública. O relatório, coordenado pelo economista Paulo Trigo Pereira e que reúne contributos de nove especialistas, avalia várias áreas da proposta de Orçamento do Estado para 2027. No capítulo dedicado aos jovens, o economista João Pereira dos Santos destaca que a alteração permite alargar o universo de potenciais beneficiários da garantia.

A dotação da medida ascende atualmente a 2.300 milhões de euros, depois de ter sido inicialmente fixada em 1.200 milhões, tendo sido reforçada na sequência dos pedidos de vários bancos. Até setembro, os jovens já tinham utilizado 1.420 milhões de euros em garantias públicas, cerca de dois terços do montante disponibilizado, permitindo contratar mais de dez mil milhões de euros em crédito à habitação junto da banca. Mais de dois anos após o arranque da medida, os bancos têm agora menos de dois meses para utilizar os montantes ainda disponíveis.